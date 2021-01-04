В гости к Дедушке Морозу: где живет новогодний волшебник

Ближе к зиме Дед Мороз обычно приезжает в московскую усадьбу Кузьминках. Здесь он празднует день рождения и готовится зажечь огни на главной новогодней елке страны. В тереме есть рабочий кабинет и спальня. Здесь можно представить себе волшебника в домашней обстановке, увидеть его любимые тапочки и семь подушек– по одной на каждый день, от самой маленькой, понедельничной, до самой большой, предназначенной для воскресенья, когда даже сказочный герой может позволить себе поспать подольше. И, конечно, где как не в усадьбе встретиться с Дедушкой Морозом, выпить с ним чаю и оставить письмо с пожеланиями.