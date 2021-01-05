https://ria.ru/20210105/novosti-1592047744.html

Песков ответил, может ли снять новость из эфира

Песков ответил, может ли снять новость из эфира

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что по роду деятельности смотрит много новостей по телевизору, и иногда может позвонить и указать на... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T14:11

2021-01-05T14:11

2021-01-05T14:15

дмитрий песков

медиа - общество

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что по роду деятельности смотрит много новостей по телевизору, и иногда может позвонить и указать на важный аспект в работе Владимира Путина, который не получил должного освещения, однако никогда не требует снимать новости с эфира."Я маниакально смотрю телевизор. Когда я на работе, у меня постоянно мелькает, когда новости - звук включаю. Фактически, когда я один дома ... у меня работает телевизор, то есть постоянно я стараюсь не пропускать новости, и по десять раз я смотрю новости одни и те же. Очень интересно наблюдать за нюансами передач одних и тех же событий на разных каналах", - рассказал Песков в интервью "Соловьев Live" на канале в YouTube.На вопрос, может ли он позвонить и указать журналистам на недочеты, Песков ответил, что может лишь посоветовать обратить внимание на тот или иной аспект, который остался незамеченным.На вопрос, может ли он сказать, "снимите это немедленно", Песков ответил отрицательно."Нет, я этого не делаю. ... Я считаю, что когда наступила новость, она становится собственностью журналиста", - пояснил он.

https://ria.ru/20210105/peskov-1592047613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, медиа - общество