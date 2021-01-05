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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210105/koronavirus-1592061265.html
Назван новый симптом коронавируса
Назван новый симптом коронавируса
Учащенный пульс может свидетельствовать о заражении коронавирусом, сообщает Express со ссылкой на данные COVID Symptom Study. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T17:01
2021-01-05T17:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Учащенный пульс может свидетельствовать о заражении коронавирусом, сообщает Express со ссылкой на данные COVID Symptom Study.Отмечается, что в рамках исследования с помощью мобильного приложения были проанализированы данные более чем четырех миллионов участников со всего мира. Результаты показали, что COVID-19 может вызывать нерегулярную или высокую частоту сердечных сокращений (более 100 ударов в минуту).Для того, чтобы избежать погрешностей в измерении пульса необходимо измерять его в состоянии покоя, перед этим желательно отдохнуть и расслабиться в течение пяти минут, то есть устранить дополнительные факторы стресса или физических нагрузок. Считается, что нормальная частота пульса в состоянии покоя составляет от 60 до 100 ударов в минуту.Также специалисты отмечают, что проявлять беспокойство стоит только в том случае, если нерегулярная или высокая частота сердечных сокращений выявляется неоднократно, а какие-либо связанные с сердцем патологии ранее диагностированы не были.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество

Назван новый симптом коронавируса

17:01 05.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в карантинном центре в Коммунарке
Медицинский работник в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Учащенный пульс может свидетельствовать о заражении коронавирусом, сообщает Express со ссылкой на данные COVID Symptom Study.
Отмечается, что в рамках исследования с помощью мобильного приложения были проанализированы данные более чем четырех миллионов участников со всего мира. Результаты показали, что COVID-19 может вызывать нерегулярную или высокую частоту сердечных сокращений (более 100 ударов в минуту).
Для того, чтобы избежать погрешностей в измерении пульса необходимо измерять его в состоянии покоя, перед этим желательно отдохнуть и расслабиться в течение пяти минут, то есть устранить дополнительные факторы стресса или физических нагрузок. Считается, что нормальная частота пульса в состоянии покоя составляет от 60 до 100 ударов в минуту.
Также специалисты отмечают, что проявлять беспокойство стоит только в том случае, если нерегулярная или высокая частота сердечных сокращений выявляется неоднократно, а какие-либо связанные с сердцем патологии ранее диагностированы не были.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 13:39
Ученые выяснили, как COVID влияет на иммунитет человека
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - Общество
 
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