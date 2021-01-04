https://ria.ru/20210104/vaktsina-1592004646.html

В Раде инициировали сбор подписей за регистрацию российской вакцины

В Раде инициировали сбор подписей за регистрацию российской вакцины

Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" инициирует сбор подписей за регистрацию в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T23:06

2021-01-04T23:06

2021-01-04T23:40

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

виктор ляшко

денис шмыгаль

коронавирус covid-19

дмитрий кулеба

доброполье (город)

здоровье - общество

луганская область

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" инициирует сбор подписей за регистрацию в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил руководитель молодежного крыла политсилы Артем Марчевский.Ранее председатель политсовета партии Виктор Медведчук рассказал, что харьковская компания "Биолек" обратилась в украинский Минздрав с заявлением о госрегистрациии "Спутника V". Главный санитарный врач и замглавы ведомства Виктор Ляшко при этом отмечал, что слухи о госрегистрации на Украине российского препарата от COVID-19 не соответствуют действительности. По его словам, в стране будут использовать только те вакцины, которые успешно прошли третью фазу исследований."Медведчук уже договорился о получении единственной доступной в кратчайшие сроки вакцины "Спутник V". Более того, Украина даже может начать ее производить. Но власти, видимо, плевать на жизни и здоровье людей. Мы инициируем сбор подписей на получение и производство вакцины. <...> С требованием зарегистрировать и обеспечить вакциной народ Украины", — цитирует Марчевского пресс-служба партии.По его словам, сбор подписей начнут с жителей Покровска, Доброполья, Мирнограда (города в Донецкой области. — Прим. ред.), затем охватят Донецкую область, Луганскую область и "всю Украину".Марчевский указал, что большое число жителей Украины регулярно обращается к "Оппозиционной платформе — За жизнь" по поводу вакцины."Это пенсионеры, которые не знают, что делать и куда прятаться от пандемии. Это молодые люди, которые переживают за своих родителей, бабушек, дедушек. Это люди с хроническими заболеваниями, которые ежедневно рискуют своей жизнью и могут умереть из-за каких-то политических предрассудков нынешней власти", — пояснил он.Как подчеркивал украинский премьер Денис Шмыгаль, Киев не может использовать российскую вакцину от коронавируса, так как она не прошла третью стадию клинических испытаний. По его словам, сейчас речи о закупке препарата не идет. В свою очередь, глава МИД Дмитрий Кулеба назвал "Спутник V" гибридным оружием Москвы против Киева.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что вариант поставок вакцины Киеву возможен, однако этот вопрос необходимо обсудить с украинскими специалистами и получить официальный запрос от властей страны. Зеленский же призвал соотечественников ждать "настоящую вакцину", которую пообещал Евросоюз. Медведчук, в свою очередь, заявлял, что отказ Украины от вакцины "Спутник V" — это преступление, а виновные должны понести ответственность.

https://ria.ru/20210103/kontrakt-1591904962.html

https://ria.ru/20201227/vaktsina-1591119019.html

доброполье (город)

луганская область

покровск

украина

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