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В Болгарии выявили четыре побочных эффекта от вакцины Pfizer
В Болгарии выявили четыре побочных эффекта от вакцины Pfizer
Четыре случая побочных эффектов зафиксированы в Болгарии после начала вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech, сообщил директор Агентства по... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T12:40
2021-01-04T12:40
2021-01-04T12:40
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Четыре случая побочных эффектов зафиксированы в Болгарии после начала вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech, сообщил директор Агентства по лекарственным средствам Богдан Кирилов.Кампания вакцинирования стартовала в Болгарии 27 декабря. К понедельнику были вакцинированы почти пять тысяч человек - это медики и сотрудники сферы здравоохранения."Побочные эффекты были легкими и умеренными, испытавшие их люди уже восстановились", - приводит слова главы агентства Болгарское национальное радио. Специалист отметил, что двое вакцинированных чувствовали боль, еще один жаловался на головокружение, у четвертого слегка повысилась температура.В понедельник в Болгарию прибыла вторая партия вакцины Pfizer/ BioNTech, состоящая из 25 тысяч доз. По словам главы минздрава Костадина Ангелова, массовая вакцинация населения может начаться в феврале-марте. В первую очередь власти планируют прививать пожилых людей.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, болгария, в мире
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости.
Четыре случая побочных эффектов зафиксированы в Болгарии
после начала вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech, сообщил директор Агентства по лекарственным средствам Богдан Кирилов.
Кампания вакцинирования стартовала в Болгарии 27 декабря. К понедельнику были вакцинированы почти пять тысяч человек - это медики и сотрудники сферы здравоохранения.
"Побочные эффекты были легкими и умеренными, испытавшие их люди уже восстановились", - приводит слова главы агентства Болгарское национальное радио. Специалист отметил, что двое вакцинированных чувствовали боль, еще один жаловался на головокружение, у четвертого слегка повысилась температура.
В понедельник в Болгарию прибыла вторая партия вакцины Pfizer/ BioNTech, состоящая из 25 тысяч доз. По словам главы минздрава Костадина Ангелова, массовая вакцинация населения может начаться в феврале-марте. В первую очередь власти планируют прививать пожилых людей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.