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ДТП с участием лошадей: конный экипаж столкнулся с машиной в Петербурге
ДТП с участием лошадей: конный экипаж столкнулся с машиной в Петербурге
Авария с участием кареты, запряженной лошадьми, произошла в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. ДТП произошло по вине водителя конного экипажа: гужевой транспорт вовремя не затормозил и врезался в машину, ожидавшую зеленого сигнала светофора. При столкновении никто не пострадал.
2021-01-05T18:48
2021-01-05T18:48
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ДТП с участием лошадей: конный экипаж столкнулся с машиной в Петербурге
ДТП с участием лошадей: конный экипаж столкнулся с машиной в Петербурге
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ДТП с участием лошадей: конный экипаж столкнулся с машиной в Петербурге
Авария с участием кареты, запряженной лошадьми, произошла в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. ДТП произошло по вине водителя конного экипажа: гужевой транспорт вовремя не затормозил и врезался в машину, ожидавшую зеленого сигнала светофора. При столкновении никто не пострадал.
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ДТП с участием лошадей: конный экипаж столкнулся с машиной в Петербурге

18:48 05.01.2021
 
Читать ria.ru в
Авария с участием кареты, запряженной лошадьми, произошла в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. ДТП произошло по вине водителя конного экипажа: гужевой транспорт вовремя не затормозил и врезался в машину, ожидавшую зеленого сигнала светофора. При столкновении никто не пострадал.
 
 
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