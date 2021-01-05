https://ria.ru/20210105/koronavirus-1592061265.html

Назван новый симптом коронавируса

Назван новый симптом коронавируса

Учащенный пульс может свидетельствовать о заражении коронавирусом, сообщает Express со ссылкой на данные COVID Symptom Study. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T17:01

2021-01-05T17:01

2021-01-05T17:01

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Учащенный пульс может свидетельствовать о заражении коронавирусом, сообщает Express со ссылкой на данные COVID Symptom Study.Отмечается, что в рамках исследования с помощью мобильного приложения были проанализированы данные более чем четырех миллионов участников со всего мира. Результаты показали, что COVID-19 может вызывать нерегулярную или высокую частоту сердечных сокращений (более 100 ударов в минуту).Для того, чтобы избежать погрешностей в измерении пульса необходимо измерять его в состоянии покоя, перед этим желательно отдохнуть и расслабиться в течение пяти минут, то есть устранить дополнительные факторы стресса или физических нагрузок. Считается, что нормальная частота пульса в состоянии покоя составляет от 60 до 100 ударов в минуту.Также специалисты отмечают, что проявлять беспокойство стоит только в том случае, если нерегулярная или высокая частота сердечных сокращений выявляется неоднократно, а какие-либо связанные с сердцем патологии ранее диагностированы не были.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201230/kovid-1591568003.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество