https://ria.ru/20210104/tsirkon-1591931630.html

Источник: с "Адмирала Горшкова" проведут залповый пуск "Цирконов"

Источник: с "Адмирала Горшкова" проведут залповый пуск "Цирконов"

Фрегат Северного флота проекта 22350 "Адмирал Горшков" до конца 2021 года впервые выполнит залповый пуск гиперзвуковых ракет "Циркон" в рамках госиспытаний... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T03:06

2021-01-04T03:06

2021-01-04T07:13

россия

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155168/47/1551684772_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_1f5a6e4ab76fbcb4cf220d1d24051eaf.jpg

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Фрегат Северного флота проекта 22350 "Адмирал Горшков" до конца 2021 года впервые выполнит залповый пуск гиперзвуковых ракет "Циркон" в рамках госиспытаний комплекса, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.В 2020 году, по данным Минобороны, "Горшков" выполнил три пуска "Цирконов" в рамках испытаний, два – по морским мишеням и один – по наземной цели. Во всех случаях стрельбы велись только одной ракетой.Он пояснил, что залповая стрельба "призвана обеспечить не только испытания ракет, но и проверить возможности комплекса управления вооружением корабля, в частности, при выполнении им задач с нанесением массированного ракетного удара одновременно по морским и наземным целям".Пуски будут выполняться в обстановке мощного радиоэлектронного противодействия. По данным собеседника, "Циркон" оснащен уникальной по характеристикам помехоустойчивости системой самонаведения, ее возможности нужно подтвердить в ходе испытаний."Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя, при этом ее скорость достигает около девяти скоростей звука, а максимальная дальность стрельбы – до тысячи километров. Комплекс может поражать с одинаковой эффективностью как надводные, так и наземные цели.Серийные поставки гиперзвуковых ракет "Циркон" для российского Военно-морского флота должны начаться в 2022 году.Фрегат "Адмирал Горшков" - головной корабль проекта 22350, его основное вооружение составляют 16 универсальных вертикальных пусковых установок крылатых ракет, которые могут применять ракеты "Калибр", "Оникс" или "Циркон".

https://ria.ru/20201230/tsirkon-1591491260.html

https://ria.ru/20201222/tsirkon-1590358667.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, безопасность