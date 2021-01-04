https://ria.ru/20210104/vybory-1591930794.html

Трамп и госсекретарь Джорджии поспорили об итогах выборов в штате

Трамп и госсекретарь Джорджии поспорили об итогах выборов в штате

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер поспорили в Twitter о ходе и результатах президентских выборов в этом американском штате. РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T02:08

2021-01-04T02:08

2021-01-04T02:08

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

джорджия

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер поспорили в Twitter о ходе и результатах президентских выборов в этом американском штате.Трамп сообщил, что в субботу провел телефонный разговор с Раффенспергером о "мошенничестве на выборах" в Джорджии. Госсекретарь штата, по его словам, "не хотел или не смог" ответить на вопросы о якобы имевших место нарушениях. Президент говорил, в том числе, об уничтожении бюллетеней и "мертвых" избирателях."При всем уважении, президент Трамп. То, что вы говорите, - неправда. Правда раскроется", - ответил американскому лидеру госсекретарь Джорджии.Газета Washington Post получила запись разговора Трампа и Раффенспергера. Американский лидер, согласно данным газеты, просил госсекретаря штата пересчитать голоса на выборах в его пользу. Он заявлял, что хочет "найти" 11 780 голосов. Согласно расшифровке разговора, Трамп поочередно льстит Раффенспергеру, говорит о нарушениях и резко критикует его. Как минимум, в одном случае слова президента звучат как угроза – он говорит о возможности уголовного преследования.Голоса в Джорджии подсчитывали в общей сложности три раза, и каждый раз выяснялось, что демократ Джо Байден обошел Трампа с незначительным отрывом. В результате Байден получил всех 16 выборщиков от Джорджии.Трамп не признает поражение на выборах президента. По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп - 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.

https://ria.ru/20201223/vybory-1590559007.html

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дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, в мире