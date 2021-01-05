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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком автономном округе, наименьший темп (0,1%) в Тыве, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T11:07
2021-01-05T11:07
2021-01-05T11:07
распространение нового коронавируса
ненецкий автономный округ
республика алтай
республика тыва
общество
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком автономном округе, наименьший темп (0,1%) в Тыве, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ 0%, 2. Республика Тыва 0,1%, 3. Республика Алтай 0,2%", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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ненецкий автономный округ, республика алтай, республика тыва, общество