В гости к Дедушке Морозу: где живет новогодний волшебник
Ближе к зиме Дед Мороз обычно приезжает в московскую усадьбу Кузьминках. Здесь он празднует день рождения и готовится зажечь огни на главной новогодней елке страны. В тереме есть рабочий кабинет и спальня. Здесь можно представить себе волшебника в домашней обстановке, увидеть его любимые тапочки и семь подушек– по одной на каждый день, от самой маленькой, понедельничной, до самой большой, предназначенной для воскресенья, когда даже сказочный герой может позволить себе поспать подольше. И, конечно, где как не в усадьбе встретиться с Дедушкой Морозом, выпить с ним чаю и оставить письмо с пожеланиями.
Ближе к зиме Дед Мороз обычно приезжает в московскую усадьбу Кузьминках. Здесь он празднует день рождения и готовится зажечь огни на главной новогодней елке страны. В тереме есть рабочий кабинет и спальня. Здесь можно представить себе волшебника в домашней обстановке, увидеть его любимые тапочки и семь подушек– по одной на каждый день, от самой маленькой, понедельничной, до самой большой, предназначенной для воскресенья, когда даже сказочный герой может позволить себе поспать подольше. И, конечно, где как не в усадьбе встретиться с Дедушкой Морозом, выпить с ним чаю и оставить письмо с пожеланиями.
Главная вотчина российского Деда Мороза находится в сосновом бору под Великим Устюгом. В узорчатом деревянном тереме есть все для удобства волшебника и его помощников. Пожалуй, самая необычная в усадьбе зимнего кудесника – "комната желаний". Считается, что в ней можно воплотить в реальность заветные мечты. Отдельная комната отведена под гардеробную. там хранятся наряды Деда Мороза на все случаи жизни: зимние шубы, летние кафтаны и даже спортивный лыжный костюм. Специальную комнату отвели и для подарков, присланных Дедушке Морозу со всех концов света.
Главная вотчина российского Деда Мороза находится в сосновом бору под Великим Устюгом. В узорчатом деревянном тереме есть все для удобства волшебника и его помощников. Пожалуй, самая необычная в усадьбе зимнего кудесника – "комната желаний". Считается, что в ней можно воплотить в реальность заветные мечты. Отдельная комната отведена под гардеробную. там хранятся наряды Деда Мороза на все случаи жизни: зимние шубы, летние кафтаны и даже спортивный лыжный костюм. Специальную комнату отвели и для подарков, присланных Дедушке Морозу со всех концов света.
Кыш Бабай (Зимний Дед) и Кар Кызы (Снежная Дочь) ждут гостей в селе Яна Кырлай недалеко от Казани. Усадьба татарских Деда Мороза и Снегурочки затерялась в еловом "Лесу Чудес" на берегу речки Ия. К дому придется добираться по специальной карте, по дороге путешественников ждут испытания и встречи со сказочными героями — от злого горбуна Шурале (Лесной Дух) до прекрасной Алтынчеч (Златовласка). Кыш Бабай встречает гостей в окружении дубов-шептунов. Говорят, сказанное им желание непременно сбудется.
Кыш Бабай (Зимний Дед) и Кар Кызы (Снежная Дочь) ждут гостей в селе Яна Кырлай недалеко от Казани. Усадьба татарских Деда Мороза и Снегурочки затерялась в еловом "Лесу Чудес" на берегу речки Ия. К дому придется добираться по специальной карте, по дороге путешественников ждут испытания и встречи со сказочными героями — от злого горбуна Шурале (Лесной Дух) до прекрасной Алтынчеч (Златовласка). Кыш Бабай встречает гостей в окружении дубов-шептунов. Говорят, сказанное им желание непременно сбудется.
Кузбасскому Деду Морозу для работы и отдыха нужен был настоящий заповедный лес, как раз такой, как в музее-заповеднике "Томская Писаница". В сибирском регионе такой проект был первым, в граничащих с Кузбассом областях подобных представительств нет, поэтому в резиденции нередки гости из соседних областей. Им здесь всегда рады. Детям волшебник выдает свидетельства в том, что они побывали в его резиденции. Работает здесь и почта Деда Мороза. Письма от детей с новогодними поздравлениями и заказом подарков приходят со всей области.
Кузбасскому Деду Морозу для работы и отдыха нужен был настоящий заповедный лес, как раз такой, как в музее-заповеднике "Томская Писаница". В сибирском регионе такой проект был первым, в граничащих с Кузбассом областях подобных представительств нет, поэтому в резиденции нередки гости из соседних областей. Им здесь всегда рады. Детям волшебник выдает свидетельства в том, что они побывали в его резиденции. Работает здесь и почта Деда Мороза. Письма от детей с новогодними поздравлениями и заказом подарков приходят со всей области.
Ямальский Дед Мороз Ямал Ири обитает в природно-этнографическом комплексе "Горнокнязевск". Волшебник наделен сказочной силой, переданной ему духами Севера. На встречу с гостями он берет посох, способный исполнить любое желание, и бубен, который помогает избавиться от дурных мыслей и делает добрых людей сильнее, а злых — добрее. Дедушка Севера — кладовая народной мудрости и прекрасный рассказчик. Беседы с ним неизменно сопровождаются фантастическими историями и загадками.
Ямальский Дед Мороз Ямал Ири обитает в природно-этнографическом комплексе "Горнокнязевск". Волшебник наделен сказочной силой, переданной ему духами Севера. На встречу с гостями он берет посох, способный исполнить любое желание, и бубен, который помогает избавиться от дурных мыслей и делает добрых людей сильнее, а злых — добрее. Дедушка Севера — кладовая народной мудрости и прекрасный рассказчик. Беседы с ним неизменно сопровождаются фантастическими историями и загадками.
Резиденция Деда Мороза в Севастополе — воплощенная сладкая сказка: зал мороженого, мармеладные хоромы, шоколадные джунгли... Все самое вкусное можно попробовать, а еще узнать о новогодних традициях разных стран и народов, примерить самые необычные наряды. Для приемов, фотографий и подарков оборудован Тронный зал. А еще у зимнего дедушки есть собственная сокровищница, — волшебная пещера, где рождаются самоцветы.
Резиденция Деда Мороза в Севастополе — воплощенная сладкая сказка: зал мороженого, мармеладные хоромы, шоколадные джунгли... Все самое вкусное можно попробовать, а еще узнать о новогодних традициях разных стран и народов, примерить самые необычные наряды. Для приемов, фотографий и подарков оборудован Тронный зал. А еще у зимнего дедушки есть собственная сокровищница, — волшебная пещера, где рождаются самоцветы.
Недалеко от Екатеринбурга, в заснеженном поселке Арамиль, живет младший брат Деда Мороза Урал Мороз. Его сказочный деревянный дворец находится в "Парке Сказов", посвященном народной культуре и сочинениям фольклориста Павла Бажова. Гостей усадьбы сопровождают сказочные герои, загадывают загадки и рассказывают удивительные истории.
Недалеко от Екатеринбурга, в заснеженном поселке Арамиль, живет младший брат Деда Мороза Урал Мороз. Его сказочный деревянный дворец находится в "Парке Сказов", посвященном народной культуре и сочинениям фольклориста Павла Бажова. Гостей усадьбы сопровождают сказочные герои, загадывают загадки и рассказывают удивительные истории.
Карельский Дед Мороз Талви Укко живет недалеко от Петрозаводска. Его вотчина находится в лесу близ деревни Чална и может похвастаться самым большим в России питомником ездовых собак. С : маламутами, самоедами и хаски можно фотографироваться, играть и даже прокатиться на нартах в упряжке. Прямо в горнице волшебника "растут" синие деревья с шарами-снежинками в ветвях. За деревьями — лестница в залы четырех времен года. Все это сделано местными мастерами.
Карельский Дед Мороз Талви Укко живет недалеко от Петрозаводска. Его вотчина находится в лесу близ деревни Чална и может похвастаться самым большим в России питомником ездовых собак. С : маламутами, самоедами и хаски можно фотографироваться, играть и даже прокатиться на нартах в упряжке. Прямо в горнице волшебника "растут" синие деревья с шарами-снежинками в ветвях. За деревьями — лестница в залы четырех времен года. Все это сделано местными мастерами.
В этом году новогодний волшебник готов навестить красноярский парк флоры и фауны "Роев ручей", где открылась заимка Деда Мороз, и исполнить заветные желания местных детей, оставивших для него в сказочном домике письма и послания.
В этом году новогодний волшебник готов навестить красноярский парк флоры и фауны "Роев ручей", где открылась заимка Деда Мороз, и исполнить заветные желания местных детей, оставивших для него в сказочном домике письма и послания.
Жители юга России в 2020-м написали Деду Морозу втрое больше писем, чем в предыдущие годы. Теперь им не обязательно отправлять их в далекий Устюг, а можно отнести в резиденцию в сочинском парке "Дендрарий". В Сочи у Деда Мороза есть и еще одно представительство — в лучшем парке развлечений страны в поселке Сириус. В "Сочи Парке" к новогодним елкам и хороводам добавляются захватывающие дух аттракционы.
Жители юга России в 2020-м написали Деду Морозу втрое больше писем, чем в предыдущие годы. Теперь им не обязательно отправлять их в далекий Устюг, а можно отнести в резиденцию в сочинском парке "Дендрарий". В Сочи у Деда Мороза есть и еще одно представительство — в лучшем парке развлечений страны в поселке Сириус. В "Сочи Парке" к новогодним елкам и хороводам добавляются захватывающие дух аттракционы.
Финский Мороз Йоулупукки — крупный мужчина в самом расцвете сил, который в одежде предпочитает красный цвет, — поселился в доме на сопке Корвантунтури в Лапландии, на самой границе с Россией. Волшебнику помогают гномы, они следят за поведением детей во всем мире и ведут записи, которые заносят в специальную книгу, а потом в специальной мастерской изготавливают новогодние подарки.
Финский Мороз Йоулупукки — крупный мужчина в самом расцвете сил, который в одежде предпочитает красный цвет, — поселился в доме на сопке Корвантунтури в Лапландии, на самой границе с Россией. Волшебнику помогают гномы, они следят за поведением детей во всем мире и ведут записи, которые заносят в специальную книгу, а потом в специальной мастерской изготавливают новогодние подарки.
Удмуртский Дед Мороз Тол Бабай живет в дивном месте на окраине старинного села Шаркан, где сочетаются красота природы, древние традиции и гостеприимство. Шуба у Тол Бабая не красная, а фиолетовая (это национальный цвет Шаркана), а посох искривился от долгих путешествий по миру. Помощницу Тол Бабая зовут Лымы Ныл (снежная девочка). Волшебник носит подарки в берестяном коробе, всегда рад гостям и устраивает для них представления, в которых действуют удмуртские мифологические персонажи.
Удмуртский Дед Мороз Тол Бабай живет в дивном месте на окраине старинного села Шаркан, где сочетаются красота природы, древние традиции и гостеприимство. Шуба у Тол Бабая не красная, а фиолетовая (это национальный цвет Шаркана), а посох искривился от долгих путешествий по миру. Помощницу Тол Бабая зовут Лымы Ныл (снежная девочка). Волшебник носит подарки в берестяном коробе, всегда рад гостям и устраивает для них представления, в которых действуют удмуртские мифологические персонажи.
Еще одну резиденцию зимнего волшебника открыли в этом году в новогодней столице России, Калуге. Гостей Дед Мороз и Снегурочка принимают в новом деревянном тереме, построенном для них в Центральном парке культуры и отдыха.
Еще одну резиденцию зимнего волшебника открыли в этом году в новогодней столице России, Калуге. Гостей Дед Мороз и Снегурочка принимают в новом деревянном тереме, построенном для них в Центральном парке культуры и отдыха.