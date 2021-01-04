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В гости к Дедушке Морозу: где живет новогодний волшебник
В гости к Дедушке Морозу: где живет новогодний волшебник
Любимец детей Дед Мороз всегда появляется в больших и малых городах перед Новым годом, чтобы поздравить с праздниками и вручить подарки. Где в остальное время... РИА Новости, 04.01.2021
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новый год
дед мороз
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севастополь
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Любимец детей Дед Мороз всегда появляется в больших и малых городах перед Новым годом, чтобы поздравить с праздниками и вручить подарки. Где в остальное время живет зимний волшебник и готовит гостинцы, смотрите в фотоленте Ria.ru.
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лапландия, новый год, дед мороз, москва, великий устюг, сочи, республика татарстан (татарстан), севастополь, красноярск, фото, фото

В гости к Дедушке Морозу: где живет новогодний волшебник

10:00 04.01.2021 (обновлено: 10:23 04.01.2021)
 
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Любимец детей Дед Мороз всегда появляется в больших и малых городах перед Новым годом, чтобы поздравить с праздниками и вручить подарки. Где в остальное время живет зимний волшебник и готовит гостинцы, смотрите в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Ближе к зиме Дед Мороз обычно приезжает в московскую усадьбу Кузьминках. Здесь он празднует день рождения и готовится зажечь огни на главной новогодней елке страны. В тереме есть рабочий кабинет и спальня. Здесь можно представить себе волшебника в домашней обстановке, увидеть его любимые тапочки и семь подушек– по одной на каждый день, от самой маленькой, понедельничной, до самой большой, предназначенной для воскресенья, когда даже сказочный герой может позволить себе поспать подольше. И, конечно, где как не в усадьбе встретиться с Дедушкой Морозом, выпить с ним чаю и оставить письмо с пожеланиями.

Дед Мороз и аниматор-снеговик около терема во время открытия Тропы сказок в усадьбе Деда Мороза в Москве
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Ближе к зиме Дед Мороз обычно приезжает в московскую усадьбу Кузьминках. Здесь он празднует день рождения и готовится зажечь огни на главной новогодней елке страны. В тереме есть рабочий кабинет и спальня. Здесь можно представить себе волшебника в домашней обстановке, увидеть его любимые тапочки и семь подушек– по одной на каждый день, от самой маленькой, понедельничной, до самой большой, предназначенной для воскресенья, когда даже сказочный герой может позволить себе поспать подольше. И, конечно, где как не в усадьбе встретиться с Дедушкой Морозом, выпить с ним чаю и оставить письмо с пожеланиями.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© Фото : «Гостиничный комплекс Вотчина»

Главная вотчина российского Деда Мороза находится в сосновом бору под Великим Устюгом. В узорчатом деревянном тереме есть все для удобства волшебника и его помощников. Пожалуй, самая необычная в усадьбе зимнего кудесника – "комната желаний". Считается, что в ней можно воплотить в реальность заветные мечты. Отдельная комната отведена под гардеробную. там хранятся наряды Деда Мороза на все случаи жизни: зимние шубы, летние кафтаны и даже спортивный лыжный костюм. Специальную комнату отвели и для подарков, присланных Дедушке Морозу со всех концов света.

Вотчина Деда Мороза в Великом Устюге
2 из 13

Главная вотчина российского Деда Мороза находится в сосновом бору под Великим Устюгом. В узорчатом деревянном тереме есть все для удобства волшебника и его помощников. Пожалуй, самая необычная в усадьбе зимнего кудесника – "комната желаний". Считается, что в ней можно воплотить в реальность заветные мечты. Отдельная комната отведена под гардеробную. там хранятся наряды Деда Мороза на все случаи жизни: зимние шубы, летние кафтаны и даже спортивный лыжный костюм. Специальную комнату отвели и для подарков, присланных Дедушке Морозу со всех концов света.

© Фото : «Гостиничный комплекс Вотчина»
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Кыш Бабай (Зимний Дед) и Кар Кызы (Снежная Дочь) ждут гостей в селе Яна Кырлай недалеко от Казани. Усадьба татарских Деда Мороза и Снегурочки затерялась в еловом "Лесу Чудес" на берегу речки Ия. К дому придется добираться по специальной карте, по дороге путешественников ждут испытания и встречи со сказочными героями — от злого горбуна Шурале (Лесной Дух) до прекрасной Алтынчеч (Златовласка). Кыш Бабай встречает гостей в окружении дубов-шептунов. Говорят, сказанное им желание непременно сбудется.

Резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы в Татарстане
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Кыш Бабай (Зимний Дед) и Кар Кызы (Снежная Дочь) ждут гостей в селе Яна Кырлай недалеко от Казани. Усадьба татарских Деда Мороза и Снегурочки затерялась в еловом "Лесу Чудес" на берегу речки Ия. К дому придется добираться по специальной карте, по дороге путешественников ждут испытания и встречи со сказочными героями — от злого горбуна Шурале (Лесной Дух) до прекрасной Алтынчеч (Златовласка). Кыш Бабай встречает гостей в окружении дубов-шептунов. Говорят, сказанное им желание непременно сбудется.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© Фото : Кузбасский музей-заповедник «Томская Писаница»

Кузбасскому Деду Морозу для работы и отдыха нужен был настоящий заповедный лес, как раз такой, как в музее-заповеднике "Томская Писаница". В сибирском регионе такой проект был первым, в граничащих с Кузбассом областях подобных представительств нет, поэтому в резиденции нередки гости из соседних областей. Им здесь всегда рады. Детям волшебник выдает свидетельства в том, что они побывали в его резиденции. Работает здесь и почта Деда Мороза. Письма от детей с новогодними поздравлениями и заказом подарков приходят со всей области.

Кузбасский музей-заповедник Томская Писаница
4 из 13

Кузбасскому Деду Морозу для работы и отдыха нужен был настоящий заповедный лес, как раз такой, как в музее-заповеднике "Томская Писаница". В сибирском регионе такой проект был первым, в граничащих с Кузбассом областях подобных представительств нет, поэтому в резиденции нередки гости из соседних областей. Им здесь всегда рады. Детям волшебник выдает свидетельства в том, что они побывали в его резиденции. Работает здесь и почта Деда Мороза. Письма от детей с новогодними поздравлениями и заказом подарков приходят со всей области.

© Фото : Кузбасский музей-заповедник «Томская Писаница»
© Фото : "Ямалтур"

Ямальский Дед Мороз Ямал Ири обитает в природно-этнографическом комплексе "Горнокнязевск". Волшебник наделен сказочной силой, переданной ему духами Севера. На встречу с гостями он берет посох, способный исполнить любое желание, и бубен, который помогает избавиться от дурных мыслей и делает добрых людей сильнее, а злых — добрее. Дедушка Севера — кладовая народной мудрости и прекрасный рассказчик. Беседы с ним неизменно сопровождаются фантастическими историями и загадками.

Ямальский Дед Мороз Ямал Ири в своей резиденции в поселке Горнокнязевск
5 из 13

Ямальский Дед Мороз Ямал Ири обитает в природно-этнографическом комплексе "Горнокнязевск". Волшебник наделен сказочной силой, переданной ему духами Севера. На встречу с гостями он берет посох, способный исполнить любое желание, и бубен, который помогает избавиться от дурных мыслей и делает добрых людей сильнее, а злых — добрее. Дедушка Севера — кладовая народной мудрости и прекрасный рассказчик. Беседы с ним неизменно сопровождаются фантастическими историями и загадками.

© Фото : "Ямалтур"
© Фото : Южная Резиденция Деда Мороза

Резиденция Деда Мороза в Севастополе — воплощенная сладкая сказка: зал мороженого, мармеладные хоромы, шоколадные джунгли... Все самое вкусное можно попробовать, а еще узнать о новогодних традициях разных стран и народов, примерить самые необычные наряды. Для приемов, фотографий и подарков оборудован Тронный зал. А еще у зимнего дедушки есть собственная сокровищница, — волшебная пещера, где рождаются самоцветы.

Южная Резиденция Деда Мороза в Севастополе
6 из 13

Резиденция Деда Мороза в Севастополе — воплощенная сладкая сказка: зал мороженого, мармеладные хоромы, шоколадные джунгли... Все самое вкусное можно попробовать, а еще узнать о новогодних традициях разных стран и народов, примерить самые необычные наряды. Для приемов, фотографий и подарков оборудован Тронный зал. А еще у зимнего дедушки есть собственная сокровищница, — волшебная пещера, где рождаются самоцветы.

© Фото : Южная Резиденция Деда Мороза
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Недалеко от Екатеринбурга, в заснеженном поселке Арамиль, живет младший брат Деда Мороза Урал Мороз. Его сказочный деревянный дворец находится в "Парке Сказов", посвященном народной культуре и сочинениям фольклориста Павла Бажова. Гостей усадьбы сопровождают сказочные герои, загадывают загадки и рассказывают удивительные истории.

Резиденция Деда Мороза в парке Парк сказов в поселке Мельзавод
7 из 13

Недалеко от Екатеринбурга, в заснеженном поселке Арамиль, живет младший брат Деда Мороза Урал Мороз. Его сказочный деревянный дворец находится в "Парке Сказов", посвященном народной культуре и сочинениям фольклориста Павла Бажова. Гостей усадьбы сопровождают сказочные герои, загадывают загадки и рассказывают удивительные истории.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© Фото : Талвиукко

Карельский Дед Мороз Талви Укко живет недалеко от Петрозаводска. Его вотчина находится в лесу близ деревни Чална и может похвастаться самым большим в России питомником ездовых собак. С : маламутами, самоедами и хаски можно фотографироваться, играть и даже прокатиться на нартах в упряжке. Прямо в горнице волшебника "растут" синие деревья с шарами-снежинками в ветвях. За деревьями — лестница в залы четырех времен года. Все это сделано местными мастерами.

Вотчина карельского Деда Мороза Талвиукко
8 из 13

Карельский Дед Мороз Талви Укко живет недалеко от Петрозаводска. Его вотчина находится в лесу близ деревни Чална и может похвастаться самым большим в России питомником ездовых собак. С : маламутами, самоедами и хаски можно фотографироваться, играть и даже прокатиться на нартах в упряжке. Прямо в горнице волшебника "растут" синие деревья с шарами-снежинками в ветвях. За деревьями — лестница в залы четырех времен года. Все это сделано местными мастерами.

© Фото : Талвиукко
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

В этом году новогодний волшебник готов навестить красноярский парк флоры и фауны "Роев ручей", где открылась заимка Деда Мороз, и исполнить заветные желания местных детей, оставивших для него в сказочном домике письма и послания.

Резиденция Деда Мороза в парке флоры и фауны Роев ручей
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В этом году новогодний волшебник готов навестить красноярский парк флоры и фауны "Роев ручей", где открылась заимка Деда Мороз, и исполнить заветные желания местных детей, оставивших для него в сказочном домике письма и послания.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Жители юга России в 2020-м написали Деду Морозу втрое больше писем, чем в предыдущие годы. Теперь им не обязательно отправлять их в далекий Устюг, а можно отнести в резиденцию в сочинском парке "Дендрарий". В Сочи у Деда Мороза есть и еще одно представительство — в лучшем парке развлечений страны в поселке Сириус. В "Сочи Парке" к новогодним елкам и хороводам добавляются захватывающие дух аттракционы.

Усадьба Деда Мороза в парке развлечений Сочи Парк
10 из 13

Жители юга России в 2020-м написали Деду Морозу втрое больше писем, чем в предыдущие годы. Теперь им не обязательно отправлять их в далекий Устюг, а можно отнести в резиденцию в сочинском парке "Дендрарий". В Сочи у Деда Мороза есть и еще одно представительство — в лучшем парке развлечений страны в поселке Сириус. В "Сочи Парке" к новогодним елкам и хороводам добавляются захватывающие дух аттракционы.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© Фото : Лапландский государственный природный биосферный заповедник

Финский Мороз Йоулупукки — крупный мужчина в самом расцвете сил, который в одежде предпочитает красный цвет, — поселился в доме на сопке Корвантунтури в Лапландии, на самой границе с Россией. Волшебнику помогают гномы, они следят за поведением детей во всем мире и ведут записи, которые заносят в специальную книгу, а потом в специальной мастерской изготавливают новогодние подарки.

Дед Мороз из Лапландии
11 из 13

Финский Мороз Йоулупукки — крупный мужчина в самом расцвете сил, который в одежде предпочитает красный цвет, — поселился в доме на сопке Корвантунтури в Лапландии, на самой границе с Россией. Волшебнику помогают гномы, они следят за поведением детей во всем мире и ведут записи, которые заносят в специальную книгу, а потом в специальной мастерской изготавливают новогодние подарки.

© Фото : Лапландский государственный природный биосферный заповедник
© Фото : Официальный сайт Тол Бабая

Удмуртский Дед Мороз Тол Бабай живет в дивном месте на окраине старинного села Шаркан, где сочетаются красота природы, древние традиции и гостеприимство. Шуба у Тол Бабая не красная, а фиолетовая (это национальный цвет Шаркана), а посох искривился от долгих путешествий по миру. Помощницу Тол Бабая зовут Лымы Ныл (снежная девочка). Волшебник носит подарки в берестяном коробе, всегда рад гостям и устраивает для них представления, в которых действуют удмуртские мифологические персонажи.

Усадьба Тол Бабая
12 из 13

Удмуртский Дед Мороз Тол Бабай живет в дивном месте на окраине старинного села Шаркан, где сочетаются красота природы, древние традиции и гостеприимство. Шуба у Тол Бабая не красная, а фиолетовая (это национальный цвет Шаркана), а посох искривился от долгих путешествий по миру. Помощницу Тол Бабая зовут Лымы Ныл (снежная девочка). Волшебник носит подарки в берестяном коробе, всегда рад гостям и устраивает для них представления, в которых действуют удмуртские мифологические персонажи.

© Фото : Официальный сайт Тол Бабая
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Еще одну резиденцию зимнего волшебника открыли в этом году в новогодней столице России, Калуге. Гостей Дед Мороз и Снегурочка принимают в новом деревянном тереме, построенном для них в Центральном парке культуры и отдыха.

Дед Мороз со Снегурочкой в своей резиденции в Центральном парке Калуги
13 из 13

Еще одну резиденцию зимнего волшебника открыли в этом году в новогодней столице России, Калуге. Гостей Дед Мороз и Снегурочка принимают в новом деревянном тереме, построенном для них в Центральном парке культуры и отдыха.

© РИА Новости / Илья Питалев
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ЛапландияНовый годДед МорозМоскваВеликий УстюгСочиРеспублика Татарстан (Татарстан)СевастопольКрасноярскФото
 
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