https://ria.ru/20210104/vybory-1591934591.html

Американских военных призвали не вмешиваться в споры вокруг выборов

Американских военных призвали не вмешиваться в споры вокруг выборов

Десять ныне живущих экс-министров обороны США призвали военных не вмешиваться в споры вокруг выборов и поспособствовать передаче власти избранному президенту... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T06:50

2021-01-04T06:50

2021-01-04T06:50

выборы президента сша — 2020

министерство обороны сша

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Десять ныне живущих экс-министров обороны США призвали военных не вмешиваться в споры вокруг выборов и поспособствовать передаче власти избранному президенту Джо Байдену и его команде.В конце декабря Байден заявил, что политическое руководство Пентагона препятствует передаче власти следующей администрации. Министерство обороны США впоследствии опровергло заявления избранного президента. Как заявил в связи с этим и.о. главы Пентагона Кристофер Миллер, возглавляемое им ведомство "превзошло" усилия предыдущих администраций в отношении передачи информации и заверил в готовности ответить на все поступающие вопросы и запросы от команды Байдена.Как заявлял ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, военные не имеют отношения к спорам вокруг выборов и в определении их результатов."Попытки привлечь вооруженные силы США к разрешению споров, связанных с выборами, приведут нас на опасную, противозаконную и неконституционную территорию. Гражданские и военные должностные лица, которые приказывают принимать такие меры или осуществляют их, понесут ответственность, в том числе потенциально могут подвергнуться уголовным наказаниям из-за серьезности последствий их действий", - подчеркнули экс-министры.Бывшие главы Пентагона заявили, что переходный период важен для "успешной передачи власти". В связи с этим необходимо осуществить "полный и прозрачный" процесс транзита в министерстве обороны. Представители ведомства и его глава Кристофер Миллер должны "воздерживаться от любых политических действий", которые "подрывают результаты выборов" или мешают "новой команде", заключили бывшие руководители оборонного ведомства.Трамп не признает поражение на выборах президента. По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп - 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.

https://ria.ru/20201223/vybory-1590559007.html

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министерство обороны сша, джо байден, сша, в мире