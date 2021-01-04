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Женщина внезапно умерла после прививки вакциной Pfizer
Женщина внезапно умерла после прививки вакциной Pfizer
Португальский врач Соня Асеведо внезапно умерла после прививки вакциной Pfizer. Об этом пишет Daily Mail. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T19:22
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Португальский врач Соня Асеведо внезапно умерла после прививки вакциной Pfizer. Об этом пишет Daily Mail.Женщине был 41 год. Она работала педиатром в Португальском институте онкологии в Порту. Асеведо скончалась 1 января спустя 48 часов после укола. У нее остались двое детей.Отец погибшей рассказал, что у дочери не было проблем со здоровьем.После прививки от Асеведо не поступало никаких жалоб на побочные эффекты.Для выяснения причин смерти проведут вскрытие тела.Ранее пациент дома престарелых в швейцарском Люцерне скончался после прививки вакциной Pfizer, однако в надзорном органе за рынком лекарств Swissmedic пояснили, что 91-летний мужчина страдал от нескольких серьезных заболеваний, которые могли стать причиной смерти.Препарат BNT162b2 от американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech стал первой вакциной от COVID-19, одобренной властями Евросоюза.
https://radiosputnik.ria.ru/20210104/vaktsina-1591981693.html
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Женщина внезапно умерла после прививки вакциной Pfizer

19:22 04.01.2021 (обновлено: 20:38 04.01.2021)
 
© AP Photo / Ariel SchalitФлаконы с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech
Флаконы с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© AP Photo / Ariel Schalit
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Португальский врач Соня Асеведо внезапно умерла после прививки вакциной Pfizer. Об этом пишет Daily Mail.
Женщине был 41 год. Она работала педиатром в Португальском институте онкологии в Порту. Асеведо скончалась 1 января спустя 48 часов после укола. У нее остались двое детей.
Отец погибшей рассказал, что у дочери не было проблем со здоровьем.
"Ей сделали вакцину против COVID-19, но у нее не было никаких симптомов. Я не знаю, что случилось. Мне просто нужны ответы. Я хочу знать, что привело к смерти моей дочери", — сказал он.
После прививки от Асеведо не поступало никаких жалоб на побочные эффекты.
Для выяснения причин смерти проведут вскрытие тела.
Ранее пациент дома престарелых в швейцарском Люцерне скончался после прививки вакциной Pfizer, однако в надзорном органе за рынком лекарств Swissmedic пояснили, что 91-летний мужчина страдал от нескольких серьезных заболеваний, которые могли стать причиной смерти.
Препарат BNT162b2 от американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech стал первой вакциной от COVID-19, одобренной властями Евросоюза.
Флакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
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Все это проходит. Эстонцы заметили побочные эффекты вакцины Pfizer
 
Pfizer, Inc.Португалия
 
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