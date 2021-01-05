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Песков ответил, может ли снять новость из эфира
Песков ответил, может ли снять новость из эфира
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что по роду деятельности смотрит много новостей по телевизору, и иногда может позвонить и указать на... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T14:11
2021-01-05T14:15
дмитрий песков
медиа - общество
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что по роду деятельности смотрит много новостей по телевизору, и иногда может позвонить и указать на важный аспект в работе Владимира Путина, который не получил должного освещения, однако никогда не требует снимать новости с эфира."Я маниакально смотрю телевизор. Когда я на работе, у меня постоянно мелькает, когда новости - звук включаю. Фактически, когда я один дома ... у меня работает телевизор, то есть постоянно я стараюсь не пропускать новости, и по десять раз я смотрю новости одни и те же. Очень интересно наблюдать за нюансами передач одних и тех же событий на разных каналах", - рассказал Песков в интервью "Соловьев Live" на канале в YouTube.На вопрос, может ли он позвонить и указать журналистам на недочеты, Песков ответил, что может лишь посоветовать обратить внимание на тот или иной аспект, который остался незамеченным.На вопрос, может ли он сказать, "снимите это немедленно", Песков ответил отрицательно."Нет, я этого не делаю. ... Я считаю, что когда наступила новость, она становится собственностью журналиста", - пояснил он.
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дмитрий песков, медиа - общество

Песков ответил, может ли снять новость из эфира

14:11 05.01.2021 (обновлено: 14:15 05.01.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК"
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса МедиаТЭК - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что по роду деятельности смотрит много новостей по телевизору, и иногда может позвонить и указать на важный аспект в работе Владимира Путина, который не получил должного освещения, однако никогда не требует снимать новости с эфира.
"Я маниакально смотрю телевизор. Когда я на работе, у меня постоянно мелькает, когда новости - звук включаю. Фактически, когда я один дома ... у меня работает телевизор, то есть постоянно я стараюсь не пропускать новости, и по десять раз я смотрю новости одни и те же. Очень интересно наблюдать за нюансами передач одних и тех же событий на разных каналах", - рассказал Песков в интервью "Соловьев Live" на канале в YouTube.
На вопрос, может ли он позвонить и указать журналистам на недочеты, Песков ответил, что может лишь посоветовать обратить внимание на тот или иной аспект, который остался незамеченным.
"Я, если честно, действительно могу снять трубку и сказать: ребята, вы забыли очень важную вещь упомянуть. Вот это же событие, связанное с президентом, и вы забыли очень важную вещь. ... Но в этом моя работа", - сказал он.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
14:08
Песков рассказал, что ошибки в работе неизбежны
На вопрос, может ли он сказать, "снимите это немедленно", Песков ответил отрицательно.
"Нет, я этого не делаю. ... Я считаю, что когда наступила новость, она становится собственностью журналиста", - пояснил он.
 
Дмитрий ПесковМедиа - Общество
 
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