https://ria.ru/20210105/navka-1592043407.html

Песков рассказал, как его работа мешает супруге в бизнесе

Песков рассказал, как его работа мешает супруге в бизнесе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что его статус госслужащего не помогает, а скорее мешает супруге Татьяне Навке в бизнесе. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T13:16

2021-01-05T13:16

2021-01-05T13:16

татьяна навка

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что его статус госслужащего не помогает, а скорее мешает супруге Татьяне Навке в бизнесе."В плане её бизнеса, в плане её работы я ей мешаю. Она бизнесмен, у неё есть конкуренты на рынке. Вот представьте себе, что любой бизнесмен должен раз в год полностью себя продекларировать, просто раскрыться, а остальные нет. А она должна по закону, потому что она жена госслужащего", - сказал Песков в программе "Соловьев Live" на канале в YouTube.

https://ria.ru/20210105/peskov-1592039994.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна навка, дмитрий песков, политика