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Олег Меньшиков назвал профессию актера "идиотской"
Олег Меньшиков назвал профессию актера "идиотской"
Олег Меньшиков поразмышлял о профессии актера, назвав ее "идиотской". РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T09:08
2021-01-05T14:06
культура
олег меньшиков
общество
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Олег Меньшиков поразмышлял о профессии актера, назвав ее "идиотской".Артист признался, что сейчас увлекся режиссурой и старается развиваться в этой сфере. Он отметил, что ему нравится ставить спектакли и работать над новыми проектами, однако в кино, по его словам, ему не хватает "кинематографического видения".Тем не менее Меньшиков рассказал, что доволен тем, что происходит в его карьере на данный момент.Олег Меньшиков — советский и российский актер, народный артист России. На его счету роли в десятках картин, среди которых "Покровские ворота", "Родня", "Жизнь по лимиту", "Сибирский цирюльник" и другие.
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олег меньшиков, общество

Олег Меньшиков назвал профессию актера "идиотской"

09:08 05.01.2021 (обновлено: 14:06 05.01.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина ЧеснокАктёр Олег Меньшиков
Актёр Олег Меньшиков - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв РИА Новости. Олег Меньшиков поразмышлял о профессии актера, назвав ее "идиотской".

"Актер — это когда вам нравится, а мне не нравится. И спор тут бесполезен, потому что у вас куча аргументов за актера Х, а у меня будет куча аргументов против. Это профессия такая идиотская, потому что критериев нет", — сказал он в ходе интервью на YouTube-канале "Георгий за кадром".

Артист признался, что сейчас увлекся режиссурой и старается развиваться в этой сфере. Он отметил, что ему нравится ставить спектакли и работать над новыми проектами, однако в кино, по его словам, ему не хватает "кинематографического видения".
Тем не менее Меньшиков рассказал, что доволен тем, что происходит в его карьере на данный момент.
Актер Михаил Боярский (Д'Артаньян) в фильме режиссера Георгия Юнгвальда-Хилькевича Возвращение мушкетеров или Сокровища кардинала Мазарини. Кадр предоставлен Коммуникационной группе Планета Информ - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
5 декабря 2020, 09:09Культура
Боярский пожалел о съемках в фильмах о Д’Артаньяне
Олег Меньшиков — советский и российский актер, народный артист России. На его счету роли в десятках картин, среди которых "Покровские ворота", "Родня", "Жизнь по лимиту", "Сибирский цирюльник" и другие.
 
КультураОлег МеньшиковОбщество
 
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