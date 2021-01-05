Лукашенко назвал коронавирус "наказанием Божьим"
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
МИНСК, 5 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о важности вопросов экологии для страны и предположил, что Бог наказал человечество пандемией коронавируса за хамское отношение к природе.
"В своем послании (новогоднем обращении – ред.) я электромобили упоминал, но главный посыл был, что Господь нас, наверное, коронавирусом и наказал, что мы просто по-хамски относимся к природе. Если у нас не будет гармонии с природой, мы будем нездоровы, и дети наши будут нищими", - приводит слова Лукашенко во вторник Sputnik Беларусь. Данное заявление прозвучало во время общения президента с трудовым коллективом предприятия "Горизонт" в Минске.
Он обратил внимание на важность вопросов экологии, чтобы обеспечить хорошие условия для жизни и здоровья людей, и пояснил, что поэтому в стране и развернута кампания по расширению использования электроэнергии в различных сферах, включая транспорт и отопление помещений. "Полностью на электричество (новые жилые дома – ред.) переводим. И вы видите, что электромобили свои мы уже начинаем производить. Не только покупать. Очень стимулируем", - отметил президент. Кроме того, напомнил он, в сфере городского транспорта уже активно используются электробусы.
Лукашенко отметил, что в ряде европейских стран уже определены сроки, когда с улиц должны исчезнуть автомобили с двигателями внутреннего сгорания. "У нас есть шанс раньше это сделать, и мы это будем делать", - уверен белорусский президент. В этой связи он напомнил о строительстве первой АЭС в стране, электроэнергия от которой будет использоваться как раз на эти цели. Станция также позволит значительно сэкономить на закупке импортного газа, добавил президент.
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй - в 2022 году. В декабре 2020 года начался этап опытно-промышленной эксплуатации первого блока.
6 августа 2020, 19:39Распространение нового коронавирусаЛукашенко заявил, что ему "подкинули" коронавирус