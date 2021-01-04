https://ria.ru/20210104/vaktsina-1591950672.html

Первого в мире человека привили вакциной AstraZeneca

Первого в мире человека привили вакциной AstraZeneca

Первым в мире человеком, получившим вакцину от коронавируса, разработанную Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca, стал 82-летний... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T12:00

2021-01-04T12:00

2021-01-04T12:05

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

astrazeneca

оксфордский университет

великобритания

оксфорд

в мире

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Первым в мире человеком, получившим вакцину от коронавируса, разработанную Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca, стал 82-летний британец Брайан Пинкер, сообщает телеканал Sky News.Использование вакцины Оксфордского университета и AstraZeneca было одобрено правительство Великобритании на прошлой неделе. Кампания по массовой вакцинации этим препаратом стартовала в понедельник, 4 января.Пинкер был госпитализирован в университетский медцентр Оксфорда, где проходит процедуры диализа в связи с болезнью почек. Он назвал себя коренным жителем Оксфорда, который особенно горд, что вакцина была изобретена в этом городе.В конце декабря министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что страна заказала 100 миллионов доз вакцины разработки Оксфорда и AstraZeneca, этого будет достаточно для вакцинации всего населения страны.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590277887.html

великобритания

оксфорд

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, astrazeneca , оксфордский университет, великобритания, оксфорд, в мире