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В Ярославской области мужчина влез на новогоднюю ель и сорвался с нее
В Ярославской области мужчина влез на новогоднюю ель и сорвался с нее
Полиция решает вопрос о привлечении к административной ответственности мужчины, который на спор влез на новогоднюю ель на площади в городе Любим Ярославской... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T16:55
2021-01-05T16:55
2021-01-05T16:55
ярославская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Полиция решает вопрос о привлечении к административной ответственности мужчины, который на спор влез на новогоднюю ель на площади в городе Любим Ярославской области и сорвался с нее, повредив гирлянды и игрушки, сообщило УМВД по региону.На опубликованном 4 января в соцсетях видео мужчина взбирается по стоящей на площади украшенной новогодней живой ели и добирается до звезды, затем срывается, снося украшения и гирлянды, елка гаснет."По данному факту проводится проверка, личность гражданина установлена. Решается вопрос о привлечении его к административной ответственности", - говорится в УМВД по региону.По данным интернет-издания "Ярновости", мужчина совершил свой поступок на спор за бутылку водки.
https://ria.ru/20201230/elka-1591494475.html
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ярославская область, происшествия