https://ria.ru/20210104/terakt-1591954371.html
В Польше предотвратили теракт против мусульман
В Польше предотвратили теракт против мусульман
Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) возбудило уголовное дело о подготовке теракта на мусульманском религиозном объекте, задержаны несколько человек,... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T12:37
2021-01-04T12:37
2021-01-04T12:37
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ВАРШАВА, 4 янв – РИА Новости. Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) возбудило уголовное дело о подготовке теракта на мусульманском религиозном объекте, задержаны несколько человек, сообщил журналистам пресс-секретарь министра координатора спецслужб Станислав Жарын."Прокуратура направила в суд обвинительный акт по окончании расследования… в отношении подозреваемых, в частности, за подготовку к преступлению, которое заключается в создании ситуации, представляющей угрозу жизни или здоровью множества людей либо имуществу в крупном размере в результате взрыва", - рассказал пресс-секретарь.Как следует из выводов ABW, нападение должно было быть совершено "на конкретный объект религиозного культа исламской общины, а также планировалось распыление ядовитых веществ". По данным спецслужбы, подозреваемые выступали "против исламизации Польши".Отмечается, что обвиняемые "выражали крайние взгляды, один из них... призывал к насилию, к совершению преступлений, к ненависти на фоне национальных, этнических, расовых и конфессиональных различий".В ходе расследования были изъяты взрывчатые вещества, четыре единицы огнестрельного оружия, в том числе самодельный автоматический пистолет и боеприпасы, а также изделия и инструменты, позволяющие производить опасные материалы и вещества.Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
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новости - религия и мировоззрение, польша, терроризм, в мире
ВАРШАВА, 4 янв – РИА Новости.
Агентство внутренней безопасности Польши
(ABW) возбудило уголовное дело о подготовке теракта на мусульманском религиозном объекте, задержаны несколько человек, сообщил журналистам пресс-секретарь министра координатора спецслужб Станислав Жарын.
"Прокуратура направила в суд обвинительный акт по окончании расследования… в отношении подозреваемых, в частности, за подготовку к преступлению, которое заключается в создании ситуации, представляющей угрозу жизни или здоровью множества людей либо имуществу в крупном размере в результате взрыва", - рассказал пресс-секретарь.
Как следует из выводов ABW, нападение должно было быть совершено "на конкретный объект религиозного культа исламской общины, а также планировалось распыление ядовитых веществ". По данным спецслужбы, подозреваемые выступали "против исламизации Польши".
Отмечается, что обвиняемые "выражали крайние взгляды, один из них... призывал к насилию, к совершению преступлений, к ненависти на фоне национальных, этнических, расовых и конфессиональных различий".
В ходе расследования были изъяты взрывчатые вещества, четыре единицы огнестрельного оружия, в том числе самодельный автоматический пистолет и боеприпасы, а также изделия и инструменты, позволяющие производить опасные материалы и вещества.
Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.