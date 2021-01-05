https://ria.ru/20210105/menshikov-1592021721.html

Олег Меньшиков назвал профессию актера "идиотской"

Олег Меньшиков назвал профессию актера "идиотской"

Олег Меньшиков поразмышлял о профессии актера, назвав ее "идиотской". РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T09:08

2021-01-05T09:08

2021-01-05T14:06

культура

олег меньшиков

общество

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Олег Меньшиков поразмышлял о профессии актера, назвав ее "идиотской".Артист признался, что сейчас увлекся режиссурой и старается развиваться в этой сфере. Он отметил, что ему нравится ставить спектакли и работать над новыми проектами, однако в кино, по его словам, ему не хватает "кинематографического видения".Тем не менее Меньшиков рассказал, что доволен тем, что происходит в его карьере на данный момент.Олег Меньшиков — советский и российский актер, народный артист России. На его счету роли в десятках картин, среди которых "Покровские ворота", "Родня", "Жизнь по лимиту", "Сибирский цирюльник" и другие.

https://ria.ru/20201205/boyarskiy-1587780867.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег меньшиков, общество