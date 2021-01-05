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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210105/koronavirus-1592052072.html
Число заболевших COVID-19 в США выросло за сутки на 180 тысяч
Число заболевших COVID-19 в США выросло за сутки на 180 тысяч
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 180 тысяч, скончались 1903 человека, сообщает университет... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T15:00
2021-01-05T15:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
сша
в мире
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 180 тысяч, скончались 1903 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Ранее в США зафиксировали рекорд, были выявлены почти 300 тысяч случаев заражения.По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 180 477 случаев заражения COVID-19.Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 20,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 353 тысяч заболевших.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, сша, в мире

Число заболевших COVID-19 в США выросло за сутки на 180 тысяч

15:00 05.01.2021
 
© AP Photo / Jae C. HongСвященник молится вместе с пациентом в отделении для больных COVID-19 в медицинском центре в Лос-Анджелесе
Священник молится вместе с пациентом в отделении для больных COVID-19 в медицинском центре в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 180 тысяч, скончались 1903 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Ранее в США зафиксировали рекорд, были выявлены почти 300 тысяч случаев заражения.
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По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 180 477 случаев заражения COVID-19.
Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 20,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 353 тысяч заболевших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСШАВ мире
 
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