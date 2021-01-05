https://ria.ru/20210105/koronavirus-1592049631.html

Лукашенко назвал коронавирус "наказанием Божьим"

Лукашенко назвал коронавирус "наказанием Божьим"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о важности вопросов экологии для страны и предположил, что Бог наказал человечество пандемией коронавируса за... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T14:31

2021-01-05T14:31

2021-01-05T14:31

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

белорусская аэс

александр лукашенко

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

минск

белоруссия

атомстройэкспорт

в мире

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МИНСК, 5 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о важности вопросов экологии для страны и предположил, что Бог наказал человечество пандемией коронавируса за хамское отношение к природе."В своем послании (новогоднем обращении – ред.) я электромобили упоминал, но главный посыл был, что Господь нас, наверное, коронавирусом и наказал, что мы просто по-хамски относимся к природе. Если у нас не будет гармонии с природой, мы будем нездоровы, и дети наши будут нищими", - приводит слова Лукашенко во вторник Sputnik Беларусь. Данное заявление прозвучало во время общения президента с трудовым коллективом предприятия "Горизонт" в Минске.Он обратил внимание на важность вопросов экологии, чтобы обеспечить хорошие условия для жизни и здоровья людей, и пояснил, что поэтому в стране и развернута кампания по расширению использования электроэнергии в различных сферах, включая транспорт и отопление помещений. "Полностью на электричество (новые жилые дома – ред.) переводим. И вы видите, что электромобили свои мы уже начинаем производить. Не только покупать. Очень стимулируем", - отметил президент. Кроме того, напомнил он, в сфере городского транспорта уже активно используются электробусы.Лукашенко отметил, что в ряде европейских стран уже определены сроки, когда с улиц должны исчезнуть автомобили с двигателями внутреннего сгорания. "У нас есть шанс раньше это сделать, и мы это будем делать", - уверен белорусский президент. В этой связи он напомнил о строительстве первой АЭС в стране, электроэнергия от которой будет использоваться как раз на эти цели. Станция также позволит значительно сэкономить на закупке импортного газа, добавил президент.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй - в 2022 году. В декабре 2020 года начался этап опытно-промышленной эксплуатации первого блока.

https://ria.ru/20201002/vaktsina-1578109337.html

https://ria.ru/20200806/1575459823.html

минск

белоруссия

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коронавирус covid-19, белорусская аэс, александр лукашенко, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", минск, белоруссия, атомстройэкспорт, в мире