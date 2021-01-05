https://ria.ru/20210105/belorussiya-1592007987.html

Белорусская оппозиция считает, что власти планируют менять конституцию

Белорусская оппозиция считает, что власти планируют менять конституцию

Один из лидеров белорусской оппозиции, руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко выразил сомнение, что запланированное на февраль... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T01:06

2021-01-05T01:06

2021-01-05T01:06

протесты в белоруссии

павел латушко

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 5 янв – РИА Новости. Один из лидеров белорусской оппозиции, руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко выразил сомнение, что запланированное на февраль Всебелорусское народное собрание (ВНС) не будет менять конституцию страны.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о созыве Всебелорусского народного собрания 11-12 февраля 2021 года в Минске, в настоящее время идет выдвижение делегатов. Общая численность участников и приглашенных лиц ВНС составит 2700 человек. На обсуждение будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Белоруссии на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Ранее Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом, избирать делегатов на пятилетний срок, роль повысить. Оппозиция не считает в текущих условиях ВНС легитимным, инициирует включение в международные санкционные списки делегатов. Лукашенко 31 декабря заявил, что ВНС никакие конституционные нормы страны менять не уполномочено и не будет.Латушко также раскритиковал процесс выдвижения делегатов собрания, утверждая, что ВНС формируется "по указке "сверху" только с одной целью - создать новый конституционный орган, который призван заменить голос народа".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов. Оппозиционное НАУ создано по инициативе Латушко, выехавшего в Польшу, он также является членом президиума координационного совета белорусской оппозиции. Генеральная прокуратура возбудила против ряда членов совета уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. В совете отвергают эти обвинения, заявляя, что действуют в рамках законодательства.

https://ria.ru/20210104/belorussiya-1591957753.html

https://ria.ru/20210104/lukashenko-1591952840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел латушко, александр лукашенко, белоруссия, в мире