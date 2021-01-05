https://ria.ru/20210105/elka-1592061000.html

В Ярославской области мужчина влез на новогоднюю ель и сорвался с нее

В Ярославской области мужчина влез на новогоднюю ель и сорвался с нее

Полиция решает вопрос о привлечении к административной ответственности мужчины, который на спор влез на новогоднюю ель на площади в городе Любим Ярославской... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T16:55

2021-01-05T16:55

2021-01-05T16:55

ярославская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591438590_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_c83bbe3cbec93ad74a06c9dcd6422a83.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Полиция решает вопрос о привлечении к административной ответственности мужчины, который на спор влез на новогоднюю ель на площади в городе Любим Ярославской области и сорвался с нее, повредив гирлянды и игрушки, сообщило УМВД по региону.На опубликованном 4 января в соцсетях видео мужчина взбирается по стоящей на площади украшенной новогодней живой ели и добирается до звезды, затем срывается, снося украшения и гирлянды, елка гаснет."По данному факту проводится проверка, личность гражданина установлена. Решается вопрос о привлечении его к административной ответственности", - говорится в УМВД по региону.По данным интернет-издания "Ярновости", мужчина совершил свой поступок на спор за бутылку водки.

https://ria.ru/20201230/elka-1591494475.html

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярославская область, происшествия