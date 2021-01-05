https://ria.ru/20210105/koronavirus-1592068689.html

Врачи предсказали сроки спада пандемии коронавируса в России

Врачи предсказали сроки спада пандемии коронавируса в России

Медики рассказали порталу URA.ru, когда волна заражений коронавирусом пойдет на спад. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T18:02

2021-01-05T18:02

2021-01-05T21:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

бразилия

индия

сша

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Медики рассказали порталу URA.ru, когда волна заражений коронавирусом пойдет на спад.По мнению профессора кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексея Аграновского, не стоит ожидать, что количество заражений резко сократится — этот процесс будет плавным и постепенным. Большую роль в этом сыграет вакцинация, уточнил он."Где-то к весне будет снижение заболеваемости", — заключил эксперт.Как заявил еще один вирусолог, давший комментарий на условиях анонимности, наиболее значительный спад распространения COVID-19 наступит летом. Этому будет способствовать резкое увеличение числа людей с иммунитетом к вирусу — за счет бессимптомно переболевших и вакцинированных.По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировали 83,9 миллиона больных COVID-19. Больше всего зараженных выявили в США — 20,8 миллиона, затем следуют Индия и Бразилия. За все время пандемии умерли более 1,8 миллиона человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210105/tabletka-1592058650.html

бразилия

индия

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, бразилия, индия, сша