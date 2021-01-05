Врачи предсказали сроки спада пандемии коронавируса в России
18:02 05.01.2021 (обновлено: 21:34 05.01.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники входят в красную зону городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Медики рассказали порталу URA.ru, когда волна заражений коронавирусом пойдет на спад.
"Мы вышли на так называемое плато. Это самый высокий уровень в процессе развития пандемии. К концу февраля, к началу марта мы с этого плато будем уходить", — заявил иммунолог Владимир Болибок.
По мнению профессора кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексея Аграновского, не стоит ожидать, что количество заражений резко сократится — этот процесс будет плавным и постепенным. Большую роль в этом сыграет вакцинация, уточнил он.
"Где-то к весне будет снижение заболеваемости", — заключил эксперт.
Как заявил еще один вирусолог, давший комментарий на условиях анонимности, наиболее значительный спад распространения COVID-19 наступит летом. Этому будет способствовать резкое увеличение числа людей с иммунитетом к вирусу — за счет бессимптомно переболевших и вакцинированных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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