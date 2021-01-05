https://ria.ru/20210105/menshikov-1592021721.html
Олег Меньшиков назвал профессию актера "идиотской"
Олег Меньшиков назвал профессию актера "идиотской"
Олег Меньшиков поразмышлял о профессии актера, назвав ее "идиотской". РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T09:08
2021-01-05T09:08
2021-01-05T14:06
культура
олег меньшиков
общество
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Олег Меньшиков поразмышлял о профессии актера, назвав ее "идиотской".Артист признался, что сейчас увлекся режиссурой и старается развиваться в этой сфере. Он отметил, что ему нравится ставить спектакли и работать над новыми проектами, однако в кино, по его словам, ему не хватает "кинематографического видения".Тем не менее Меньшиков рассказал, что доволен тем, что происходит в его карьере на данный момент.Олег Меньшиков — советский и российский актер, народный артист России. На его счету роли в десятках картин, среди которых "Покровские ворота", "Родня", "Жизнь по лимиту", "Сибирский цирюльник" и другие.
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олег меньшиков, общество
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Олег Меньшиков
поразмышлял о профессии актера, назвав ее "идиотской".
"Актер — это когда вам нравится, а мне не нравится. И спор тут бесполезен, потому что у вас куча аргументов за актера Х, а у меня будет куча аргументов против. Это профессия такая идиотская, потому что критериев нет", — сказал он в ходе интервью на YouTube-канале "Георгий за кадром".
Артист признался, что сейчас увлекся режиссурой и старается развиваться в этой сфере. Он отметил, что ему нравится ставить спектакли и работать над новыми проектами, однако в кино, по его словам, ему не хватает "кинематографического видения".
Тем не менее Меньшиков рассказал, что доволен тем, что происходит в его карьере на данный момент.
Олег Меньшиков — советский и российский актер, народный артист России. На его счету роли в десятках картин, среди которых "Покровские ворота", "Родня", "Жизнь по лимиту", "Сибирский цирюльник" и другие.