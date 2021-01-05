Песков ответил, может ли снять новость из эфира
14:11 05.01.2021 (обновлено: 14:15 05.01.2021)
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК"
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что по роду деятельности смотрит много новостей по телевизору, и иногда может позвонить и указать на важный аспект в работе Владимира Путина, который не получил должного освещения, однако никогда не требует снимать новости с эфира.
"Я маниакально смотрю телевизор. Когда я на работе, у меня постоянно мелькает, когда новости - звук включаю. Фактически, когда я один дома ... у меня работает телевизор, то есть постоянно я стараюсь не пропускать новости, и по десять раз я смотрю новости одни и те же. Очень интересно наблюдать за нюансами передач одних и тех же событий на разных каналах", - рассказал Песков в интервью "Соловьев Live" на канале в YouTube.
На вопрос, может ли он позвонить и указать журналистам на недочеты, Песков ответил, что может лишь посоветовать обратить внимание на тот или иной аспект, который остался незамеченным.
"Я, если честно, действительно могу снять трубку и сказать: ребята, вы забыли очень важную вещь упомянуть. Вот это же событие, связанное с президентом, и вы забыли очень важную вещь. ... Но в этом моя работа", - сказал он.
На вопрос, может ли он сказать, "снимите это немедленно", Песков ответил отрицательно.
"Нет, я этого не делаю. ... Я считаю, что когда наступила новость, она становится собственностью журналиста", - пояснил он.