https://ria.ru/20210105/koronavirus-1592078789.html
В Британии выявили рекордное с начала пандемии число заболевших COVID-19
В Британии выявили рекордное с начала пандемии число заболевших COVID-19
Суточный прирост выявленных заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Великобритании впервые с начала пандемии превысил 60 тысяч случаев, сообщает... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T19:44
2021-01-05T19:44
2021-01-05T19:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
великобритания
общество
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ЛОНДОН, 5 янв – РИА Новости, Мария Табак. Суточный прирост выявленных заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Великобритании впервые с начала пандемии превысил 60 тысяч случаев, сообщает минздрав страны.Количество выявленных случаев коронавируса в Британии за сутки составило 60 916, скончались 830 человек, сообщает минздрав Соединенного Королевства.Днем ранее суточный прирост выявленных заболевших составил рекордные на тот момент 58 784 человек, умерли 407 человек.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 774 479 человек, умерли 76 305 заболевших.С вечера четверга в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Карантин действует и в Шотландии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, великобритания, общество