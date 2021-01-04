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Путин поручил внести изменения в законодательство о телемедицине
Путин поручил внести изменения в законодательство о телемедицине
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля внести изменения в законодательство для развития телемедицины, перечень поручений опубликован в понедельник на РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T14:22
2021-01-04T14:22
россия
компьютерные технологии
михаил мишустин
владимир путин
технологии
общество
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля внести изменения в законодательство для развития телемедицины, перечень поручений опубликован в понедельник на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: развитие применения телемедицинских технологий; расширение перечня справок, которые могут выдаваться медицинскими организациями и бюро медико-социальной экспертизы в электронной форме", - говорится в сообщении.Срок исполнения - 1 июля 2021 года.Ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин.Кроме того, президент поручил при участии заинтересованных образовательных организаций обеспечить актуализацию образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, связанным с разработкой и развитием технологий искусственного интеллекта. Также дополнить образовательные программы высшего образования по всем специальностям и направлениям подготовки разделами по изучению технологий искусственного интеллекта.Поручено также усовершенствовать преподавание математики и информатики в общеобразовательных организациях, установив их приоритет в учебном плане и скорректировав содержание примерных основных образовательных программ общего образования.
https://ria.ru/20201109/telemeditsina-1583755540.html
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россия, компьютерные технологии, михаил мишустин, владимир путин, технологии, общество

Путин поручил внести изменения в законодательство о телемедицине

14:22 04.01.2021
 
© Fotolia / Luis LouroIT технологии в медицине
IT технологии в медицине - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© Fotolia / Luis Louro
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля внести изменения в законодательство для развития телемедицины, перечень поручений опубликован в понедельник на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: развитие применения телемедицинских технологий; расширение перечня справок, которые могут выдаваться медицинскими организациями и бюро медико-социальной экспертизы в электронной форме", - говорится в сообщении.
Срок исполнения - 1 июля 2021 года.
Ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин.
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Кроме того, президент поручил при участии заинтересованных образовательных организаций обеспечить актуализацию образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, связанным с разработкой и развитием технологий искусственного интеллекта. Также дополнить образовательные программы высшего образования по всем специальностям и направлениям подготовки разделами по изучению технологий искусственного интеллекта.
Поручено также усовершенствовать преподавание математики и информатики в общеобразовательных организациях, установив их приоритет в учебном плане и скорректировав содержание примерных основных образовательных программ общего образования.
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Россиякомпьютерные технологииМихаил МишустинВладимир ПутинТехнологииОбщество
 
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