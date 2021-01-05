https://ria.ru/20210105/koronavirus-1592009238.html
Джонсон объявил о введении карантина в Англии
Джонсон объявил о введении карантина в Англии
Правительство Великобритании приняло решение ввести национальный карантин и закрыть школы в Англии по причине ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T01:45
2021-01-05T01:45
2021-01-05T01:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
борис джонсон
воз
англия
в мире
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Правительство Великобритании приняло решение ввести национальный карантин и закрыть школы в Англии по причине ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом во время телеобращения к нации заявил премьер-министр Борис Джонсон.Больницы находятся под большим давлением, чем когда-либо с начала пандемии коронавируса, подчеркнул Джонсон.Со вторника все школы Англии переходят на режим удаленной работы, учебные заведения смогут посещать лишь дети представителей "ключевых" профессий – врачей, соцработников, пожарных, полицейских, курьеров, продавцов и так далее. Жителям региона разрешено выходить на улицу лишь на прогулку, к врачу, в магазин. Людям с тяжелыми хроническими заболеваниями рекомендовано не покидать дом вовсе.Джонсон заверил, что сроки установления этого локдауна зависят от того, насколько будет повышаться уровень заболеваемости. В то же время он пообещал уже в следующем месяце провести вакцинацию от коронавируса среди четырех приоритетных групп населения. В феврале препарат получат обитатели домов престарелых, медики, другие пожилые и люди с тяжелыми хроническими заболеваниями."Перегрев" системы здравоохраненияГлавные врачи регионов Соединенного Королевства на фоне распространения COVID-19 ранее предупредили о риске "перегрева" системы здравоохранения в ближайшие три недели.Они подчеркнули, что несмотря на сложную ситуацию из-за COVID-19, в системе здравоохранения были произведены крупные изменения для того, чтобы люди с хроническими и тяжелыми заболеваниями продолжали получать необходимую помощь.Ранее 4 января медработники и Минздрав Британии выпустили совместное заявление, в котором призвали власти повысить уровень эпидемической опасности в стране до максимального пятого уровня.Антирекорд по числу заболевшихВ понедельник, 4 января, число выявленных случаев коронавируса в Британии за сутки составило рекордные с начала пандемии 58 784.За последнюю неделю ежедневно фиксируется более 50 тысяч случаев заражения в день.Новая мутация коронавирусаНовая мутация коронавируса SARS-CoV-2 была выявлена в Великобритании в середине декабря. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.В списке наиболее подверженных вирусу государств — США, Индия и Бразилия. Россия занимает четвертую строчку, за ней следуют Франция, Великобритания, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, борис джонсон, воз, англия, в мире
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости.
Правительство Великобритании приняло решение ввести национальный карантин и закрыть школы в Англии
по причине ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом во время телеобращения к нации заявил премьер-министр Борис Джонсон
.
"Новый вариант вируса распространяется с пугающей скоростью", — сказал он во время телеобращения к нации.
Больницы находятся под большим давлением, чем когда-либо с начала пандемии коронавируса, подчеркнул Джонсон.
Со вторника все школы Англии переходят на режим удаленной работы, учебные заведения смогут посещать лишь дети представителей "ключевых" профессий – врачей, соцработников, пожарных, полицейских, курьеров, продавцов и так далее. Жителям региона разрешено выходить на улицу лишь на прогулку, к врачу, в магазин. Людям с тяжелыми хроническими заболеваниями рекомендовано не покидать дом вовсе.
Джонсон заверил, что сроки установления этого локдауна зависят от того, насколько будет повышаться уровень заболеваемости. В то же время он пообещал уже в следующем месяце провести вакцинацию от коронавируса среди четырех приоритетных групп населения. В феврале препарат получат обитатели домов престарелых, медики, другие пожилые и люди с тяжелыми хроническими заболеваниями.
"Перегрев" системы здравоохранения
Главные врачи регионов Соединенного Королевства на фоне распространения COVID-19 ранее предупредили о риске "перегрева" системы здравоохранения в ближайшие три недели.
Они подчеркнули, что несмотря на сложную ситуацию из-за COVID-19, в системе здравоохранения были произведены крупные изменения для того, чтобы люди с хроническими и тяжелыми заболеваниями продолжали получать необходимую помощь.
Ранее 4 января медработники и Минздрав Британии выпустили совместное заявление, в котором призвали власти повысить уровень эпидемической опасности в стране до максимального пятого уровня.
Антирекорд по числу заболевших
В понедельник, 4 января, число выявленных случаев коронавируса в Британии за сутки составило рекордные с начала пандемии 58 784.
За последнюю неделю ежедневно фиксируется более 50 тысяч случаев заражения в день.
Новая мутация коронавируса
Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 была выявлена в Великобритании в середине декабря. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.
Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Власти Китая
31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань
в центральной части страны (провинция Хубэй
). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ
11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
В списке наиболее подверженных вирусу государств — США
, Индия
и Бразилия
. Россия занимает четвертую строчку, за ней следуют Франция
, Великобритания, Турция
, Италия
, Испания
, Германия
, Колумбия
и Аргентина
.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.