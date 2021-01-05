https://ria.ru/20210105/furgal-1592037344.html

Песков прокомментировал дело Фургала

Песков прокомментировал дело Фургала

Когда речь идет о тяжких обвинениях, как в случае с делом бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, тема резонанса отступает на второй план, это... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T12:13

2021-01-05T12:13

2021-01-05T15:49

уголовное дело сергея фургала

сергей фургал

дмитрий песков

происшествия

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Когда речь идет о тяжких обвинениях, как в случае с делом бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, тема резонанса отступает на второй план, это вопрос законности и неизбежности наказания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Когда речь идет о таких тяжких обвинениях, то, конечно, тут разные вопросы резонансно-социального отступают на второй план", - сказал Песков в интервью "Соловьев Live" на канале YouTube, говоря о деле Фургала.На вопрос, является ли это для президента России Владимира Путина вопросом принципа, Песков ответил, что "это не вопрос принципа - это вопрос законности и неизбежности наказания за возможное тяжкое преступление".Фургала задержали 9 июля прошлого года, ему вменяют причастность к деятельности преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Хабаровского губернатора увезли в Москву и заключили в СИЗО "Лефортово", а вскоре президент уволил его. СК РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным себя он не признает.

https://ria.ru/20210105/peskov-1592042489.html

https://ria.ru/20210102/miting-1591798723.html

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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, дмитрий песков, происшествия