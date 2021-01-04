https://ria.ru/20210104/terakt-1591954371.html

В Польше предотвратили теракт против мусульман

В Польше предотвратили теракт против мусульман

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) возбудило уголовное дело о подготовке теракта на мусульманском религиозном объекте, задержаны несколько человек,... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T12:37

2021-01-04T12:37

2021-01-04T12:37

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польша

терроризм

в мире

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ВАРШАВА, 4 янв – РИА Новости. Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) возбудило уголовное дело о подготовке теракта на мусульманском религиозном объекте, задержаны несколько человек, сообщил журналистам пресс-секретарь министра координатора спецслужб Станислав Жарын."Прокуратура направила в суд обвинительный акт по окончании расследования… в отношении подозреваемых, в частности, за подготовку к преступлению, которое заключается в создании ситуации, представляющей угрозу жизни или здоровью множества людей либо имуществу в крупном размере в результате взрыва", - рассказал пресс-секретарь.Как следует из выводов ABW, нападение должно было быть совершено "на конкретный объект религиозного культа исламской общины, а также планировалось распыление ядовитых веществ". По данным спецслужбы, подозреваемые выступали "против исламизации Польши".Отмечается, что обвиняемые "выражали крайние взгляды, один из них... призывал к насилию, к совершению преступлений, к ненависти на фоне национальных, этнических, расовых и конфессиональных различий".В ходе расследования были изъяты взрывчатые вещества, четыре единицы огнестрельного оружия, в том числе самодельный автоматический пистолет и боеприпасы, а также изделия и инструменты, позволяющие производить опасные материалы и вещества.Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

https://ria.ru/20201229/arest-1591372405.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, польша, терроризм, в мире