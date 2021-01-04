https://ria.ru/20210104/trikhobezoar-1591930660.html
Врачи извлекли из желудка россиянки огромный клубок волос
Врачи извлекли из желудка россиянки огромный клубок волос
В Кировской области врачи извлекли из желудка 16-летней девушки 300-граммовый клубок волос, об этом сообщается на сайте правительства региона. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T02:04
2021-01-04T02:04
2021-01-04T02:04
здоровье
кировская область
общество
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. В Кировской области врачи извлекли из желудка 16-летней девушки 300-граммовый клубок волос, об этом сообщается на сайте правительства региона.Девушка попала в Кировскую областную детскую клиническую больницу перед новогодними праздниками, врачи обнаружили у нее трихобезоар — 300-граммовый клубок волос диаметром 10 на 15 сантиметров. Хирурги провели девушке полостную операцию, чтобы извлечь инородное тело.Как напомнил нейрохирург Эдуард Сырчин, трихобезоар представляет собой скопление свалявшихся непереваренных веществ, в данном случае волос, которые сбиваются в желудке человека в плотный клубок."Привести к ней может дурная привычка, когда человек непроизвольно откусывает кончики волос. Это может продолжаться длительное время, порой несколько лет, прежде чем появятся какие-то симптомы. Со временем начинаются жалобы на боли в животе, чувство тошноты, рвоты, объем потребляемой пищи становится меньше, чем обычно. В связи с этим пациента начинают обследовать у гастроэнтеролога, который и обнаруживают инородное тело в желудке при помощи ФГДС", – дал совет специалист.Сама девушка призналась, что действительно имела привычку кусать кончики волос. На данный момент она проходит реабилитацию.
https://ria.ru/20200805/1575420550.html
кировская область
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РИА Новости
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здоровье, кировская область, общество
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости.
В Кировской области
врачи извлекли из желудка 16-летней девушки 300-граммовый клубок волос, об этом сообщается на сайте
правительства региона.
Девушка попала в Кировскую областную детскую клиническую больницу перед новогодними праздниками, врачи обнаружили у нее трихобезоар — 300-граммовый клубок волос диаметром 10 на 15 сантиметров. Хирурги провели девушке полостную операцию, чтобы извлечь инородное тело.
Как напомнил нейрохирург Эдуард Сырчин, трихобезоар представляет собой скопление свалявшихся непереваренных веществ, в данном случае волос, которые сбиваются в желудке человека в плотный клубок.
"Привести к ней может дурная привычка, когда человек непроизвольно откусывает кончики волос. Это может продолжаться длительное время, порой несколько лет, прежде чем появятся какие-то симптомы. Со временем начинаются жалобы на боли в животе, чувство тошноты, рвоты, объем потребляемой пищи становится меньше, чем обычно. В связи с этим пациента начинают обследовать у гастроэнтеролога, который и обнаруживают инородное тело в желудке при помощи ФГДС", – дал совет специалист.
Сама девушка призналась, что действительно имела привычку кусать кончики волос. На данный момент она проходит реабилитацию.