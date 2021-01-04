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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210104/vaktsinatsiya-1591928647.html
В Москве расширили список вакцинируемых от COVID-19
В Москве расширили список вакцинируемых от COVID-19
Запись на вакцинацию от COVID-19 новых групп граждан открылась в Москве, теперь поставить прививку могут работники банковского и финансового сектора, а также... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T00:37
2021-01-04T00:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Запись на вакцинацию от COVID-19 новых групп граждан открылась в Москве, теперь поставить прививку могут работники банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней.Ранее вакцинация была доступна людям из основной группы риска: работникам медицинских и образовательных учреждений, сотрудникам городских социальных учреждений и другим работникам учебных и лечебных учреждений – тем, кто занимается клинингом, младшему медицинскому персоналу, администраторам. С 14 декабря к ним добавились работники МФЦ, культуры, а также сферы торговли и услуг, а с 21 декабря - работники транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудники средств массовой информации. С 28 декабря получить вакцину также могут москвичи старшего возраста, сотрудники ЖКХ, общепита, спорта, органов охраны правопорядка, волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях.Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, пункты вакцинации будут работать и в новогодние праздники, чтобы как можно больше жителей столицы могли воспользоваться свободным временем и сделать прививку. По мере поступления вакцины список категорий для записи на прививку будет постепенно расширяться, и в конечном счете вакцина станет доступна для всех москвичей.Что нужно для записиЗапись открыта на ближайшие две недели на mos.ru, emias.info, инфомате поликлиники. Каждый может выбрать наиболее подходящий для себя способ - на сайте, в мобильном приложении или по телефону.Пройти вакцинацию от коронавируса могут жители столицы в возрасте от 18 лет с московским полисом ОМС или прикреплением к городской поликлинике. Беременные и кормящие грудью женщины сделать прививку не могут.Вакцинируемые не должны иметь некоторых хронических заболеваний и болеть ОРВИ за две недели до прививки. С момента последней вакцинации, например, от гриппа, должно пройти не менее 30 дней.Как и где привитьсяПрепарат состоит из двух компонентов, поэтому вакцинация проводится двукратно – это дает надежный иммунный ответ. Сначала вводят первый компонент вакцины, а через 21 день – второй.Записываться нужно только на первую вакцинацию – на вторую врач запишет в день первой вакцинации. Чтобы жители не забыли о повторной прививке, за сутки до нее придет СМС с напоминанием.На вакцинацию потребуется не менее часа времени: 10 минут на осмотр врача перед прививкой, около 15 минут займет подготовка препарата, 30 минут - наблюдение после прививки.После москвичи получают сертификат с отметками о двух прививках, подтверждающий факт прохождения вакцинации против COVID-19.В настоящее время в столице открыты 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Они работают ежедневно с 08.00 до 20.00. Как отметил Собянин, при необходимости в резерве стоит еще 70 пунктов. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве расширили список вакцинируемых от COVID-19

00:37 04.01.2021 (обновлено: 00:45 04.01.2021)
 
© АГН "Москва" / Сергей КиселевВакцинация от COVID-19 в московской поликлинике
Вакцинация от COVID-19 в московской поликлинике - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Запись на вакцинацию от COVID-19 новых групп граждан открылась в Москве, теперь поставить прививку могут работники банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней.
Ранее вакцинация была доступна людям из основной группы риска: работникам медицинских и образовательных учреждений, сотрудникам городских социальных учреждений и другим работникам учебных и лечебных учреждений – тем, кто занимается клинингом, младшему медицинскому персоналу, администраторам. С 14 декабря к ним добавились работники МФЦ, культуры, а также сферы торговли и услуг, а с 21 декабря - работники транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудники средств массовой информации. С 28 декабря получить вакцину также могут москвичи старшего возраста, сотрудники ЖКХ, общепита, спорта, органов охраны правопорядка, волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, пункты вакцинации будут работать и в новогодние праздники, чтобы как можно больше жителей столицы могли воспользоваться свободным временем и сделать прививку.
По мере поступления вакцины список категорий для записи на прививку будет постепенно расширяться, и в конечном счете вакцина станет доступна для всех москвичей.

Что нужно для записи

Запись открыта на ближайшие две недели на mos.ru, emias.info, инфомате поликлиники. Каждый может выбрать наиболее подходящий для себя способ - на сайте, в мобильном приложении или по телефону.
Пройти вакцинацию от коронавируса могут жители столицы в возрасте от 18 лет с московским полисом ОМС или прикреплением к городской поликлинике. Беременные и кормящие грудью женщины сделать прививку не могут.
Вакцинируемые не должны иметь некоторых хронических заболеваний и болеть ОРВИ за две недели до прививки. С момента последней вакцинации, например, от гриппа, должно пройти не менее 30 дней.
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Как и где привиться

Препарат состоит из двух компонентов, поэтому вакцинация проводится двукратно – это дает надежный иммунный ответ. Сначала вводят первый компонент вакцины, а через 21 день – второй.
Записываться нужно только на первую вакцинацию – на вторую врач запишет в день первой вакцинации. Чтобы жители не забыли о повторной прививке, за сутки до нее придет СМС с напоминанием.
На вакцинацию потребуется не менее часа времени: 10 минут на осмотр врача перед прививкой, около 15 минут займет подготовка препарата, 30 минут - наблюдение после прививки.
После москвичи получают сертификат с отметками о двух прививках, подтверждающий факт прохождения вакцинации против COVID-19.
В настоящее время в столице открыты 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Они работают ежедневно с 08.00 до 20.00. Как отметил Собянин, при необходимости в резерве стоит еще 70 пунктов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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