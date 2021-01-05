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https://ria.ru/20210105/koronavirus-1592078789.html
В Британии выявили рекордное с начала пандемии число заболевших COVID-19
В Британии выявили рекордное с начала пандемии число заболевших COVID-19
Суточный прирост выявленных заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Великобритании впервые с начала пандемии превысил 60 тысяч случаев, сообщает... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T19:44
2021-01-05T19:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
великобритания
общество
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ЛОНДОН, 5 янв – РИА Новости, Мария Табак. Суточный прирост выявленных заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Великобритании впервые с начала пандемии превысил 60 тысяч случаев, сообщает минздрав страны.Количество выявленных случаев коронавируса в Британии за сутки составило 60 916, скончались 830 человек, сообщает минздрав Соединенного Королевства.Днем ранее суточный прирост выявленных заболевших составил рекордные на тот момент 58 784 человек, умерли 407 человек.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 774 479 человек, умерли 76 305 заболевших.С вечера четверга в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Карантин действует и в Шотландии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, великобритания, общество

В Британии выявили рекордное с начала пандемии число заболевших COVID-19

19:44 05.01.2021 (обновлено: 19:48 05.01.2021)
 
© AP Photo / Hannah McKayМедики в коронавирусном отделении больницы в Великобритании
Медики в коронавирусном отделении больницы в Великобритании - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© AP Photo / Hannah McKay
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 5 янв – РИА Новости, Мария Табак. Суточный прирост выявленных заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Великобритании впервые с начала пандемии превысил 60 тысяч случаев, сообщает минздрав страны.
Количество выявленных случаев коронавируса в Британии за сутки составило 60 916, скончались 830 человек, сообщает минздрав Соединенного Королевства.
Днем ранее суточный прирост выявленных заболевших составил рекордные на тот момент 58 784 человек, умерли 407 человек.
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 774 479 человек, умерли 76 305 заболевших.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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