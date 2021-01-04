https://ria.ru/20210104/ukraina-1591971583.html

КС Украины рассмотрит указ Зеленского об отстранении председателя суда

КС Украины рассмотрит указ Зеленского об отстранении председателя суда

Конституционный суд (КС) Украины может рассмотреть указ президента страны Владимира Зеленского о временном отстранении главы КС Александра Тупицкого от... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T15:22

2021-01-04T15:22

2021-01-04T15:22

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 4 янв – РИА Новости. Конституционный суд (КС) Украины может рассмотреть указ президента страны Владимира Зеленского о временном отстранении главы КС Александра Тупицкого от должности судьи 5 января, такую дату назвала депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа", представитель парламента в КС Ольга Совгиря.В декабре Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. Представитель главы государства в КС Федор Вениславский заявил, что это не увольнение, не прекращение полномочий судьи, а временная мера. Конституционный суд посчитал, что, подписав указ, Зеленский вышел за рамки своих конституционных полномочий. В КС добавили, что Тупицкий обязан продолжать исполнять свои служебные обязанности в соответствии с конституцией."По имеющейся информации на завтра, 5 января, назначено собрание судей Конституционного суда, на котором будут рассматриваться вопросы указа президента Украины "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины" от 29 декабря 2020 года Тупицкого Александра сроком на два месяца", - написала Совгиря на своей странице в Facebook.По словам депутата, Конституционный суд не обладает полномочиями по собственной инициативе рассматривать вопросы и принимать решения о конституционности любых актов, в том числе и на собрании судей или специальных пленарных заседаниях.Ранее Конституционный суд Украины подтвердил, что Тупицикому пришла повестка о вызове в офис генерального прокурора. В его отношении возбуждены несколько уголовных дел, в том числе по факту самовольного занятия земельного участка в Крыму, совершенного группой лиц, а также госизмены. Тупицкий подтвердил наличие у него земельного участка в Крыму, но заявил, что не знает, как его задекларировать на Украине. Он также назвал возбуждение дел давлением на него.

https://ria.ru/20201225/ks-1590885985.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201125/zelenskiy-1586323870.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире