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Трамп и госсекретарь Джорджии поспорили об итогах выборов в штате
Трамп и госсекретарь Джорджии поспорили об итогах выборов в штате
Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер поспорили в Twitter о ходе и результатах президентских выборов в этом американском штате. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T02:08
2021-01-04T02:08
2021-01-04T02:08
выборы президента сша — 2020
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер поспорили в Twitter о ходе и результатах президентских выборов в этом американском штате.Трамп сообщил, что в субботу провел телефонный разговор с Раффенспергером о "мошенничестве на выборах" в Джорджии. Госсекретарь штата, по его словам, "не хотел или не смог" ответить на вопросы о якобы имевших место нарушениях. Президент говорил, в том числе, об уничтожении бюллетеней и "мертвых" избирателях."При всем уважении, президент Трамп. То, что вы говорите, - неправда. Правда раскроется", - ответил американскому лидеру госсекретарь Джорджии.Газета Washington Post получила запись разговора Трампа и Раффенспергера. Американский лидер, согласно данным газеты, просил госсекретаря штата пересчитать голоса на выборах в его пользу. Он заявлял, что хочет "найти" 11 780 голосов. Согласно расшифровке разговора, Трамп поочередно льстит Раффенспергеру, говорит о нарушениях и резко критикует его. Как минимум, в одном случае слова президента звучат как угроза – он говорит о возможности уголовного преследования.Голоса в Джорджии подсчитывали в общей сложности три раза, и каждый раз выяснялось, что демократ Джо Байден обошел Трампа с незначительным отрывом. В результате Байден получил всех 16 выборщиков от Джорджии.Трамп не признает поражение на выборах президента. По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп - 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.
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дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, в мире
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
и госсекретарь Джорджии
Брэд Раффенспергер поспорили в Twitter о ходе и результатах президентских выборов в этом американском штате.
Трамп сообщил, что в субботу провел телефонный разговор с Раффенспергером о "мошенничестве на выборах" в Джорджии. Госсекретарь штата, по его словам, "не хотел или не смог" ответить на вопросы о якобы имевших место нарушениях. Президент говорил, в том числе, об уничтожении бюллетеней и "мертвых" избирателях.
"При всем уважении, президент Трамп. То, что вы говорите, - неправда. Правда раскроется", - ответил американскому лидеру госсекретарь Джорджии.
Газета Washington Post получила запись разговора Трампа и Раффенспергера. Американский лидер, согласно данным газеты, просил госсекретаря штата пересчитать голоса на выборах в его пользу. Он заявлял, что хочет "найти" 11 780 голосов. Согласно расшифровке разговора, Трамп поочередно льстит Раффенспергеру, говорит о нарушениях и резко критикует его. Как минимум, в одном случае слова президента звучат как угроза – он говорит о возможности уголовного преследования.
Голоса в Джорджии подсчитывали в общей сложности три раза, и каждый раз выяснялось, что демократ Джо Байден
обошел Трампа с незначительным отрывом. В результате Байден получил всех 16 выборщиков от Джорджии.
Трамп не признает поражение на выборах президента. По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп - 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.