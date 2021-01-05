https://ria.ru/20210105/kiberataki-1592022122.html

Эксперт рассказал о кибератаках с вымогательством

Эксперт рассказал о кибератаках с вымогательством

Российские компании редко становятся жертвами атак с использованием программ-вымогателей, потому что эти хакеры живут в России или на Украине и опасаются... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T09:14

2021-01-05T09:14

2021-01-05T09:14

ашот оганесян

россия

украина

технологии

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российские компании редко становятся жертвами атак с использованием программ-вымогателей, потому что эти хакеры живут в России или на Украине и опасаются корпоративных служб безопасности, рассказал в интервью РИА Новости основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян.Программа-вымогатель может выглядеть как обновление известного приложения или прийти через зараженные фишинговые письма с тематикой, которая представляет потенциальный интерес для получателя. Попав на устройство, программа зашифровывает все файлы и базы данных. Затем злоумышленники требуют у компании выкуп в обмен на ключи дешифрования или угрожают раскрыть конфиденциальную информацию."Крупные компании в российском сегменте сети вымогатели атакуют редко, так как многие операторы таких систем живут в России или на Украине и опасаются визита даже не сотрудников полиции, а корпоративных служб безопасности. Мелкие же компании, особенно держащие данные в американских облаках, достаточно часто попадают под удар автоматических червей, которые не особенно разбираются в том, кого атакуют", - сообщил Оганесян.Цены на базы данных в даркнете, по его словам, за 2020 год несильно изменились. "Явный рост произошел только в одном сегменте – банковских баз, используемых телефонными мошенниками. Причиной стал рост спроса со стороны преступников при одновременном падении предложения", - отметил он."В западном сегменте сети требование выкупа распространено даже шире, чем хищение данных. Преступники просто не хотят возиться с продажей украденной информации и предпочитают зашифровать ее и потребовать выкуп. Аналогичным образом поступают специальные программы-черви, атакующие открытые сервера баз данных, которые копируют информацию, а затем удаляют ее с сервера, предлагая купить созданную копию. Наиболее популярным платежным средством у вымогателей является биткоин, хотя часть крупных группировок в последнее время переходят на криптовалюту Monero, обеспечивающую большую конфиденциальность транзакций", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20210104/utechka-1591937159.html

https://ria.ru/20201224/kiberataki-1590665040.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ашот оганесян, россия, украина, технологии