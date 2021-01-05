https://ria.ru/20210105/koronavirus-1592025616.html

Скорая помощь в Лос-Анджелесе ограничит предоставление кислорода больным

Скорая помощь в Лос-Анджелесе ограничит предоставление кислорода больным

Бригадам скорой помощи американского округа Лос-Анджелес рекомендовано ограничить в целях экономии предоставление дополнительного кислорода больным и не... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T10:11

2021-01-05T10:11

2021-01-05T10:11

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

лос-анджелес

калифорния

сша

в мире

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Бригадам скорой помощи американского округа Лос-Анджелес рекомендовано ограничить в целях экономии предоставление дополнительного кислорода больным и не привозить в больницы пациентов, которые не смогут выжить, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на власти.Агентство экстренной медицинской помощи округа в понедельник издало распоряжение, в котором говорится, что скорая помощь должна экономить кислород и предоставлять его только пациентам, насыщенность кислородом которых составляет менее 90%.Ранее агентство распорядилось не привозить в больницы большую часть пациентов, у которых почти нет шансов на выживание. В частности, речь идет о пациентах с остановкой сердца, без признаков дыхания, движения, у них не прощупывается пульс и кровяное давление, несмотря на попытки реанимировать. В целом медики должны продолжать усилия по реанимации на месте, пока пульс больного не восстановится, и в таком случае везти его в больницу.Во всем округе из-за ситуации с коронавирусом больницы быстрее выписывают больных, которые в обычных условиях должны были бы оставаться под наблюдением. Как отмечается издание, ситуация в больницах округа критическая. По прогнозам, в ближайшие недели положение с больными станет еще хуже, поскольку госпитализация потребуется тем, кто заболел коронавирусом в рождественские праздники."Многие больницы достигли точки кризиса и вынуждены принимать очень жесткие решения в вопросе медицинского обслуживания пациентов", - приводит газета слова главы службы здравоохранения округа Лос-Анджелес Кристины Гали.Она подчеркнула, что ситуация с загруженностью больниц на начало января отражает заболеваемость "после праздника Дня Благодарения", который в США отмечается в конце ноября.Власти штата Калифорния сформировали команду по предоставлению кислорода, был задействован инженерный корпус армии, который направил специалистов для обновления систем доставки кислорода в ряде больниц. Также разработан план создания временных помещений для приема пациентов скорой помощи.По последним данным, в округе Лос-Анджелес госпитализировано около 7,7 тысячи пациентов с COVID-19, всего коронавирусом заразились более 827 тысяч человек, 10 850 заболевших скончались.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210105/vaktsina-1592013257.html

https://ria.ru/20210105/koronavirus-1592009238.html

лос-анджелес

калифорния

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, лос-анджелес, калифорния, сша, в мире