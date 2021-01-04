https://ria.ru/20210104/vzryv-1591938891.html

ЛНР зафиксировала взрыв на подконтрольной Киеву территории Донбасса

ЛНР зафиксировала взрыв на подконтрольной Киеву территории Донбасса

Наблюдатели представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T09:53

2021-01-04T09:53

2021-01-04T09:53

сцкк

донбасс

луганская народная республика

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/105934/35/1059343537_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_34a1cd306112c97e93c7d0b0c4452d87.jpg

ЛУГАНСК, 4 янв - РИА Новости. Наблюдатели представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировали подрыв минно-взрывного устройства на подконтрольной Киеву территории у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в понедельник журналистам представитель ЛНР в СЦКК.Ранее Народная милиция ЛНР неоднократно заявляла, что украинские силовики используют перемирие для оборудования новых позиций и минирования территорий у линии соприкосновения в Донбассе. По данным СЦКК, 31 декабря один взрыв был зафиксирован в районе подконтрольного Киеву города Попасная."На подконтрольной вооруженным формированиям Украины территории продолжают фиксироваться подрывы минно-взрывных устройств", - заявил представитель ЛНР в СЦКК. По его словам, 3 января был зафиксирован взрыв в районе подконтрольного Киеву города Попасная.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20201220/donbass-1590080485.html

донбасс

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сцкк, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире