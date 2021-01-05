https://ria.ru/20210105/investitsii-1592065979.html
В Москве вырос объем инвестиций в основной капитал, заявил Собянин
В Москве вырос объем инвестиций в основной капитал, заявил Собянин
В Москве положительная динамика по инвестициям в основной капитал, инвесторы верят, что город выйдет из кризиса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T17:42
2021-01-05T17:42
2021-01-05T17:42
сергей собянин
москва
экономика
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. В Москве положительная динамика по инвестициям в основной капитал, инвесторы верят, что город выйдет из кризиса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Положительная динамика по инвестициям в основной капитал. Это что означает? Это означает, что инвесторы верят, что наша страна и город будут развиваться, что мы выйдем из этого кризиса. Это чрезвычайно важно", - сказал Собянин на совещании у президента по вопросам социальной защиты населения.
https://ria.ru/20210105/sobyanin-1592064802.html
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сергей собянин, москва, экономика