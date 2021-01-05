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Заболевший COVID-19 ульяновский губернатор рассказал о своем состоянии
Заболевший COVID-19 ульяновский губернатор рассказал о своем состоянии
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, госпитализированный с коронавирусом, рассказал, что находился на аппарате искусственной вентиляции легких в... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T15:12
2021-01-05T15:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей морозов (политик)
ульяновская область
общество
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САРАТОВ, 5 янв - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, госпитализированный с коронавирусом, рассказал, что находился на аппарате искусственной вентиляции легких в реанимации, но сейчас чувствует себя гораздо лучше.Морозов 24 декабря написал на своей странице в Instagram, что у него поднялась температура, есть кашель, поэтому он будет работать удаленно. На следующий день в пресс-службе правительства региона РИА Новости сообщили, что у губернатора подтвердился коронавирус. Морозов 28 декабря сообщил, что по настоянию врачей госпитализирован в местную больницу в удовлетворительном состоянии. Правительство региона 31 декабря сообщило, что врачи оценивают состояние губернатора как стабильное."Чувствую себя гораздо лучше благодаря нашим врачам. И не перестану говорить слова благодарности в адрес медработников. Была и реанимация с аппаратом ИВЛ, и лежание на животе по 22 часа... Сейчас самое страшное позади", - написал Морозов во вторник на своей странице в Instagram.Он отметил, что впереди дыхательная гимнастика и "много предписаний, чтобы научиться заново нормально дышать".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей морозов (политик), ульяновская область, общество

Заболевший COVID-19 ульяновский губернатор рассказал о своем состоянии

15:12 05.01.2021 (обновлено: 15:21 05.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ульяновской области Сергей Морозов на Неделе российского бизнеса в Москве
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на Неделе российского бизнеса в Москве - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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САРАТОВ, 5 янв - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, госпитализированный с коронавирусом, рассказал, что находился на аппарате искусственной вентиляции легких в реанимации, но сейчас чувствует себя гораздо лучше.
Морозов 24 декабря написал на своей странице в Instagram, что у него поднялась температура, есть кашель, поэтому он будет работать удаленно. На следующий день в пресс-службе правительства региона РИА Новости сообщили, что у губернатора подтвердился коронавирус. Морозов 28 декабря сообщил, что по настоянию врачей госпитализирован в местную больницу в удовлетворительном состоянии. Правительство региона 31 декабря сообщило, что врачи оценивают состояние губернатора как стабильное.
"Чувствую себя гораздо лучше благодаря нашим врачам. И не перестану говорить слова благодарности в адрес медработников. Была и реанимация с аппаратом ИВЛ, и лежание на животе по 22 часа... Сейчас самое страшное позади", - написал Морозов во вторник на своей странице в Instagram.
Он отметил, что впереди дыхательная гимнастика и "много предписаний, чтобы научиться заново нормально дышать".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей Морозов (политик)Ульяновская областьОбщество
 
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