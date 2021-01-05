https://ria.ru/20210105/golikova-1592062127.html

Голикова назвала число неготовых к организации горячего питания школ

Голикова назвала число неготовых к организации горячего питания школ

Количество школ, неготовых к организации горячего питания, сократилось до 372 в 14 регионах, это, как правило, старые школы, сообщила вице-премьер Татьяна... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T17:08

2021-01-05T17:08

2021-01-05T17:08

татьяна голикова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Количество школ, неготовых к организации горячего питания, сократилось до 372 в 14 регионах, это, как правило, старые школы, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."На момент старта проекта не готова к организации горячего питания, по заключению Роспотребнадзора, была 2261 школа. Сейчас, когда мы завершили последние проверочные мероприятия.., количество школ резко сократилось до 372 в 14 регионах страны", - сказала она на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам социальной защиты населения."Как правило, это школы, которые являются школами старой постройки или малокомплектными школами", - добавила Голикова.

https://ria.ru/20201225/popova-1590895100.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, общество