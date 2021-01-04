Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210104/terakt-1591954371.html
В Польше предотвратили теракт против мусульман
В Польше предотвратили теракт против мусульман
Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) возбудило уголовное дело о подготовке теракта на мусульманском религиозном объекте, задержаны несколько человек,... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T12:37
2021-01-04T12:37
новости - религия и мировоззрение
польша
терроризм
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156083/39/1560833956_0:73:3076:1803_1920x0_80_0_0_3084dacd86d1ede2ad79623fc980c32f.jpg
ВАРШАВА, 4 янв – РИА Новости. Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) возбудило уголовное дело о подготовке теракта на мусульманском религиозном объекте, задержаны несколько человек, сообщил журналистам пресс-секретарь министра координатора спецслужб Станислав Жарын."Прокуратура направила в суд обвинительный акт по окончании расследования… в отношении подозреваемых, в частности, за подготовку к преступлению, которое заключается в создании ситуации, представляющей угрозу жизни или здоровью множества людей либо имуществу в крупном размере в результате взрыва", - рассказал пресс-секретарь.Как следует из выводов ABW, нападение должно было быть совершено "на конкретный объект религиозного культа исламской общины, а также планировалось распыление ядовитых веществ". По данным спецслужбы, подозреваемые выступали "против исламизации Польши".Отмечается, что обвиняемые "выражали крайние взгляды, один из них... призывал к насилию, к совершению преступлений, к ненависти на фоне национальных, этнических, расовых и конфессиональных различий".В ходе расследования были изъяты взрывчатые вещества, четыре единицы огнестрельного оружия, в том числе самодельный автоматический пистолет и боеприпасы, а также изделия и инструменты, позволяющие производить опасные материалы и вещества.Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
https://ria.ru/20201229/arest-1591372405.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156083/39/1560833956_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_ff4db82a2681e4e9c36cda7c944e3a62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение, польша, терроризм, в мире

В Польше предотвратили теракт против мусульман

12:37 04.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время марша по случаю Дня независимости Польши в Варшаве
Сотрудники полиции во время марша по случаю Дня независимости Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 4 янв – РИА Новости. Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) возбудило уголовное дело о подготовке теракта на мусульманском религиозном объекте, задержаны несколько человек, сообщил журналистам пресс-секретарь министра координатора спецслужб Станислав Жарын.
"Прокуратура направила в суд обвинительный акт по окончании расследования… в отношении подозреваемых, в частности, за подготовку к преступлению, которое заключается в создании ситуации, представляющей угрозу жизни или здоровью множества людей либо имуществу в крупном размере в результате взрыва", - рассказал пресс-секретарь.
Как следует из выводов ABW, нападение должно было быть совершено "на конкретный объект религиозного культа исламской общины, а также планировалось распыление ядовитых веществ". По данным спецслужбы, подозреваемые выступали "против исламизации Польши".
Отмечается, что обвиняемые "выражали крайние взгляды, один из них... призывал к насилию, к совершению преступлений, к ненависти на фоне национальных, этнических, расовых и конфессиональных различий".
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
29 декабря 2020, 12:58
В Польше заподозрили россиянина в руководстве преступной группой
В ходе расследования были изъяты взрывчатые вещества, четыре единицы огнестрельного оружия, в том числе самодельный автоматический пистолет и боеприпасы, а также изделия и инструменты, позволяющие производить опасные материалы и вещества.
Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
 
Новости - Религия и мировоззрениеПольшатерроризмВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03В Москве и области ожидаются туман и гололед
06:57Ассанжа, Мэннинг и Сноудена выдвинули на Нобелевскую премию
05:25Трамп пообещал одержать победу в восьми штатах
05:14Умирающая от COVID-19 женщина отказалась от ИВЛ ради прощания с семьей
05:08Во Владимирской области загорелись торговые павильоны
05:02Пациентку напугало странное "существо" в больничной палате
04:53Байден заявил, что Трамп не выполняет работу президента
04:14WP: в округе Колумбия задержали лидера ультраправого движения Proud Boys
04:05Власти США рекомендовали не снижать дозу вакцины от COVID-19
04:03Приставы рассказали о взыскании долгов с алиментщиков
03:40Представитель Тани Робертс опроверг информацию о смерти актрисы
03:25Стоматолог описал опасное влияние алкоголя на зубы
03:21Пропал муж актрисы из сериала "Воронины"
03:08Эксперт рассказала, приведет ли роботизация к исчезновению профессий
03:05Львовская блогерша возмутила радикалов своим обращением к россиянам
03:04Эксперты рассказали о ценах на товары для снижения веса после праздников
02:29Бывшая мисс Вирджиния "ожила" после смерти от COVID-19
02:09Названы неожиданные свойства граната
01:55Названы главные мировые риски 2021 года
01:30"Репортеры без границ" призвали власти Британии освободить Ассанжа
Лента новостейМолния