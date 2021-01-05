https://ria.ru/20210105/metro-1592060543.html

Станцию московского метро "Алма-Атинская" временно закроют

Станцию московского метро "Алма-Атинская" временно закроют

Станция московского метро "Алма-Атинская" Замоскворецкой линии будет закрыта из-за технических работ в определенные часы 11, 15 и 18 января, сообщает... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T16:48

2021-01-05T16:48

2021-01-05T16:48

департамент транспорта г. москвы

москва

московский метрополитен

общество

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Станция московского метро "Алма-Атинская" Замоскворецкой линии будет закрыта из-за технических работ в определенные часы 11, 15 и 18 января, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале."Одиннадцатого и 15 января с 10.00 до 15.00 и 18 января с 12.00 до 17.00 мы будем проводить технические работы на "Алма-Атинской" Замоскворецкой линии. Сама станция в это время будет закрыта", - говорится в сообщении.Дептранс рекомендует воспользоваться маршрутами наземного транспорта: автобусом №676, который следует до станций "Красногвардейская" Замоскворецкой линии и "Зябликово" Люблинско-Дмитровской линии, а также автобусами №740 и №764, которые идут до станции "Борисово" Люблинско-Дмитровской линии.

https://realty.ria.ru/20201231/metro-1591697533.html

москва

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департамент транспорта г. москвы, москва, московский метрополитен, общество