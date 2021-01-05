https://ria.ru/20210105/narkotiki-1592086550.html
На Украине изъяли рекордную партию героина
На Украине изъяли рекордную партию героина
Правоохранители во Львове изъяли рекордную партию героина на сумму около 81,4 миллиона долларов, четырех человек задержали, сообщила во вторник пресс-служба... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T22:42
2021-01-05T22:42
2021-01-05T22:42
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Правоохранители во Львове изъяли рекордную партию героина на сумму около 81,4 миллиона долларов, четырех человек задержали, сообщила во вторник пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины."В ходе спецоперации в рамках уголовного производства по факту контрабанды наркотических средств изъята рекордная партия героина весом более 1 тонны… Ориентировочная стоимость изъятого наркотического средства по ценам "черного рынка" составляет 2,3 миллиарда гривен (более 81,4 миллиона долларов – ред.)", - говорится в сообщении.По данным следствия, наркотическое средство контрабандой было ввезено на Украину из Пакистана в прошлом году через морской торговый порт Одессы. Затем, под видом пищевой продукции, наркотик транспортировали на западную Украину, чтобы переправить в страны Европейского Союза как дипломатический груз.Во время обыска складов во Львове, где хранился наркотик, задержаны четыре гражданина Турции. Расследование продолжается, полиция ищет соучастников.Служба безопасности Украины сообщила, что в связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье "контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров", санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией наркотических средств и имущества.
https://ria.ru/20200922/ugrozy-1577622947.html
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здоровье - общество, одесса, львов, пакистан, в мире