ДТП с участием лошадей: конный экипаж столкнулся с машиной в Петербурге

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Авария с участием кареты, запряженной лошадьми, произошла в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. ДТП произошло по вине водителя конного экипажа: гужевой транспорт вовремя не затормозил и врезался в машину, ожидавшую зеленого сигнала светофора. При столкновении никто не пострадал.