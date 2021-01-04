https://ria.ru/20210104/varfolomey-1591957368.html

Варфоломей не видит раскола из-за автокефалии украинским раскольникам

Варфоломей не видит раскола из-за автокефалии украинским раскольникам

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что в православии нет раскола, и он не собирается делать "ну шагу назад" по украинской проблеме. В интервью... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T13:04

2021-01-04T13:04

2021-01-04T13:04

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константинопольский патриархат

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АФИНЫ, 4 янв – РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что в православии нет раскола, и он не собирается делать "ну шагу назад" по украинской проблеме. В интервью газете "Вима тис Кирьякис" Варфоломей отверг обвинения в папизме, заявив, что в православии "нет папы и папизма".На вопрос, как он оценивает курс "новой церкви" на Украине через два года после предоставления ей томоса автокефалии и не беспокоится ли он за общеправославное единство, Варфоломей ответил, что все, кто ставит под сомнение права и ответственность Константинопольского патриархата, ставит под сомнение саму структуру православия."Единство православия не подвергается испытаниям из-за ответа Вселенского патриархата на просьбу украинских православных, Украинская автокефалия была действием ответственности матери-церкви по отношению к миллионам православных братьев наших, которые находились, не по своей вине, вне церкви", - сказал Варфоломей, добавив, что "это не было обслуживание политических целей или геополитических интересов".По его мнению, два года спустя он видит, как "новая церковь развивается", а "митрополит Киевский Епифаний" вносит вклад "своими братскими инициативами в нормализацию церковной жизни".Варфоломей сказал, что "читал о насилии радикальных групп в отношении православных", и "если это правда", то он осуждает такие действия.Варфоломей назвал "ошибочным" решение "братской" Русской православной церкви прервать общение с Константинополем и с признавшими ПЦУ поместными церквями. "Тем не менее, я повторяю, раскола в православии нет", - заявил он.Варфоломей вновь настаивал на праве Фанара решать подобные проблемы. "Что касается меня как Вселенского патриарха, я не могу положить православную экклезиологию на алтарь унижающих мотивов. Я не имею права сделать ни шагу назад", - заявил Варфоломей.Он отверг обвинения в том, что ведете себя как папа Востока и Православия. "Те, кто выдвигает это обвинение, хотят создать ложное представление о том, что Вселенский патриархат якобы нарушает нормальную традицию православия, которую, конечно, они сами не только не уважают и не признают, но нарушают ее, интерпретируют против священных канонов", - заявил Варфоломей."На самом деле проблема не в украинской автокефалии и не в якобы несуществующих или недействительных рукоположениях в украинской иерархии, на которые некоторые сознательно ссылаются. Цель состоит в том, чтобы забрать эти уникальные обязанности Константинопольского престола и передать их в другие руки", - заявил Варфоломей, добавив, что с этим не будет мириться.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, которая входит в состав РПЦ на правах широкой автономии.Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей, в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской, Александрийской и Кипрской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.

https://ria.ru/20201024/-khrizostom-1581339342.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200629/1573634649.html

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константинопольский патриархат, элладская православная церковь, новости - религия и мировоззрение, украинская православная церковь, петр порошенко, киев, украина