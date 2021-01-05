https://ria.ru/20210105/koronavirus-1592052072.html

Число заболевших COVID-19 в США выросло за сутки на 180 тысяч

Число заболевших COVID-19 в США выросло за сутки на 180 тысяч

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 180 тысяч, скончались 1903 человека, сообщает университет... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T15:00

2021-01-05T15:00

2021-01-05T15:00

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

сша

в мире

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 180 тысяч, скончались 1903 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Ранее в США зафиксировали рекорд, были выявлены почти 300 тысяч случаев заражения.По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 180 477 случаев заражения COVID-19.Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 20,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 353 тысяч заболевших.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210104/koronavirus-1591932218.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, сша, в мире