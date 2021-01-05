https://ria.ru/20210105/koronavirus-1592031160.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком автономном округе, наименьший темп (0,1%) в Тыве, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T11:07

2021-01-05T11:07

2021-01-05T11:07

распространение нового коронавируса

ненецкий автономный округ

республика алтай

республика тыва

общество

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком автономном округе, наименьший темп (0,1%) в Тыве, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ 0%, 2. Республика Тыва 0,1%, 3. Республика Алтай 0,2%", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

ненецкий автономный округ

республика алтай

республика тыва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ненецкий автономный округ, республика алтай, республика тыва, общество