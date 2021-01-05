https://ria.ru/20210105/assanzh-1592008763.html

"Репортеры без границ" призвали власти Британии освободить Ассанжа

"Репортеры без границ" призвали власти Британии освободить Ассанжа

Международная организация "Репортеры без границ" (RSF) призвала власти Великобритании немедленно освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, после того... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T01:30

2021-01-05T01:30

2021-01-05T01:30

репортеры без границ

джулиан ассанж

великобритания

эквадор

в мире

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Международная организация "Репортеры без границ" (RSF) призвала власти Великобритании немедленно освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, после того как британский суд отказался разрешить его экстрадицию в США.Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер в понедельник отказала США в экстрадиции Ассанжа из-за опасений за его психическое здоровье и риска самоубийства. Представители американской стороны заявили, что подадут апелляцию. Решение касательно освобождения основателя WikiLeaks под залог будет принято в среду. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил основателю WikiLeaks политическое убежище.В организации также отметили, что "не согласны с оценкой судьи касательно того, что дело не было политически мотивированным и не касалось журналистики и свободы слова"."RSF вновь призывает к немедленному освобождению Ассанжа и будет продолжать следить за ходом разбирательства", - подчеркивается в заявлении.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210104/meksika-1591992157.html

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репортеры без границ, джулиан ассанж, великобритания, эквадор, в мире