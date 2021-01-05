Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210105/metro-1592060543.html
Станцию московского метро "Алма-Атинская" временно закроют
Станцию московского метро "Алма-Атинская" временно закроют
Станция московского метро "Алма-Атинская" Замоскворецкой линии будет закрыта из-за технических работ в определенные часы 11, 15 и 18 января, сообщает... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T16:48
2021-01-05T16:48
департамент транспорта г. москвы
москва
московский метрополитен
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/39919/28/399192825_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_650a9ed6b4bcf51bc5b8054336dd40ea.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Станция московского метро "Алма-Атинская" Замоскворецкой линии будет закрыта из-за технических работ в определенные часы 11, 15 и 18 января, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале."Одиннадцатого и 15 января с 10.00 до 15.00 и 18 января с 12.00 до 17.00 мы будем проводить технические работы на "Алма-Атинской" Замоскворецкой линии. Сама станция в это время будет закрыта", - говорится в сообщении.Дептранс рекомендует воспользоваться маршрутами наземного транспорта: автобусом №676, который следует до станций "Красногвардейская" Замоскворецкой линии и "Зябликово" Люблинско-Дмитровской линии, а также автобусами №740 и №764, которые идут до станции "Борисово" Люблинско-Дмитровской линии.
https://realty.ria.ru/20201231/metro-1591697533.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/39919/28/399192825_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_174ad0b14d2dfd45fc5c69925631420e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
департамент транспорта г. москвы, москва, московский метрополитен, общество

Станцию московского метро "Алма-Атинская" временно закроют

16:48 05.01.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОткрытие станции метро "Алма-Атинская" в Москве
Открытие станции метро Алма-Атинская в Москве - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Станция московского метро "Алма-Атинская" Замоскворецкой линии будет закрыта из-за технических работ в определенные часы 11, 15 и 18 января, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
"Одиннадцатого и 15 января с 10.00 до 15.00 и 18 января с 12.00 до 17.00 мы будем проводить технические работы на "Алма-Атинской" Замоскворецкой линии. Сама станция в это время будет закрыта", - говорится в сообщении.
Здание новой станции Электрозаводская Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
31 декабря 2020, 12:55
В Москве открыли станцию "Электрозаводская" Большого кольца метро
Дептранс рекомендует воспользоваться маршрутами наземного транспорта: автобусом №676, который следует до станций "Красногвардейская" Замоскворецкой линии и "Зябликово" Люблинско-Дмитровской линии, а также автобусами №740 и №764, которые идут до станции "Борисово" Люблинско-Дмитровской линии.
 
Департамент транспорта г. МосквыМоскваМосковский метрополитенОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33В Японии полкилограмма черешни продали на торгах почти за $10 тысяч
07:32На Камчатке пять человек оказались под завалами после обрушения в шахтах
07:30Курс биткоина побила очередной исторический рекорд
06:10Украине придется вернуть МВФ больше денег, чем она сможет получить
06:09Трамп вновь заявил, что Пенс может изменить итоги выборов
06:05Врач рассказала, кому нельзя есть соленья
06:02В войска ЦВО поступили новые тяжелые огнеметные системы "Тосочка"
06:01Цена нефти Brent поднялась выше $54 за баррель
05:51СМИ: музыкант Dr. Dre попал в реанимацию
05:38Трамп подписал меморандум, мешающий въезду в США членов движения "Антифа"
05:27СМИ: Ким Кардашьян и Канье Уэст решили развестись
05:23Вдова, потерявшая мужа из-за COVID-19, выступила с предостережением
04:47Лоза рассказал о драке в новогоднюю ночь
04:39СМИ: Южная Корея и США провели в декабре совместные учения ВВС
04:13Неизвестные угрожали влететь на самолете в здание Капитолия
04:11В США оценили "американский" УАЗ "Патриот"
03:59Шварценеггер назвал попытки Трампа оспорить итоги выборов "сумасшествием"
03:56СМИ: Пенс сообщил Трампу, что не может изменить результаты выборов
03:37В ВОЗ рассказали о распространении "британского" штамма коронавируса
03:26Британцев восхитил врач из России, сделавший предложение в "красной зоне"
Лента новостейМолния