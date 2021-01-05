"Аль-Каида"* взяла ответственность за гибель в Мали еще двух военных
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Боевики организации "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM), имеющей связи с террористической группировкой "Аль-Каида"*, взяли на себя ответственность за гибель в Мали еще двоих французских военных, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на американскую SITE Intelligence Group, ведущую мониторинг информационной активности экстремистов.
Речь идет об атаке, при которой автомобиль, в котором находились военнослужащие, был поражен самодельным взрывным устройством во время операции в районе Менака.
Одновременно JNIM выступила с осуждением "неизбирательного" убийства в Нигере сотни человек, которые на минувших выходных стали жертвами нападений боевиков.
Ранее боевики организации "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" уже взяли на себя ответственность за гибель в Мали трех французских военных. Как сообщала на прошлой неделе пресс-служба Елисейского дворца, трое французских военных погибли вследствие атаки на их бронемашину в районе Хомбори.
В 2014 году Франция начала в регионе проведение антитеррористической операции "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура G5, созданная в том же году. Целью операции "Бархан", которую проводит Франция в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад), является борьба с терроризмом и стабилизация ситуации в регионе до уровня, при котором местные власти смогут самостоятельно обеспечивать безопасность. С 2013 года Франция направила для участия в операции в Мали около четырех тысяч военнослужащих.
*Террористическая организация, запрещена в России
14 ноября 2020, 05:42NYT сообщила о ликвидации в Тегеране одного из лидеров "Аль-Каиды"*