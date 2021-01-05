https://ria.ru/20210105/koronavirus-1592010809.html

Бывшая мисс Вирджиния "ожила" после смерти от COVID-19

Бывшая мисс Вирджиния "ожила" после смерти от COVID-19

Бывшая мисс Вирджиния, 82-летняя Барбара Гатри Лэй, в канун Рождества была объявлена мертвой после заражения коронавирусом, однако позднее чудесным образом... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T02:29

2021-01-05T02:29

2021-01-05T07:15

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

джорджия

сша

в мире

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Бывшая мисс Вирджиния, 82-летняя Барбара Гатри Лэй, в канун Рождества была объявлена мертвой после заражения коронавирусом, однако позднее чудесным образом "вернулась к жизни", пишет издание New York Post со ссылкой на местные издания.Женщина, которая стала обладательницей титула мисс Вирджиния в 1958 году, поступила в больницу в Джорджии 20 декабря, после того как из-за заражения коронавирусом у нее появились проблемы с дыханием. Через два дня после госпитализации она была объявлена мертвой, первым печальное известие получил ее сын Том Келли, который сам является врачом.Келли, в свою очередь, сообщил новость о кончине матери супругу Барбары, Тони Лэю, после чего тот стал "в слезах" связываться с другими родственниками. Однако спустя несколько минут Келли позвонили из больницы, чтобы сказать, что у Барбары снова есть пульс."Из несчастного человека с разбитым сердцем я превратился в очень счастливого", - рассказал супруг "ожившей" женщины."Как врач, я без колебаний скажу, что для описания того, что произошло на прошлой неделе, есть лишь одно слово - чудо", - отметил сын Барбары.Отмечается, что женщину уже перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату, сама она пока еще не знает о случившемся. Ее давний приятель из Вирджинии рассказал, что намерен показать ей материал, напечатанный в местной газете. По его словам, Барбара всегда говорит, что планирует прожить до 101 года. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, джорджия, сша, в мире