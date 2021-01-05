"Репортеры без границ" призвали власти Британии освободить Ассанжа
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПлакаты у магистратского суда лондонского района Вестминстер, где проходит акция против экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Международная организация "Репортеры без границ" (RSF) призвала власти Великобритании немедленно освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, после того как британский суд отказался разрешить его экстрадицию в США.
Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер в понедельник отказала США в экстрадиции Ассанжа из-за опасений за его психическое здоровье и риска самоубийства. Представители американской стороны заявили, что подадут апелляцию. Решение касательно освобождения основателя WikiLeaks под залог будет принято в среду. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил основателю WikiLeaks политическое убежище.
"Мы очень довольны тем, что Джулиан Ассанж не будет экстрадирован в США. В то же время мы крайне разочарованы тем, что суд не занял твердую позицию в пользу свободы прессы и защиты журналистов", - говорится в заявлении организации.
В организации также отметили, что "не согласны с оценкой судьи касательно того, что дело не было политически мотивированным и не касалось журналистики и свободы слова".
"RSF вновь призывает к немедленному освобождению Ассанжа и будет продолжать следить за ходом разбирательства", - подчеркивается в заявлении.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.