https://ria.ru/20210105/koronavirus-1592053182.html

Заболевший COVID-19 ульяновский губернатор рассказал о своем состоянии

Заболевший COVID-19 ульяновский губернатор рассказал о своем состоянии

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, госпитализированный с коронавирусом, рассказал, что находился на аппарате искусственной вентиляции легких в... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T15:12

2021-01-05T15:12

2021-01-05T15:21

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей морозов (политик)

ульяновская область

общество

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САРАТОВ, 5 янв - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, госпитализированный с коронавирусом, рассказал, что находился на аппарате искусственной вентиляции легких в реанимации, но сейчас чувствует себя гораздо лучше.Морозов 24 декабря написал на своей странице в Instagram, что у него поднялась температура, есть кашель, поэтому он будет работать удаленно. На следующий день в пресс-службе правительства региона РИА Новости сообщили, что у губернатора подтвердился коронавирус. Морозов 28 декабря сообщил, что по настоянию врачей госпитализирован в местную больницу в удовлетворительном состоянии. Правительство региона 31 декабря сообщило, что врачи оценивают состояние губернатора как стабильное."Чувствую себя гораздо лучше благодаря нашим врачам. И не перестану говорить слова благодарности в адрес медработников. Была и реанимация с аппаратом ИВЛ, и лежание на животе по 22 часа... Сейчас самое страшное позади", - написал Морозов во вторник на своей странице в Instagram.Он отметил, что впереди дыхательная гимнастика и "много предписаний, чтобы научиться заново нормально дышать".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589295697.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей морозов (политик), ульяновская область, общество