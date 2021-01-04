https://ria.ru/20210104/vaktsina-1591993094.html

Женщина внезапно умерла после прививки вакциной Pfizer

Женщина внезапно умерла после прививки вакциной Pfizer

Португальский врач Соня Асеведо внезапно умерла после прививки вакциной Pfizer. Об этом пишет Daily Mail. РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T19:22

2021-01-04T19:22

2021-01-04T20:38

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португалия

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Португальский врач Соня Асеведо внезапно умерла после прививки вакциной Pfizer. Об этом пишет Daily Mail.Женщине был 41 год. Она работала педиатром в Португальском институте онкологии в Порту. Асеведо скончалась 1 января спустя 48 часов после укола. У нее остались двое детей.Отец погибшей рассказал, что у дочери не было проблем со здоровьем.После прививки от Асеведо не поступало никаких жалоб на побочные эффекты.Для выяснения причин смерти проведут вскрытие тела.Ранее пациент дома престарелых в швейцарском Люцерне скончался после прививки вакциной Pfizer, однако в надзорном органе за рынком лекарств Swissmedic пояснили, что 91-летний мужчина страдал от нескольких серьезных заболеваний, которые могли стать причиной смерти.Препарат BNT162b2 от американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech стал первой вакциной от COVID-19, одобренной властями Евросоюза.

https://radiosputnik.ria.ru/20210104/vaktsina-1591981693.html

португалия

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2021

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