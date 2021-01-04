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В Ливане более 30 человек задержали за стрельбу в новогоднюю ночь
В Ливане более 30 человек задержали за стрельбу в новогоднюю ночь
Более 30 человек задержаны за стрельбу в новогоднюю ночь в Ливане, в результате которой пострадали люди и были повреждены три самолета, сообщается в заявлении... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T03:50
2021-01-04T03:50
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БЕЙРУТ, 4 янв - РИА Новости. Более 30 человек задержаны за стрельбу в новогоднюю ночь в Ливане, в результате которой пострадали люди и были повреждены три самолета, сообщается в заявлении МВД страны.Ранее Ливанские СМИ сообщали о гибели от шальной пули в районе Бекаа сирийской беженки и ранении еще трех человек, включая ребенка в разных районах страны. В Бейруте, согласно заявлению ливанской авиакомпании, от беспорядочной стрельбы в воздух повреждения получили три самолета.Согласно коммюнике, имена задержанных представлены общественности, так как установить их личности удалось благодаря сообщениям сознательных граждан на горячую линию МВД. Служба внутренней безопасности имеет неопровержимые доказательства действий нарушителей в виде видеозаписей. Имена граждан, помогающих установлению личностей нарушителей, останутся анонимными согласно закону.
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бейрут, ливан, в мире

В Ливане более 30 человек задержали за стрельбу в новогоднюю ночь

03:50 04.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил АлаеддинГород Бейрут
Город Бейрут - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 4 янв - РИА Новости. Более 30 человек задержаны за стрельбу в новогоднюю ночь в Ливане, в результате которой пострадали люди и были повреждены три самолета, сообщается в заявлении МВД страны.
Ранее Ливанские СМИ сообщали о гибели от шальной пули в районе Бекаа сирийской беженки и ранении еще трех человек, включая ребенка в разных районах страны. В Бейруте, согласно заявлению ливанской авиакомпании, от беспорядочной стрельбы в воздух повреждения получили три самолета.
"В ночь празднования Нового года ряд граждан стрелял в воздух, полностью проигнорировав закон и предупреждения службы внутренней безопасности... В этой связи в разных районах страны задержаны 34 человека", - говорится в заявлении.
Согласно коммюнике, имена задержанных представлены общественности, так как установить их личности удалось благодаря сообщениям сознательных граждан на горячую линию МВД. Служба внутренней безопасности имеет неопровержимые доказательства действий нарушителей в виде видеозаписей. Имена граждан, помогающих установлению личностей нарушителей, останутся анонимными согласно закону.
Полиция - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
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