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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210105/koronavirus-1592049631.html
Лукашенко назвал коронавирус "наказанием Божьим"
Лукашенко назвал коронавирус "наказанием Божьим"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о важности вопросов экологии для страны и предположил, что Бог наказал человечество пандемией коронавируса за... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T14:31
2021-01-05T14:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
белорусская аэс
александр лукашенко
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
минск
белоруссия
атомстройэкспорт
в мире
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МИНСК, 5 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о важности вопросов экологии для страны и предположил, что Бог наказал человечество пандемией коронавируса за хамское отношение к природе."В своем послании (новогоднем обращении – ред.) я электромобили упоминал, но главный посыл был, что Господь нас, наверное, коронавирусом и наказал, что мы просто по-хамски относимся к природе. Если у нас не будет гармонии с природой, мы будем нездоровы, и дети наши будут нищими", - приводит слова Лукашенко во вторник Sputnik Беларусь. Данное заявление прозвучало во время общения президента с трудовым коллективом предприятия "Горизонт" в Минске.Он обратил внимание на важность вопросов экологии, чтобы обеспечить хорошие условия для жизни и здоровья людей, и пояснил, что поэтому в стране и развернута кампания по расширению использования электроэнергии в различных сферах, включая транспорт и отопление помещений. "Полностью на электричество (новые жилые дома – ред.) переводим. И вы видите, что электромобили свои мы уже начинаем производить. Не только покупать. Очень стимулируем", - отметил президент. Кроме того, напомнил он, в сфере городского транспорта уже активно используются электробусы.Лукашенко отметил, что в ряде европейских стран уже определены сроки, когда с улиц должны исчезнуть автомобили с двигателями внутреннего сгорания. "У нас есть шанс раньше это сделать, и мы это будем делать", - уверен белорусский президент. В этой связи он напомнил о строительстве первой АЭС в стране, электроэнергия от которой будет использоваться как раз на эти цели. Станция также позволит значительно сэкономить на закупке импортного газа, добавил президент.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй - в 2022 году. В декабре 2020 года начался этап опытно-промышленной эксплуатации первого блока.
https://ria.ru/20201002/vaktsina-1578109337.html
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коронавирус covid-19, белорусская аэс, александр лукашенко, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", минск, белоруссия, атомстройэкспорт, в мире

Лукашенко назвал коронавирус "наказанием Божьим"

14:31 05.01.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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МИНСК, 5 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о важности вопросов экологии для страны и предположил, что Бог наказал человечество пандемией коронавируса за хамское отношение к природе.
"В своем послании (новогоднем обращении – ред.) я электромобили упоминал, но главный посыл был, что Господь нас, наверное, коронавирусом и наказал, что мы просто по-хамски относимся к природе. Если у нас не будет гармонии с природой, мы будем нездоровы, и дети наши будут нищими", - приводит слова Лукашенко во вторник Sputnik Беларусь. Данное заявление прозвучало во время общения президента с трудовым коллективом предприятия "Горизонт" в Минске.
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Он обратил внимание на важность вопросов экологии, чтобы обеспечить хорошие условия для жизни и здоровья людей, и пояснил, что поэтому в стране и развернута кампания по расширению использования электроэнергии в различных сферах, включая транспорт и отопление помещений. "Полностью на электричество (новые жилые дома – ред.) переводим. И вы видите, что электромобили свои мы уже начинаем производить. Не только покупать. Очень стимулируем", - отметил президент. Кроме того, напомнил он, в сфере городского транспорта уже активно используются электробусы.
Лукашенко отметил, что в ряде европейских стран уже определены сроки, когда с улиц должны исчезнуть автомобили с двигателями внутреннего сгорания. "У нас есть шанс раньше это сделать, и мы это будем делать", - уверен белорусский президент. В этой связи он напомнил о строительстве первой АЭС в стране, электроэнергия от которой будет использоваться как раз на эти цели. Станция также позволит значительно сэкономить на закупке импортного газа, добавил президент.
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй - в 2022 году. В декабре 2020 года начался этап опытно-промышленной эксплуатации первого блока.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Белорусская АЭСАлександр ЛукашенкоГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МинскБелоруссияАтомстройэкспортВ мире
 
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