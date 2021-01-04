https://ria.ru/20210104/ubiystvo-1591947282.html
Житель Крыма убил маленькую дочь из-за плача
Житель Крыма убил маленькую дочь из-за плача
Житель Крыма убил свою малолетнюю дочь из-за ее плача, а затем пытался выдать это за несчастный случай, информирует Главное следственное управление СК России по РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T11:31
2021-01-04T11:31
2021-01-04T15:16
бахчисарай (крым)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв — РИА Новости. Житель Крыма убил свою малолетнюю дочь из-за ее плача, а затем пытался выдать это за несчастный случай, информирует Главное следственное управление СК России по региону."Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего, заведомо находящегося для лица в беспомощном состоянии")", — говорится в сообщении.Тело девочки в возрасте полутора года обнаружено в доме в Бахчисарае. Внешние признаки насильственной смерти на теле ребенка отсутствовали. "Однако результаты медицинской экспертизы тела малышки показали, что ее смерть наступила в результате удушения", — подчеркнули в ведомстве.Следствие заявляет, что накануне отец избивал дочку, ставил в угол, а после убил ее, чтобы она перестала плакать. По данным СК, от мужчины получена явка с повинной о совершении убийства."Мужчина злоупотреблял спиртными напитками, постоянно избивал детей и супругу. После совершения убийства придумал версию о том, что девочка отравилась угарным газом от неисправного печного отопления, и заставил жену подтвердить это, угрожая ей расправой", — подчеркнули в ведомстве.Сейчас 23-летний мужчина задержан, следствие готовится предъявить ему обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Кроме того, будет дана оценка обстановке в семье и действиям уполномоченных лиц служб профилактики.
https://ria.ru/20210103/rebenok-1591882783.html
бахчисарай (крым)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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бахчисарай (крым), следственный комитет россии (ск рф), происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв — РИА Новости.
Житель Крыма убил свою малолетнюю дочь из-за ее плача, а затем пытался выдать это за несчастный случай, информирует Главное следственное управление СК
России по региону.
"Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего, заведомо находящегося для лица в беспомощном состоянии")", — говорится в сообщении.
Тело девочки в возрасте полутора года обнаружено в доме в Бахчисарае
. Внешние признаки насильственной смерти на теле ребенка отсутствовали. "Однако результаты медицинской экспертизы тела малышки показали, что ее смерть наступила в результате удушения", — подчеркнули в ведомстве.
Следствие заявляет, что накануне отец избивал дочку, ставил в угол, а после убил ее, чтобы она перестала плакать. По данным СК, от мужчины получена явка с повинной о совершении убийства.
"Мужчина злоупотреблял спиртными напитками, постоянно избивал детей и супругу. После совершения убийства придумал версию о том, что девочка отравилась угарным газом от неисправного печного отопления, и заставил жену подтвердить это, угрожая ей расправой", — подчеркнули в ведомстве.
Сейчас 23-летний мужчина задержан, следствие готовится предъявить ему обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Кроме того, будет дана оценка обстановке в семье и действиям уполномоченных лиц служб профилактики.