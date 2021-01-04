https://ria.ru/20210104/vaktsinatsiya-1591936530.html

В США обсуждают уменьшение дозы вакцины Moderna для ускорения вакцинации

В США обсуждают уменьшение дозы вакцины Moderna для ускорения вакцинации

Власти США обсуждают возможность введения некоторым людям половинной дозы вакцины от коронавируса Moderna, чтобы ускорить кампанию по вакцинации, заявил... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T08:39

2021-01-04T08:39

2021-01-04T08:39

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

дональд трамп

здоровье - общество

сша

в мире

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Власти США обсуждают возможность введения некоторым людям половинной дозы вакцины от коронавируса Moderna, чтобы ускорить кампанию по вакцинации, заявил советник администрации действующего президента США Дональда Трампа по вакцинам Монсеф Слауи.Сейчас, согласно нормативам, для вакцинации человека нужно ввести две дозы препарата компании Moderna с интервалом в 28 дней."Вот альтернатива. Мы знаем, что в случае с вакциной Moderna если давать половину дозы людям в возрасте от 18 до 55 лет, но два раза, это означает точное достижение цели по вакцинации вдвое большего количества людей теми дозами, которые у нас имеются", - сказал Слауи в эфире канала CBS News.Он указал, что половина дозы дает "идентичный иммунный ответ".Массовая вакцинация от коронавируса препаратом компаний Pfizer и BioNTech стартовала в США 14 декабря. Позднее к использованию была одобрена и вакцина компании Moderna.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210103/kontrakt-1591904962.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201231/moderna-1591692557.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дональд трамп, здоровье - общество, сша, в мире