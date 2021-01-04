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ЛНР зафиксировала взрыв на подконтрольной Киеву территории Донбасса
ЛНР зафиксировала взрыв на подконтрольной Киеву территории Донбасса
Наблюдатели представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T09:53
2021-01-04T09:53
сцкк
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луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 4 янв - РИА Новости. Наблюдатели представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировали подрыв минно-взрывного устройства на подконтрольной Киеву территории у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в понедельник журналистам представитель ЛНР в СЦКК.Ранее Народная милиция ЛНР неоднократно заявляла, что украинские силовики используют перемирие для оборудования новых позиций и минирования территорий у линии соприкосновения в Донбассе. По данным СЦКК, 31 декабря один взрыв был зафиксирован в районе подконтрольного Киеву города Попасная."На подконтрольной вооруженным формированиям Украины территории продолжают фиксироваться подрывы минно-взрывных устройств", - заявил представитель ЛНР в СЦКК. По его словам, 3 января был зафиксирован взрыв в районе подконтрольного Киеву города Попасная.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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сцкк, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире

ЛНР зафиксировала взрыв на подконтрольной Киеву территории Донбасса

09:53 04.01.2021
 
© РИА Новости / Дэн Леви / Перейти в фотобанкОполченцы
Ополченцы - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Дэн Леви
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ЛУГАНСК, 4 янв - РИА Новости. Наблюдатели представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировали подрыв минно-взрывного устройства на подконтрольной Киеву территории у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в понедельник журналистам представитель ЛНР в СЦКК.
Ранее Народная милиция ЛНР неоднократно заявляла, что украинские силовики используют перемирие для оборудования новых позиций и минирования территорий у линии соприкосновения в Донбассе. По данным СЦКК, 31 декабря один взрыв был зафиксирован в районе подконтрольного Киеву города Попасная.
"На подконтрольной вооруженным формированиям Украины территории продолжают фиксироваться подрывы минно-взрывных устройств", - заявил представитель ЛНР в СЦКК. По его словам, 3 января был зафиксирован взрыв в районе подконтрольного Киеву города Попасная.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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