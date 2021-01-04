https://ria.ru/20210104/volzhskiy-1591958544.html

Умер один из пострадавших при прорыве теплотрассы в Волжском

Умер один из пострадавших при прорыве теплотрассы в Волжском

Один из пострадавших при прорыве тепломагистрали в Волжском Волгоградской области скончался в больнице, сообщает в понедельник пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T13:19

2021-01-04T13:19

2021-01-04T13:46

следственный комитет россии (ск рф)

волгоградская область

волжский

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 4 янв - РИА Новости. Один из пострадавших при прорыве тепломагистрали в Волжском Волгоградской области скончался в больнице, сообщает в понедельник пресс-служба СУСК РФ по региону.Ранее сообщалось, что днём в воскресенье в Волжском на улице Оломоуцкая прорвало трубу с горячей водой диаметром 600 мм, по данным властей города, пострадали четверо мужчин от 27 до 75 лет."С ожогами различной степени тяжести они были госпитализированы в лечебное учреждение областного центра, где несмотря на старания врачей, пожилой мужчина скончался", - говорится в сообщении СК.Отмечается, что СК начал проверку.

https://ria.ru/20210103/proisshestvie-1591893989.html

волгоградская область

волжский

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, волжский, происшествия