https://ria.ru/20210105/mali-1592011902.html

"Аль-Каида"* взяла ответственность за гибель в Мали еще двух военных

"Аль-Каида"* взяла ответственность за гибель в Мали еще двух военных

Боевики организации "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM), имеющей связи с террористической группировкой "Аль-Каида"*, взяли на себя ответственность... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T03:13

2021-01-05T03:13

2021-01-05T03:13

аль-каида

франция

мали

в мире

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Боевики организации "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM), имеющей связи с террористической группировкой "Аль-Каида"*, взяли на себя ответственность за гибель в Мали еще двоих французских военных, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на американскую SITE Intelligence Group, ведущую мониторинг информационной активности экстремистов.Речь идет об атаке, при которой автомобиль, в котором находились военнослужащие, был поражен самодельным взрывным устройством во время операции в районе Менака.Одновременно JNIM выступила с осуждением "неизбирательного" убийства в Нигере сотни человек, которые на минувших выходных стали жертвами нападений боевиков.Ранее боевики организации "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" уже взяли на себя ответственность за гибель в Мали трех французских военных. Как сообщала на прошлой неделе пресс-служба Елисейского дворца, трое французских военных погибли вследствие атаки на их бронемашину в районе Хомбори.В 2014 году Франция начала в регионе проведение антитеррористической операции "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура G5, созданная в том же году. Целью операции "Бархан", которую проводит Франция в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад), является борьба с терроризмом и стабилизация ситуации в регионе до уровня, при котором местные власти смогут самостоятельно обеспечивать безопасность. С 2013 года Франция направила для участия в операции в Мали около четырех тысяч военнослужащих. *Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20201114/likvidatsiya-1584581482.html

франция

мали

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аль-каида, франция, мали, в мире