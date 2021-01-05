https://ria.ru/20210105/investitsii-1592065979.html

В Москве вырос объем инвестиций в основной капитал, заявил Собянин

В Москве вырос объем инвестиций в основной капитал, заявил Собянин

В Москве положительная динамика по инвестициям в основной капитал, инвесторы верят, что город выйдет из кризиса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T17:42

2021-01-05T17:42

2021-01-05T17:42

сергей собянин

москва

экономика

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. В Москве положительная динамика по инвестициям в основной капитал, инвесторы верят, что город выйдет из кризиса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Положительная динамика по инвестициям в основной капитал. Это что означает? Это означает, что инвесторы верят, что наша страна и город будут развиваться, что мы выйдем из этого кризиса. Это чрезвычайно важно", - сказал Собянин на совещании у президента по вопросам социальной защиты населения.

https://ria.ru/20210105/sobyanin-1592064802.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва, экономика