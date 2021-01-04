https://ria.ru/20210104/velikobritaniya-1592001325.html
Британские врачи предупредили о риске "перегрева" системы здравоохранения
Британские врачи предупредили о риске "перегрева" системы здравоохранения
Главные врачи регионов Соединенного Королевства на фоне распространения COVID-19 предупредили о риске "перегрева" в ближайшие три недели системы... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T21:35
2021-01-04T21:35
2021-01-04T21:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
борис джонсон
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шотландия
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 4 янв – РИА Новости, Мария Табак. Главные врачи регионов Соединенного Королевства на фоне распространения COVID-19 предупредили о риске "перегрева" в ближайшие три недели системы здравоохранения."Многие части нашей службы здравоохранения (NHS) во всех четырех регионах уже находятся под невероятным давлением. Сейчас наблюдаются очень высокие уровни распространения заболевания среди населения, при значительном количество пациентов с COVID в больницах и в реанимациях. Число случаев растет почти повсеместно, усиливаясь за счет нового, более заразного штамма", - говорится в заявлении медиков."Мы не уверены, что NHS может выдержать дальнейший стабильный рост случаев, и без дальнейших мер есть реальный риск того, что в некоторых районах NHS "перегреется" в течение следующих 21 дня", - отмечают врачи.Они подчеркнули, что несмотря на давление из-за COVID-19, в системе здравоохранения были произведены крупные изменения для того, чтобы люди с хроническими и тяжелыми заболеваниями продолжали получать необходимую помощь.В понедельник количество выявленных случаев коронавируса в Британии за сутки составило рекордные с начала пандемии 58 784, уже неделю ежедневно фиксируется более 50 тысяч случаев заражения.Вечером премьер-министр страны Борис Джонсон, как ожидается, объявит о национальном локдауне в Англии. Шотландия о национальном локдауне уже объявила, он начнется с полуночи.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, коронавирусы, борис джонсон, англия, шотландия, великобритания, в мире
ЛОНДОН, 4 янв – РИА Новости, Мария Табак. Главные врачи регионов Соединенного Королевства на фоне распространения COVID-19 предупредили о риске "перегрева" в ближайшие три недели системы здравоохранения.
"Многие части нашей службы здравоохранения (NHS) во всех четырех регионах уже находятся под невероятным давлением. Сейчас наблюдаются очень высокие уровни распространения заболевания среди населения, при значительном количество пациентов с COVID в больницах и в реанимациях. Число случаев растет почти повсеместно, усиливаясь за счет нового, более заразного штамма", - говорится в заявлении медиков.
"Мы не уверены, что NHS может выдержать дальнейший стабильный рост случаев, и без дальнейших мер есть реальный риск того, что в некоторых районах NHS "перегреется" в течение следующих 21 дня", - отмечают врачи.
Они подчеркнули, что несмотря на давление из-за COVID-19, в системе здравоохранения были произведены крупные изменения для того, чтобы люди с хроническими и тяжелыми заболеваниями продолжали получать необходимую помощь.
В понедельник количество выявленных случаев коронавируса в Британии за сутки составило рекордные с начала пандемии 58 784, уже неделю ежедневно фиксируется более 50 тысяч случаев заражения.
Вечером премьер-министр страны Борис Джонсон
, как ожидается, объявит о национальном локдауне в Англии
. Шотландия
о национальном локдауне уже объявила, он начнется с полуночи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.