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Число заболевших COVID-19 в США выросло за сутки на 180 тысяч
Число заболевших COVID-19 в США выросло за сутки на 180 тысяч
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 180 тысяч, скончались 1903 человека, сообщает университет... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T15:00
2021-01-05T15:00
2021-01-05T15:00
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 180 тысяч, скончались 1903 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Ранее в США зафиксировали рекорд, были выявлены почти 300 тысяч случаев заражения.По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 180 477 случаев заражения COVID-19.Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 20,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 353 тысяч заболевших.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210104/koronavirus-1591932218.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, сша, в мире