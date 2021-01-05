Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210105/koronavirus-1592068689.html
Врачи предсказали сроки спада пандемии коронавируса в России
Врачи предсказали сроки спада пандемии коронавируса в России
Медики рассказали порталу URA.ru, когда волна заражений коронавирусом пойдет на спад. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T18:02
2021-01-05T21:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
бразилия
индия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588259815_0:131:3023:1831_1920x0_80_0_0_e878b156f830cf710a630dd5dc57e0e4.jpg
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Медики рассказали порталу URA.ru, когда волна заражений коронавирусом пойдет на спад.По мнению профессора кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексея Аграновского, не стоит ожидать, что количество заражений резко сократится — этот процесс будет плавным и постепенным. Большую роль в этом сыграет вакцинация, уточнил он."Где-то к весне будет снижение заболеваемости", — заключил эксперт.Как заявил еще один вирусолог, давший комментарий на условиях анонимности, наиболее значительный спад распространения COVID-19 наступит летом. Этому будет способствовать резкое увеличение числа людей с иммунитетом к вирусу — за счет бессимптомно переболевших и вакцинированных.По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировали 83,9 миллиона больных COVID-19. Больше всего зараженных выявили в США — 20,8 миллиона, затем следуют Индия и Бразилия. За все время пандемии умерли более 1,8 миллиона человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210105/tabletka-1592058650.html
бразилия
индия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588259815_294:0:3023:2047_1920x0_80_0_0_9ae042d7b69c0df2e793ee3a87b4d167.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, бразилия, индия, сша

Врачи предсказали сроки спада пандемии коронавируса в России

18:02 05.01.2021 (обновлено: 21:34 05.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники входят в красную зону городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские сотрудники входят в красную зону городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Медики рассказали порталу URA.ru, когда волна заражений коронавирусом пойдет на спад.
"Мы вышли на так называемое плато. Это самый высокий уровень в процессе развития пандемии. К концу февраля, к началу марта мы с этого плато будем уходить", — заявил иммунолог Владимир Болибок.
По мнению профессора кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексея Аграновского, не стоит ожидать, что количество заражений резко сократится — этот процесс будет плавным и постепенным. Большую роль в этом сыграет вакцинация, уточнил он.
"Где-то к весне будет снижение заболеваемости", — заключил эксперт.
Производство лекарственных препаратов - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
Вчера, 16:26Распространение нового коронавируса
Экспериментальная таблетка спасла жизнь умирающей от COVID-19 пациентки
Как заявил еще один вирусолог, давший комментарий на условиях анонимности, наиболее значительный спад распространения COVID-19 наступит летом. Этому будет способствовать резкое увеличение числа людей с иммунитетом к вирусу — за счет бессимптомно переболевших и вакцинированных.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировали 83,9 миллиона больных COVID-19. Больше всего зараженных выявили в США — 20,8 миллиона, затем следуют Индия и Бразилия. За все время пандемии умерли более 1,8 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля 2020, 09:30Инфографика
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19БразилияИндияСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:32На Камчатке пять человек оказались под завалами после обрушения в шахтах
07:30Курс биткоина побила очередной исторический рекорд
06:10Украине придется вернуть МВФ больше денег, чем она сможет получить
06:09Трамп вновь заявил, что Пенс может изменить итоги выборов
06:05Врач рассказала, кому нельзя есть соленья
06:02В войска ЦВО поступили новые тяжелые огнеметные системы "Тосочка"
06:01Цена нефти Brent поднялась выше $54 за баррель
05:51СМИ: музыкант Dr. Dre попал в реанимацию
05:38Трамп подписал меморандум, мешающий въезду в США членов движения "Антифа"
05:27СМИ: Ким Кардашьян и Канье Уэст решили развестись
05:23Вдова, потерявшая мужа из-за COVID-19, выступила с предостережением
04:47Лоза рассказал о драке в новогоднюю ночь
04:39СМИ: Южная Корея и США провели в декабре совместные учения ВВС
04:13Неизвестные угрожали влететь на самолете в здание Капитолия
04:11В США оценили "американский" УАЗ "Патриот"
03:59Шварценеггер назвал попытки Трампа оспорить итоги выборов "сумасшествием"
03:56СМИ: Пенс сообщил Трампу, что не может изменить результаты выборов
03:37В ВОЗ рассказали о распространении "британского" штамма коронавируса
03:26Британцев восхитил врач из России, сделавший предложение в "красной зоне"
03:05Источник рассказал, когда ВДВ получат уникальный плавающий танк
Лента новостейМолния