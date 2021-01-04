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Умер один из пострадавших при прорыве теплотрассы в Волжском
Умер один из пострадавших при прорыве теплотрассы в Волжском
Один из пострадавших при прорыве тепломагистрали в Волжском Волгоградской области скончался в больнице, сообщает в понедельник пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T13:19
2021-01-04T13:46
следственный комитет россии (ск рф)
волгоградская область
волжский
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 4 янв - РИА Новости. Один из пострадавших при прорыве тепломагистрали в Волжском Волгоградской области скончался в больнице, сообщает в понедельник пресс-служба СУСК РФ по региону.Ранее сообщалось, что днём в воскресенье в Волжском на улице Оломоуцкая прорвало трубу с горячей водой диаметром 600 мм, по данным властей города, пострадали четверо мужчин от 27 до 75 лет."С ожогами различной степени тяжести они были госпитализированы в лечебное учреждение областного центра, где несмотря на старания врачей, пожилой мужчина скончался", - говорится в сообщении СК.Отмечается, что СК начал проверку.
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следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, волжский, происшествия

Умер один из пострадавших при прорыве теплотрассы в Волжском

13:19 04.01.2021 (обновлено: 13:46 04.01.2021)
 
© Фото : СК РФПрорыв теплотрассы под Волжском в Волгоградской области
Прорыв теплотрассы под Волжском в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© Фото : СК РФ
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ВОЛГОГРАД, 4 янв - РИА Новости. Один из пострадавших при прорыве тепломагистрали в Волжском Волгоградской области скончался в больнице, сообщает в понедельник пресс-служба СУСК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что днём в воскресенье в Волжском на улице Оломоуцкая прорвало трубу с горячей водой диаметром 600 мм, по данным властей города, пострадали четверо мужчин от 27 до 75 лет.
"С ожогами различной степени тяжести они были госпитализированы в лечебное учреждение областного центра, где несмотря на старания врачей, пожилой мужчина скончался", - говорится в сообщении СК.
Отмечается, что СК начал проверку.
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Следственный комитет России (СК РФ)Волгоградская областьВолжскийПроисшествия
 
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