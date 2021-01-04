https://ria.ru/20210104/tramp-1591935275.html
Журналист сравнил разговор Трампа и госсекретаря Джорджии с "Уотергейтом"
Журналист сравнил разговор Трампа и госсекретаря Джорджии с "Уотергейтом"
Публикация разговора президента США Дональда Трампа с госсекретарем штата Джорджия, в ходе которого американский лидер просил пересчитать голоса в свою пользу,... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T07:51
2021-01-04T07:51
2021-01-04T07:51
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
ричард никсон
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в мире
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Публикация разговора президента США Дональда Трампа с госсекретарем штата Джорджия, в ходе которого американский лидер просил пересчитать голоса в свою пользу, хуже "Уотергейта" и могла бы привести к импичменту, заявил один из авторов расследования, повлекшего за собой знаменитый Уотергейтский скандал и отставку президента Ричарда Никсона.Ранее газета Washington Post сообщила, что в ее распоряжении оказалась запись разговора Трампа и госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера. Американский лидер, согласно данным газеты, просил госсекретаря штата пересчитать голоса на выборах в его пользу. Он заявлял, что хочет "найти" 11 780 голосов, необходимых для победы в штате. Согласно расшифровке разговора, Трамп поочередно льстит Раффенспергеру, говорит о нарушениях и резко критикует его. Как минимум в одном случае слова президента звучат как угроза – он говорит о возможности уголовного преследования.Журналист Карл Бернстайн сказал в эфире канала CNN, что не испытал эффекта дежавю, когда узнал о содержании разговора.Бернстайн подчеркнул, что записанные слова президента представляют собой "бесспорное доказательство".Он указал, что при правлении любого другого президента США эта запись привела бы к импичменту и к призывам к отставке.В гостиничном комплексе "Уотергейт" в 1972 году находился штаб кандидата в президенты от Демократической партии Джорджа Макговерна. 17 июня 1972 года (за четыре месяца до президентских выборов) в здании были задержаны взломщики, занимавшиеся настройкой подслушивающей аппаратуры и, по некоторым данным, фотографированием внутренних документов штаба демократов.Подозрения в том, что их отправил в "Уотергейт" Никсон, переизбранный на тех выборах на второй срок, усилились после появления информации об имеющихся у президента записях разговоров демократов, сделанных, правда, не в "Уотергейте". До конца загадка так разрешена и не была, однако "уотергейтский скандал", разгоревшийся после серии публикаций Вудворда и Бернстайна, привел к скорой отставке Никсона.
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дональд трамп, ричард никсон, джорджия, сша, в мире
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости.
Публикация разговора президента США Дональда Трампа
с госсекретарем штата Джорджия
, в ходе которого американский лидер просил пересчитать голоса в свою пользу, хуже "Уотергейта" и могла бы привести к импичменту, заявил один из авторов расследования, повлекшего за собой знаменитый Уотергейтский скандал и отставку президента Ричарда Никсона
.
Ранее газета Washington Post сообщила, что в ее распоряжении оказалась запись разговора Трампа и госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера. Американский лидер, согласно данным газеты, просил госсекретаря штата пересчитать голоса на выборах в его пользу. Он заявлял, что хочет "найти" 11 780 голосов, необходимых для победы в штате. Согласно расшифровке разговора, Трамп поочередно льстит Раффенспергеру, говорит о нарушениях и резко критикует его. Как минимум в одном случае слова президента звучат как угроза – он говорит о возможности уголовного преследования.
Журналист Карл Бернстайн сказал в эфире канала CNN, что не испытал эффекта дежавю, когда узнал о содержании разговора.
"Это намного хуже, чем то, что произошло в случае с "Уотергейтом". В Дональде Трампе воплотились президент-преступник и президент США, ведущий подрывную деятельность", - заявил один из журналистов-расследователей "уотергейтского дела".
Бернстайн подчеркнул, что записанные слова президента представляют собой "бесспорное доказательство".
"Запись содержит доказательство того, на что президент готов пойти, чтобы подорвать систему выборов, а также незаконно, некорректно и безнравственно подстрекать к совершению государственного переворота, чтобы остаться президентом США", - подчеркнул журналист.
Он указал, что при правлении любого другого президента США эта запись привела бы к импичменту и к призывам к отставке.
В гостиничном комплексе "Уотергейт" в 1972 году находился штаб кандидата в президенты от Демократической партии Джорджа Макговерна. 17 июня 1972 года (за четыре месяца до президентских выборов) в здании были задержаны взломщики, занимавшиеся настройкой подслушивающей аппаратуры и, по некоторым данным, фотографированием внутренних документов штаба демократов.
Подозрения в том, что их отправил в "Уотергейт" Никсон, переизбранный на тех выборах на второй срок, усилились после появления информации об имеющихся у президента записях разговоров демократов, сделанных, правда, не в "Уотергейте". До конца загадка так разрешена и не была, однако "уотергейтский скандал", разгоревшийся после серии публикаций Вудворда и Бернстайна, привел к скорой отставке Никсона.