Заболевший COVID-19 ульяновский губернатор рассказал о своем состоянии
15:12 05.01.2021 (обновлено: 15:21 05.01.2021)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ульяновской области Сергей Морозов на Неделе российского бизнеса в Москве
САРАТОВ, 5 янв - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, госпитализированный с коронавирусом, рассказал, что находился на аппарате искусственной вентиляции легких в реанимации, но сейчас чувствует себя гораздо лучше.
Морозов 24 декабря написал на своей странице в Instagram, что у него поднялась температура, есть кашель, поэтому он будет работать удаленно. На следующий день в пресс-службе правительства региона РИА Новости сообщили, что у губернатора подтвердился коронавирус. Морозов 28 декабря сообщил, что по настоянию врачей госпитализирован в местную больницу в удовлетворительном состоянии. Правительство региона 31 декабря сообщило, что врачи оценивают состояние губернатора как стабильное.
"Чувствую себя гораздо лучше благодаря нашим врачам. И не перестану говорить слова благодарности в адрес медработников. Была и реанимация с аппаратом ИВЛ, и лежание на животе по 22 часа... Сейчас самое страшное позади", - написал Морозов во вторник на своей странице в Instagram.
Он отметил, что впереди дыхательная гимнастика и "много предписаний, чтобы научиться заново нормально дышать".
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