https://ria.ru/20210104/strelba-1591932409.html

В Ливане более 30 человек задержали за стрельбу в новогоднюю ночь

В Ливане более 30 человек задержали за стрельбу в новогоднюю ночь

Более 30 человек задержаны за стрельбу в новогоднюю ночь в Ливане, в результате которой пострадали люди и были повреждены три самолета, сообщается в заявлении... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T03:50

2021-01-04T03:50

2021-01-04T03:50

бейрут

ливан

в мире

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БЕЙРУТ, 4 янв - РИА Новости. Более 30 человек задержаны за стрельбу в новогоднюю ночь в Ливане, в результате которой пострадали люди и были повреждены три самолета, сообщается в заявлении МВД страны.Ранее Ливанские СМИ сообщали о гибели от шальной пули в районе Бекаа сирийской беженки и ранении еще трех человек, включая ребенка в разных районах страны. В Бейруте, согласно заявлению ливанской авиакомпании, от беспорядочной стрельбы в воздух повреждения получили три самолета.Согласно коммюнике, имена задержанных представлены общественности, так как установить их личности удалось благодаря сообщениям сознательных граждан на горячую линию МВД. Служба внутренней безопасности имеет неопровержимые доказательства действий нарушителей в виде видеозаписей. Имена граждан, помогающих установлению личностей нарушителей, останутся анонимными согласно закону.

https://ria.ru/20210103/strelba-1591857256.html

бейрут

ливан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бейрут, ливан, в мире