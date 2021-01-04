https://ria.ru/20210104/vaktsina-1591976529.html
Полученные Сербией дозы вакцины "Спутник V" применят в течение недели
Полученные Сербией дозы вакцины "Спутник V" применят в течение недели
Полученные Сербией 2,4 тысячи доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V" применят в течение недели, возможно, уже с 5 января, заявил госсекретарь (в РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T16:11
2021-01-04T16:11
2021-01-04T16:15
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
сербия
в мире
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БЕЛГРАД, 4 янв – РИА Новости. Полученные Сербией 2,4 тысячи доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V" применят в течение недели, возможно, уже с 5 января, заявил госсекретарь (в ранге близком замминистра) здравоохранения Мирсад Джерлек.Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech. Первая партия вакцины российского производства прибыла 30 декабря."Планируем около 11 тысяч человек вакцинировать до конца недели, половину направим для работников здравоохранения, другую - геронтологическим центрам и учреждениям соцзащиты", - заявил агентству "Танюг" Джерлек."В течение недели израсходуем и 2,4 тысячи доз российской вакцины "Спутник V", вероятно, часть ее уже завтра будет направлена на применение", - сказал представитель минздрава.По словам госсекретаря здравоохранения, на первом этапе планируется привить 720 тысяч жителей Сербии - медработников, подопечных домов престарелых и учреждений соцзащиты, граждан старше 75 лет и тех, кто старше 64 и серьезно болен.Ранее первые 4875 доз вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech были доставлены самолетом в аэропорт Белграда и затем направлены в Институт вирусологии и вакцин "Торлак". В январе запланированы более крупные партии.Президент Сербии Александр Вучич обещал, что он, премьер Ана Брнабич и министр труда и соцзащиты Дария Кисич-Тепавчевич сделают прививки вакцинами от разных производителей, чтобы "подкрепить доверие граждан к вакцинам". Брнабич первой в стране приняла вакцину производства Pfizer.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, сербия, в мире
БЕЛГРАД, 4 янв – РИА Новости.
Полученные Сербией
2,4 тысячи доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V"
применят в течение недели, возможно, уже с 5 января, заявил госсекретарь (в ранге близком замминистра) здравоохранения Мирсад Джерлек.
Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech. Первая партия вакцины российского производства прибыла 30 декабря.
"Планируем около 11 тысяч человек вакцинировать до конца недели, половину направим для работников здравоохранения, другую - геронтологическим центрам и учреждениям соцзащиты", - заявил агентству "Танюг" Джерлек.
"В течение недели израсходуем и 2,4 тысячи доз российской вакцины "Спутник V", вероятно, часть ее уже завтра будет направлена на применение", - сказал представитель минздрава.
По словам госсекретаря здравоохранения, на первом этапе планируется привить 720 тысяч жителей Сербии - медработников, подопечных домов престарелых и учреждений соцзащиты, граждан старше 75 лет и тех, кто старше 64 и серьезно болен.
Ранее первые 4875 доз вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech были доставлены самолетом в аэропорт Белграда и затем направлены в Институт вирусологии и вакцин "Торлак". В январе запланированы более крупные партии.
Президент Сербии Александр Вучич обещал, что он, премьер Ана Брнабич и министр труда и соцзащиты Дария Кисич-Тепавчевич сделают прививки вакцинами от разных производителей, чтобы "подкрепить доверие граждан к вакцинам". Брнабич первой в стране приняла вакцину производства Pfizer.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф