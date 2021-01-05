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Песков рассказал, как его работа мешает супруге в бизнесе
Песков рассказал, как его работа мешает супруге в бизнесе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что его статус госслужащего не помогает, а скорее мешает супруге Татьяне Навке в бизнесе. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T13:16
2021-01-05T13:16
татьяна навка
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что его статус госслужащего не помогает, а скорее мешает супруге Татьяне Навке в бизнесе."В плане её бизнеса, в плане её работы я ей мешаю. Она бизнесмен, у неё есть конкуренты на рынке. Вот представьте себе, что любой бизнесмен должен раз в год полностью себя продекларировать, просто раскрыться, а остальные нет. А она должна по закону, потому что она жена госслужащего", - сказал Песков в программе "Соловьев Live" на канале в YouTube.
https://ria.ru/20210105/peskov-1592039994.html
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татьяна навка, дмитрий песков, политика

Песков рассказал, как его работа мешает супруге в бизнесе

13:16 05.01.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что его статус госслужащего не помогает, а скорее мешает супруге Татьяне Навке в бизнесе.
"В плане её бизнеса, в плане её работы я ей мешаю. Она бизнесмен, у неё есть конкуренты на рынке. Вот представьте себе, что любой бизнесмен должен раз в год полностью себя продекларировать, просто раскрыться, а остальные нет. А она должна по закону, потому что она жена госслужащего", - сказал Песков в программе "Соловьев Live" на канале в YouTube.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
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