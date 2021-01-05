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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210105/gretsiya-1592080813.html
Премьер Греции призвал церковь выполнять предписания по борьбе с COVID-19
Премьер Греции призвал церковь выполнять предписания по борьбе с COVID-19
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на встрече с архиепископом Афинским и всей Греции Иеронимом выразил озабоченность в связи с решением синода требовать... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T20:15
2021-01-05T20:15
религия и мировоззрение
коронавирус covid-19
кириакос мицотакис
элладская православная церковь
коронавирусы
греция
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АФИНЫ, 5 янв – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на встрече с архиепископом Афинским и всей Греции Иеронимом выразил озабоченность в связи с решением синода требовать от правительства соблюдения договоренностей и открыть церкви на Крещение.Мицотакис встретился с Иеронимом во вторник во время приведения к присяге новых членов правительства, сообщила пресс-служба премьера."Премьер-министр выразил архиепископу озабоченность в связи с вчерашним решением Священного Синода. Он призвал церковь выполнить свои обязанности и помочь в больших усилиях по уменьшению последствий пандемии, чтобы наши дети могли вернуться в школу как можно скорее", - говорится в сообщении."Он подчеркнул необходимость строгого соблюдения всеми мер и санитарных правил и указал, что церковь должна, как она делала до сих пор, подавать положительный пример и помогать в общей борьбе", - сообщила пресс-служба.Иероним после конфликта между правительством и Элладской церковью провел во вторник церемонию приведения к присяге новых членов кабинета после перестановок в правительстве.Правительство Греции объявило 2 января, что ужесточает карантин по всей стране и продлевает его до 11 января, чтобы безопасно открыть школы. По решению правительства, с 3 января церкви будут закрытыми для верующих, в том числе в день Богоявления (Крещения), которое отмечается в Греции 6 января, и не будет проходить освящения вод на открытом воздухе. Синод Элладской православной церкви на внеочередном заседании обсудил "внезапные правительственные заявления" о закрытии церквей на праздник и единогласно постановил, что он не согласен с новыми правительственными мерами. Церковь настаивает на том, что было первоначально согласовано с государством, и предписывает храмам оставаться открытыми для участия верующих в Божественной литургии, как было согласовано ранее. Синод потребовал от государства полностью уважать прежнее правительственное решение и направил письмо протеста правительству Греции.Вечером в понедельник правительство Греции отвергло требование синода открыть храмы на Крещение и заявило, что выполнение мер профилактики распространения коронавируса является обязательным. Закон не может применяться произвольно, так что любой несогласный может его игнорировать, заявило правительство.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, кириакос мицотакис, элладская православная церковь, коронавирусы, греция

Премьер Греции призвал церковь выполнять предписания по борьбе с COVID-19

20:15 05.01.2021
 
CC BY 2.0 / Arian Zwegers / Церковь на острове Санторини
Церковь на острове Санторини - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
CC BY 2.0 / Arian Zwegers /
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АФИНЫ, 5 янв – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на встрече с архиепископом Афинским и всей Греции Иеронимом выразил озабоченность в связи с решением синода требовать от правительства соблюдения договоренностей и открыть церкви на Крещение.
Мицотакис встретился с Иеронимом во вторник во время приведения к присяге новых членов правительства, сообщила пресс-служба премьера.
"Премьер-министр выразил архиепископу озабоченность в связи с вчерашним решением Священного Синода. Он призвал церковь выполнить свои обязанности и помочь в больших усилиях по уменьшению последствий пандемии, чтобы наши дети могли вернуться в школу как можно скорее", - говорится в сообщении.
"Он подчеркнул необходимость строгого соблюдения всеми мер и санитарных правил и указал, что церковь должна, как она делала до сих пор, подавать положительный пример и помогать в общей борьбе", - сообщила пресс-служба.
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Правительство Греции объявило 2 января, что ужесточает карантин по всей стране и продлевает его до 11 января, чтобы безопасно открыть школы. По решению правительства, с 3 января церкви будут закрытыми для верующих, в том числе в день Богоявления (Крещения), которое отмечается в Греции 6 января, и не будет проходить освящения вод на открытом воздухе. Синод Элладской православной церкви на внеочередном заседании обсудил "внезапные правительственные заявления" о закрытии церквей на праздник и единогласно постановил, что он не согласен с новыми правительственными мерами. Церковь настаивает на том, что было первоначально согласовано с государством, и предписывает храмам оставаться открытыми для участия верующих в Божественной литургии, как было согласовано ранее. Синод потребовал от государства полностью уважать прежнее правительственное решение и направил письмо протеста правительству Греции.
Вечером в понедельник правительство Греции отвергло требование синода открыть храмы на Крещение и заявило, что выполнение мер профилактики распространения коронавируса является обязательным. Закон не может применяться произвольно, так что любой несогласный может его игнорировать, заявило правительство.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус COVID-19Кириакос МицотакисЭлладская православная церковьКоронавирусыГреция
 
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