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https://ria.ru/20210105/koronavirus-1592010809.html
Бывшая мисс Вирджиния "ожила" после смерти от COVID-19
Бывшая мисс Вирджиния "ожила" после смерти от COVID-19
Бывшая мисс Вирджиния, 82-летняя Барбара Гатри Лэй, в канун Рождества была объявлена мертвой после заражения коронавирусом, однако позднее чудесным образом... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T02:29
2021-01-05T07:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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сша
в мире
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Бывшая мисс Вирджиния, 82-летняя Барбара Гатри Лэй, в канун Рождества была объявлена мертвой после заражения коронавирусом, однако позднее чудесным образом "вернулась к жизни", пишет издание New York Post со ссылкой на местные издания.Женщина, которая стала обладательницей титула мисс Вирджиния в 1958 году, поступила в больницу в Джорджии 20 декабря, после того как из-за заражения коронавирусом у нее появились проблемы с дыханием. Через два дня после госпитализации она была объявлена мертвой, первым печальное известие получил ее сын Том Келли, который сам является врачом.Келли, в свою очередь, сообщил новость о кончине матери супругу Барбары, Тони Лэю, после чего тот стал "в слезах" связываться с другими родственниками. Однако спустя несколько минут Келли позвонили из больницы, чтобы сказать, что у Барбары снова есть пульс."Из несчастного человека с разбитым сердцем я превратился в очень счастливого", - рассказал супруг "ожившей" женщины."Как врач, я без колебаний скажу, что для описания того, что произошло на прошлой неделе, есть лишь одно слово - чудо", - отметил сын Барбары.Отмечается, что женщину уже перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату, сама она пока еще не знает о случившемся. Ее давний приятель из Вирджинии рассказал, что намерен показать ей материал, напечатанный в местной газете. По его словам, Барбара всегда говорит, что планирует прожить до 101 года. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, джорджия, сша, в мире

Бывшая мисс Вирджиния "ожила" после смерти от COVID-19

02:29 05.01.2021 (обновлено: 07:15 05.01.2021)
 
CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this Автомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Бывшая мисс Вирджиния, 82-летняя Барбара Гатри Лэй, в канун Рождества была объявлена мертвой после заражения коронавирусом, однако позднее чудесным образом "вернулась к жизни", пишет издание New York Post со ссылкой на местные издания.
Женщина, которая стала обладательницей титула мисс Вирджиния в 1958 году, поступила в больницу в Джорджии 20 декабря, после того как из-за заражения коронавирусом у нее появились проблемы с дыханием. Через два дня после госпитализации она была объявлена мертвой, первым печальное известие получил ее сын Том Келли, который сам является врачом.
Келли, в свою очередь, сообщил новость о кончине матери супругу Барбары, Тони Лэю, после чего тот стал "в слезах" связываться с другими родственниками. Однако спустя несколько минут Келли позвонили из больницы, чтобы сказать, что у Барбары снова есть пульс.
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"Из несчастного человека с разбитым сердцем я превратился в очень счастливого", - рассказал супруг "ожившей" женщины.
"Как врач, я без колебаний скажу, что для описания того, что произошло на прошлой неделе, есть лишь одно слово - чудо", - отметил сын Барбары.
Отмечается, что женщину уже перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату, сама она пока еще не знает о случившемся. Ее давний приятель из Вирджинии рассказал, что намерен показать ей материал, напечатанный в местной газете. По его словам, Барбара всегда говорит, что планирует прожить до 101 года.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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