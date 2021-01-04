https://ria.ru/20210104/ubiystvo-1591947282.html

Житель Крыма убил маленькую дочь из-за плача

Житель Крыма убил маленькую дочь из-за плача

Житель Крыма убил свою малолетнюю дочь из-за ее плача, а затем пытался выдать это за несчастный случай, информирует Главное следственное управление СК России по РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T11:31

2021-01-04T11:31

2021-01-04T15:16

бахчисарай (крым)

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв — РИА Новости. Житель Крыма убил свою малолетнюю дочь из-за ее плача, а затем пытался выдать это за несчастный случай, информирует Главное следственное управление СК России по региону."Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего, заведомо находящегося для лица в беспомощном состоянии")", — говорится в сообщении.Тело девочки в возрасте полутора года обнаружено в доме в Бахчисарае. Внешние признаки насильственной смерти на теле ребенка отсутствовали. "Однако результаты медицинской экспертизы тела малышки показали, что ее смерть наступила в результате удушения", — подчеркнули в ведомстве.Следствие заявляет, что накануне отец избивал дочку, ставил в угол, а после убил ее, чтобы она перестала плакать. По данным СК, от мужчины получена явка с повинной о совершении убийства."Мужчина злоупотреблял спиртными напитками, постоянно избивал детей и супругу. После совершения убийства придумал версию о том, что девочка отравилась угарным газом от неисправного печного отопления, и заставил жену подтвердить это, угрожая ей расправой", — подчеркнули в ведомстве.Сейчас 23-летний мужчина задержан, следствие готовится предъявить ему обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Кроме того, будет дана оценка обстановке в семье и действиям уполномоченных лиц служб профилактики.

https://ria.ru/20210103/rebenok-1591882783.html

бахчисарай (крым)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бахчисарай (крым), следственный комитет россии (ск рф), происшествия