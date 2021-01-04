https://ria.ru/20210104/tsirkon-1591931630.html
Источник: с "Адмирала Горшкова" проведут залповый пуск "Цирконов"
Источник: с "Адмирала Горшкова" проведут залповый пуск "Цирконов"
Фрегат Северного флота проекта 22350 "Адмирал Горшков" до конца 2021 года впервые выполнит залповый пуск гиперзвуковых ракет "Циркон" в рамках госиспытаний... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T03:06
2021-01-04T03:06
2021-01-04T07:13
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Фрегат Северного флота проекта 22350 "Адмирал Горшков" до конца 2021 года впервые выполнит залповый пуск гиперзвуковых ракет "Циркон" в рамках госиспытаний комплекса, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.В 2020 году, по данным Минобороны, "Горшков" выполнил три пуска "Цирконов" в рамках испытаний, два – по морским мишеням и один – по наземной цели. Во всех случаях стрельбы велись только одной ракетой.Он пояснил, что залповая стрельба "призвана обеспечить не только испытания ракет, но и проверить возможности комплекса управления вооружением корабля, в частности, при выполнении им задач с нанесением массированного ракетного удара одновременно по морским и наземным целям".Пуски будут выполняться в обстановке мощного радиоэлектронного противодействия. По данным собеседника, "Циркон" оснащен уникальной по характеристикам помехоустойчивости системой самонаведения, ее возможности нужно подтвердить в ходе испытаний."Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя, при этом ее скорость достигает около девяти скоростей звука, а максимальная дальность стрельбы – до тысячи километров. Комплекс может поражать с одинаковой эффективностью как надводные, так и наземные цели.Серийные поставки гиперзвуковых ракет "Циркон" для российского Военно-морского флота должны начаться в 2022 году.Фрегат "Адмирал Горшков" - головной корабль проекта 22350, его основное вооружение составляют 16 универсальных вертикальных пусковых установок крылатых ракет, которые могут применять ракеты "Калибр", "Оникс" или "Циркон".
https://ria.ru/20201230/tsirkon-1591491260.html
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россия, безопасность
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Фрегат Северного флота проекта 22350 "Адмирал Горшков" до конца 2021 года впервые выполнит залповый пуск гиперзвуковых ракет "Циркон" в рамках госиспытаний комплекса, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
В 2020 году, по данным Минобороны, "Горшков" выполнил три пуска "Цирконов" в рамках испытаний, два – по морским мишеням и один – по наземной цели. Во всех случаях стрельбы велись только одной ракетой.
"Согласно плану государственных испытаний ракетного комплекса, до конца 2021 года с фрегата "Адмирал Горшков" будет выполнена первая залповая стрельба несколькими ракетами "Циркон". Ракеты будут запущены с борта корабля с интервалом в несколько секунд", - рассказал источник РИА Новости.
Он пояснил, что залповая стрельба "призвана обеспечить не только испытания ракет, но и проверить возможности комплекса управления вооружением корабля, в частности, при выполнении им задач с нанесением массированного ракетного удара одновременно по морским и наземным целям".
Пуски будут выполняться в обстановке мощного радиоэлектронного противодействия. По данным собеседника, "Циркон" оснащен уникальной по характеристикам помехоустойчивости системой самонаведения, ее возможности нужно подтвердить в ходе испытаний.
"Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя, при этом ее скорость достигает около девяти скоростей звука, а максимальная дальность стрельбы – до тысячи километров. Комплекс может поражать с одинаковой эффективностью как надводные, так и наземные цели.
Серийные поставки гиперзвуковых ракет "Циркон" для российского Военно-морского флота должны начаться в 2022 году.
Фрегат "Адмирал Горшков" - головной корабль проекта 22350, его основное вооружение составляют 16 универсальных вертикальных пусковых установок крылатых ракет, которые могут применять ракеты "Калибр"
, "Оникс" или "Циркон".