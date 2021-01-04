ЛНР зафиксировала взрыв на подконтрольной Киеву территории Донбасса
ЛУГАНСК, 4 янв - РИА Новости. Наблюдатели представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировали подрыв минно-взрывного устройства на подконтрольной Киеву территории у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в понедельник журналистам представитель ЛНР в СЦКК.
Ранее Народная милиция ЛНР неоднократно заявляла, что украинские силовики используют перемирие для оборудования новых позиций и минирования территорий у линии соприкосновения в Донбассе. По данным СЦКК, 31 декабря один взрыв был зафиксирован в районе подконтрольного Киеву города Попасная.
"На подконтрольной вооруженным формированиям Украины территории продолжают фиксироваться подрывы минно-взрывных устройств", - заявил представитель ЛНР в СЦКК. По его словам, 3 января был зафиксирован взрыв в районе подконтрольного Киеву города Попасная.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
20 декабря 2020, 02:26Зеленский надеется на помощь Байдена в "освобождении" Донбасса