Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210104/tsirkon-1591931630.html
Источник: с "Адмирала Горшкова" проведут залповый пуск "Цирконов"
Источник: с "Адмирала Горшкова" проведут залповый пуск "Цирконов"
Фрегат Северного флота проекта 22350 "Адмирал Горшков" до конца 2021 года впервые выполнит залповый пуск гиперзвуковых ракет "Циркон" в рамках госиспытаний... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T03:06
2021-01-04T07:13
россия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155168/47/1551684772_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_1f5a6e4ab76fbcb4cf220d1d24051eaf.jpg
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Фрегат Северного флота проекта 22350 "Адмирал Горшков" до конца 2021 года впервые выполнит залповый пуск гиперзвуковых ракет "Циркон" в рамках госиспытаний комплекса, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.В 2020 году, по данным Минобороны, "Горшков" выполнил три пуска "Цирконов" в рамках испытаний, два – по морским мишеням и один – по наземной цели. Во всех случаях стрельбы велись только одной ракетой.Он пояснил, что залповая стрельба "призвана обеспечить не только испытания ракет, но и проверить возможности комплекса управления вооружением корабля, в частности, при выполнении им задач с нанесением массированного ракетного удара одновременно по морским и наземным целям".Пуски будут выполняться в обстановке мощного радиоэлектронного противодействия. По данным собеседника, "Циркон" оснащен уникальной по характеристикам помехоустойчивости системой самонаведения, ее возможности нужно подтвердить в ходе испытаний."Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя, при этом ее скорость достигает около девяти скоростей звука, а максимальная дальность стрельбы – до тысячи километров. Комплекс может поражать с одинаковой эффективностью как надводные, так и наземные цели.Серийные поставки гиперзвуковых ракет "Циркон" для российского Военно-морского флота должны начаться в 2022 году.Фрегат "Адмирал Горшков" - головной корабль проекта 22350, его основное вооружение составляют 16 универсальных вертикальных пусковых установок крылатых ракет, которые могут применять ракеты "Калибр", "Оникс" или "Циркон".
https://ria.ru/20201230/tsirkon-1591491260.html
https://ria.ru/20201222/tsirkon-1590358667.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155168/47/1551684772_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_80f1fbacdef6bb6293d169f9f01fa512.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, безопасность

Источник: с "Адмирала Горшкова" проведут залповый пуск "Цирконов"

03:06 04.01.2021 (обновлено: 07:13 04.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр ГальперинФрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков"
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Фрегат Северного флота проекта 22350 "Адмирал Горшков" до конца 2021 года впервые выполнит залповый пуск гиперзвуковых ракет "Циркон" в рамках госиспытаний комплекса, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
В 2020 году, по данным Минобороны, "Горшков" выполнил три пуска "Цирконов" в рамках испытаний, два – по морским мишеням и один – по наземной цели. Во всех случаях стрельбы велись только одной ракетой.
"Согласно плану государственных испытаний ракетного комплекса, до конца 2021 года с фрегата "Адмирал Горшков" будет выполнена первая залповая стрельба несколькими ракетами "Циркон". Ракеты будут запущены с борта корабля с интервалом в несколько секунд", - рассказал источник РИА Новости.
Он пояснил, что залповая стрельба "призвана обеспечить не только испытания ракет, но и проверить возможности комплекса управления вооружением корабля, в частности, при выполнении им задач с нанесением массированного ракетного удара одновременно по морским и наземным целям".
Запуск гиперзвуковой ракеты Циркон - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 00:25Новое оружие России
В Минобороны рассказали, когда начнутся серийные поставки "Цирконов"
Пуски будут выполняться в обстановке мощного радиоэлектронного противодействия. По данным собеседника, "Циркон" оснащен уникальной по характеристикам помехоустойчивости системой самонаведения, ее возможности нужно подтвердить в ходе испытаний.
"Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя, при этом ее скорость достигает около девяти скоростей звука, а максимальная дальность стрельбы – до тысячи километров. Комплекс может поражать с одинаковой эффективностью как надводные, так и наземные цели.
Серийные поставки гиперзвуковых ракет "Циркон" для российского Военно-морского флота должны начаться в 2022 году.
Фрегат "Адмирал Горшков" - головной корабль проекта 22350, его основное вооружение составляют 16 универсальных вертикальных пусковых установок крылатых ракет, которые могут применять ракеты "Калибр", "Оникс" или "Циркон".
Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Флота Советского Союза Горшков из акватории Белого моря по береговой цели - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря 2020, 12:18
Борисов сообщил о продолжающихся испытаниях "Циркона"
 
РоссияБезопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:50Американских военных призвали не вмешиваться в споры вокруг выборов
06:40Вступил в силу приказ, определивший перечень обязательных ЕГЭ
06:36Последние слова умирающего от COVID-19 пациента шокировали его родных
06:12В Красноярском крае три человека погибли при пожаре в частном доме
06:10Эксперты назвали самые необычные тревожные вызовы в новогодние праздники
05:18Избранная вице-президент США обвинила Трампа в злоупотреблении властью
04:58Число заражений коронавирусом в мире превысило 85 миллионов
04:55Украинские медики назвали заявление властей о вакцине "Спутник V" враньем
04:54США оставили на Ближнем Востоке свой авианосец из-за "угроз" Ирана
04:32Трамп выступит с "победной" речью в Джорджии
04:22Итальянцы оценили спецвыпуск "Вечернего Урганта"
04:08Мадуро: ЕС и США отказались разморозить счета Каракаса для оплаты вакцины
03:50В Ливане более 30 человек задержали за стрельбу в новогоднюю ночь
03:33Инфекционист обозначила сроки улучшения ситуации с коронавирусом в мире
03:11Врачи рассказали, каким должен быть рацион питания в новогодние праздники
03:08Кинолог рассказал, чем можно заняться с собакой на новогодних праздниках
03:06Источник: с "Адмирала Горшкова" проведут залповый пуск "Цирконов"
03:03Врачи рассказали, как правильно носить маски в мороз
02:49Названы добавки, снижающие уровень холестерина
02:48Звезда "Уральских пельменей" устроился работать на катке
Лента новостейМолния