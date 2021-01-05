Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210105/golikova-1592062127.html
Голикова назвала число неготовых к организации горячего питания школ
Голикова назвала число неготовых к организации горячего питания школ
Количество школ, неготовых к организации горячего питания, сократилось до 372 в 14 регионах, это, как правило, старые школы, сообщила вице-премьер Татьяна... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T17:08
2021-01-05T17:08
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564920174_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e41872e1a48e2ff8078b735b236e19d4.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Количество школ, неготовых к организации горячего питания, сократилось до 372 в 14 регионах, это, как правило, старые школы, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."На момент старта проекта не готова к организации горячего питания, по заключению Роспотребнадзора, была 2261 школа. Сейчас, когда мы завершили последние проверочные мероприятия.., количество школ резко сократилось до 372 в 14 регионах страны", - сказала она на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам социальной защиты населения."Как правило, это школы, которые являются школами старой постройки или малокомплектными школами", - добавила Голикова.
https://ria.ru/20201225/popova-1590895100.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564920174_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_2bdb5654b8c9b09308e99dfccf407cff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, общество

Голикова назвала число неготовых к организации горячего питания школ

17:08 05.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРаботница школьной столовой разносит тарелки с едой
Работница школьной столовой разносит тарелки с едой - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Количество школ, неготовых к организации горячего питания, сократилось до 372 в 14 регионах, это, как правило, старые школы, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"На момент старта проекта не готова к организации горячего питания, по заключению Роспотребнадзора, была 2261 школа. Сейчас, когда мы завершили последние проверочные мероприятия.., количество школ резко сократилось до 372 в 14 регионах страны", - сказала она на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам социальной защиты населения.
"Как правило, это школы, которые являются школами старой постройки или малокомплектными школами", - добавила Голикова.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 12:38
Попова рассказала о жалобах родителей на качество питания в школах
 
Татьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:30Стоимость биткоина побила очередной исторический рекорд
06:10Украине придется вернуть МВФ больше денег, чем она сможет получить
06:09Трамп вновь заявил, что Пенс может изменить итоги выборов
06:05Врач рассказала, кому нельзя есть соленья
06:02В войска ЦВО поступили новые тяжелые огнеметные системы "Тосочка"
06:01Цена нефти Brent поднялась выше $54 за баррель
05:51СМИ: музыкант Dr. Dre попал в реанимацию
05:38Трамп подписал меморандум, мешающий въезду в США членов движения "Антифа"
05:27СМИ: Ким Кардашьян и Канье Уэст решили развестись
05:23Вдова, потерявшая мужа из-за COVID-19, выступила с предостережением
04:47Лоза рассказал о драке в новогоднюю ночь
04:39СМИ: Южная Корея и США провели в декабре совместные учения ВВС
04:13Неизвестные угрожали влететь на самолете в здание Капитолия
04:11В США оценили "американский" УАЗ "Патриот"
03:59Шварценеггер назвал попытки Трампа оспорить итоги выборов "сумасшествием"
03:56СМИ: Пенс сообщил Трампу, что не может изменить результаты выборов
03:37В ВОЗ рассказали о распространении "британского" штамма коронавируса
03:26Британцев восхитил врач из России, сделавший предложение в "красной зоне"
03:05Источник рассказал, когда ВДВ получат уникальный плавающий танк
03:03Названы сценарии развития ситуации с коронавирусом в России
Лента новостейМолния