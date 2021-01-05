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Дженнифер Лопес позировала в бикини на пляже в Майами
Дженнифер Лопес позировала в бикини на пляже в Майами
Дженнифер Лопес разместила в инстаграме видео, на котором она позирует в красном купальнике на пляже в Майами, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T11:17
2021-01-05T11:17
2021-01-05T11:17
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Дженнифер Лопес разместила в инстаграме видео, на котором она позирует в красном купальнике на пляже в Майами, сообщает Daily Mail.51-летняя танцовщица, актриса и певица, у которой 137 миллионов подписчиков в соцсети, сфотографировалась в ярко-красном бикини на пляже Флориды, демонстрируя подтянутый живот и стройные ноги, пишет издание.На других снимках на Дженнифер шелковый халат с инициалами JLO на спине. Также на ней были крупные серьги-кольца.На пляже Лопес отдыхала одна. Ее жениха Алекса Родригеса и 12-летних близнецов Макса и Эммы рядом в тот момент не было.В соцсети она рассказала, что у воды не только позировала, но и занималась медитацией.
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