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Житель Крыма убил маленькую дочь из-за плача
Житель Крыма убил маленькую дочь из-за плача
Житель Крыма убил свою малолетнюю дочь из-за ее плача, а затем пытался выдать это за несчастный случай, информирует Главное следственное управление СК России по РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T11:31
2021-01-04T15:16
бахчисарай (крым)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв — РИА Новости. Житель Крыма убил свою малолетнюю дочь из-за ее плача, а затем пытался выдать это за несчастный случай, информирует Главное следственное управление СК России по региону."Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего, заведомо находящегося для лица в беспомощном состоянии")", — говорится в сообщении.Тело девочки в возрасте полутора года обнаружено в доме в Бахчисарае. Внешние признаки насильственной смерти на теле ребенка отсутствовали. "Однако результаты медицинской экспертизы тела малышки показали, что ее смерть наступила в результате удушения", — подчеркнули в ведомстве.Следствие заявляет, что накануне отец избивал дочку, ставил в угол, а после убил ее, чтобы она перестала плакать. По данным СК, от мужчины получена явка с повинной о совершении убийства."Мужчина злоупотреблял спиртными напитками, постоянно избивал детей и супругу. После совершения убийства придумал версию о том, что девочка отравилась угарным газом от неисправного печного отопления, и заставил жену подтвердить это, угрожая ей расправой", — подчеркнули в ведомстве.Сейчас 23-летний мужчина задержан, следствие готовится предъявить ему обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Кроме того, будет дана оценка обстановке в семье и действиям уполномоченных лиц служб профилактики.
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бахчисарай (крым), следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Житель Крыма убил маленькую дочь из-за плача

11:31 04.01.2021 (обновлено: 15:16 04.01.2021)
 
© Фото : СК РФ по Республике КрымЖитель Республики Крым, задержанный по подозрению в убийстве малолетней дочки
Житель Республики Крым, задержанный по подозрению в убийстве малолетней дочки - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© Фото : СК РФ по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв — РИА Новости. Житель Крыма убил свою малолетнюю дочь из-за ее плача, а затем пытался выдать это за несчастный случай, информирует Главное следственное управление СК России по региону.
"Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего, заведомо находящегося для лица в беспомощном состоянии")", — говорится в сообщении.
Тело девочки в возрасте полутора года обнаружено в доме в Бахчисарае. Внешние признаки насильственной смерти на теле ребенка отсутствовали. "Однако результаты медицинской экспертизы тела малышки показали, что ее смерть наступила в результате удушения", — подчеркнули в ведомстве.
Следствие заявляет, что накануне отец избивал дочку, ставил в угол, а после убил ее, чтобы она перестала плакать. По данным СК, от мужчины получена явка с повинной о совершении убийства.
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"Мужчина злоупотреблял спиртными напитками, постоянно избивал детей и супругу. После совершения убийства придумал версию о том, что девочка отравилась угарным газом от неисправного печного отопления, и заставил жену подтвердить это, угрожая ей расправой", — подчеркнули в ведомстве.
Сейчас 23-летний мужчина задержан, следствие готовится предъявить ему обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Кроме того, будет дана оценка обстановке в семье и действиям уполномоченных лиц служб профилактики.
 
Бахчисарай (Крым)Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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