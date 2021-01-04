https://ria.ru/20210104/telemeditsina-1591964979.html
Путин поручил внести изменения в законодательство о телемедицине
Путин поручил внести изменения в законодательство о телемедицине
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля внести изменения в законодательство для развития телемедицины, перечень поручений опубликован в понедельник на РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T14:22
2021-01-04T14:22
2021-01-04T14:22
россия
компьютерные технологии
михаил мишустин
владимир путин
технологии
общество
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля внести изменения в законодательство для развития телемедицины, перечень поручений опубликован в понедельник на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: развитие применения телемедицинских технологий; расширение перечня справок, которые могут выдаваться медицинскими организациями и бюро медико-социальной экспертизы в электронной форме", - говорится в сообщении.Срок исполнения - 1 июля 2021 года.Ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин.Кроме того, президент поручил при участии заинтересованных образовательных организаций обеспечить актуализацию образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, связанным с разработкой и развитием технологий искусственного интеллекта. Также дополнить образовательные программы высшего образования по всем специальностям и направлениям подготовки разделами по изучению технологий искусственного интеллекта.Поручено также усовершенствовать преподавание математики и информатики в общеобразовательных организациях, установив их приоритет в учебном плане и скорректировав содержание примерных основных образовательных программ общего образования.
https://ria.ru/20201109/telemeditsina-1583755540.html
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