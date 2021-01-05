https://ria.ru/20210105/dtp-s-uchastiem-loshadey-konnyy-ekipazh-stolknulsya-s-mashinoy-v-peterburge-1592074687.html
ДТП с участием лошадей: конный экипаж столкнулся с машиной в Петербурге
ДТП с участием лошадей: конный экипаж столкнулся с машиной в Петербурге
Авария с участием кареты, запряженной лошадьми, произошла в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. ДТП произошло по вине водителя конного экипажа: гужевой транспорт вовремя не затормозил и врезался в машину, ожидавшую зеленого сигнала светофора. При столкновении никто не пострадал.
2021-01-05T18:48
2021-01-05T18:48
2021-01-05T18:48
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ДТП с участием лошадей: конный экипаж столкнулся с машиной в Петербурге
ДТП с участием лошадей: конный экипаж столкнулся с машиной в Петербурге
2021-01-05T18:48
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PT0M18S
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видео, видео
ДТП с участием лошадей: конный экипаж столкнулся с машиной в Петербурге
Авария с участием кареты, запряженной лошадьми, произошла в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. ДТП произошло по вине водителя конного экипажа: гужевой транспорт вовремя не затормозил и врезался в машину, ожидавшую зеленого сигнала светофора. При столкновении никто не пострадал.
2021-01-05T18:48
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PT0M18S
ДТП с участием лошадей: конный экипаж столкнулся с машиной в Петербурге
Авария с участием кареты, запряженной лошадьми, произошла в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. ДТП произошло по вине водителя конного экипажа: гужевой транспорт вовремя не затормозил и врезался в машину, ожидавшую зеленого сигнала светофора. При столкновении никто не пострадал.