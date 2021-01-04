https://ria.ru/20210104/vaktsina-1591955300.html

В Болгарии выявили четыре побочных эффекта от вакцины Pfizer

В Болгарии выявили четыре побочных эффекта от вакцины Pfizer

Четыре случая побочных эффектов зафиксированы в Болгарии после начала вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech, сообщил директор Агентства по... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T12:40

2021-01-04T12:40

2021-01-04T12:40

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

болгария

в мире

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Четыре случая побочных эффектов зафиксированы в Болгарии после начала вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech, сообщил директор Агентства по лекарственным средствам Богдан Кирилов.Кампания вакцинирования стартовала в Болгарии 27 декабря. К понедельнику были вакцинированы почти пять тысяч человек - это медики и сотрудники сферы здравоохранения."Побочные эффекты были легкими и умеренными, испытавшие их люди уже восстановились", - приводит слова главы агентства Болгарское национальное радио. Специалист отметил, что двое вакцинированных чувствовали боль, еще один жаловался на головокружение, у четвертого слегка повысилась температура.В понедельник в Болгарию прибыла вторая партия вакцины Pfizer/ BioNTech, состоящая из 25 тысяч доз. По словам главы минздрава Костадина Ангелова, массовая вакцинация населения может начаться в феврале-марте. В первую очередь власти планируют прививать пожилых людей.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210104/ukraina-1591953362.html

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2021

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коронавирус covid-19, болгария, в мире