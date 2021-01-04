https://ria.ru/20210104/spetsnazy-1589499090.html

"Проходят единицы": как готовят лучших спецназовцев мира

"Проходят единицы": как готовят лучших спецназовцев мира

Преодолеть себя, победить страх, выйти за пределы физических возможностей — правила отбора в спецназ сильнейших армий мира предельно строгие. Сдать такие... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T08:00

2021-01-04T08:00

2021-01-04T08:00

министерство обороны великобритании

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

sas

сирия

пентагон

безопасность

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Преодолеть себя, победить страх, выйти за пределы физических возможностей — правила отбора в спецназ сильнейших армий мира предельно строгие. Сдать такие "вступительные экзамены" способен далеко не каждый. Однако те, кому это удается, могут по праву считать себя суперсолдатами. РИА Новости рассказывает, каким испытаниям подвергают кандидатов в элитные воинские подразделения разных стран.В гору 65 километровБританская SAS (Special Air Service — "Особая воздушная служба") по праву считается одним из лучших подразделений специального назначения в мире. Основана в 1941-м, накопила огромный боевой опыт. Британские спецназовцы воевали во Второй мировой, в Корее, выполняли тайные операции в Борнео, Омане, Йемене, Северной Ирландии, действовали в Ираке и Ливии. Особая воздушная служба пока не потерпела ни одного крупного поражения или провала. Во многом это заслуга жесточайшего отбора кандидатов в отряд. В лучшем случае "вступительный экзамен" сдает лишь пятая часть желающих.Новичков набирают в SAS дважды в год — зимой и летом, по 200 человек. Главное требование — кандидат должен отслужить в Вооруженных силах Великобритании, особое предпочтение отдают десантникам и морским пехотинцам. Они проходят начальные тесты по физподготовке, после чего приступают к тяжелейшему пятинедельному этапу: ежедневные марш-броски по пересеченной местности, причем дистанция постоянно увеличивается. В заключение — 65-километровое восхождение в полной выкладке (вес снаряжения — около 25 килограммов) на вершину горы Пен-и-Фан и спуск с нее всего за 20 часов. Кто не успел — выбывает.Следующий этап — курс выживания в джунглях Белиза, Брунея или Малайзии. Там десантники учатся ориентироваться на местности, оборудовать схроны и временные базы, грамотно маскироваться. Затем кандидаты делятся на отряды и пытаются скрыться в джунглях от поисковых групп, которые должны захватить их в плен. Снаряжения для этого выдают самый минимум.Наконец — тест на психологическую устойчивость. Испытуемых допрашивают в течение 36 часов, пытаясь выудить важную информацию. В итоге отбирают, как правило, не более 30 человек из 200.Плыть со связанными рукамиБойцы военно-морского спецназа США SEAL — знаменитые "морские котики" — участвовали во всех без исключения американских боевых операциях с 1962-го. Это одно из самых профессиональных и хорошо экипированных спецподразделений мира. В него принимают только граждан США в возрасте от 18 до 28 лет с отменным здоровьем: как физическим, так и психологическим. Отбор продолжается 19 недель. Особый упор — на тренировках в море.Первые семь недель посвящены общефизической подготовке и специальным приемам выживания в воде. По сути, кандидатов учат плавать заново — в течение многих часов и при сильном шторме, в ледяном океане и с грузом, со связанными руками и ногами. Цель — изжить у будущих спецназовцев страх перед водной стихией.Затем — девять недель интенсивной боевой подготовки. Причем нагрузки постоянно растут. Так, в первую неделю кандидатам нужно проплыть 300 метров за определенное время. Потом — то же самое, но в полной боевой выкладке. Далее — то же время и расстояние, но необходимо буксировать за собой груз весом 40-50 килограммов. На суше испытуемых ждут изнурительные многочасовые марш-броски.А еще есть знаменитая "адская неделя". Кандидатов подвергают мощному физическому и психологическому воздействию. Им можно спать только четыре часа в сутки — либо просто стоя, либо по шею погрузившись в болото.В ненастный день их заводят в океан по пояс на 20 минут, на пять минут выгоняют на берег и снова в океан. И так несколько раз. На этом этапе отсеивается до половины кандидатов. А тех, кто его пройдет, ждет воздушно-десантная подготовка: прыжки с парашютом, корректировка действий авиации, пилотирование. С боевыми патронамиУправление "А" Центра специального назначения ФСБ России — одно из самых известных подразделений антитеррора в мире. Бойцы легендарной "Альфы", созданной в 1974-м, освободили сотни заложников и уничтожили тысячи террористов. Воевали в Афганистане, Чечне. По данным из открытых источников, снайперы подразделения регулярно командируются в Сирию для повышения квалификации. Многие операции "Альфы" — до сих пор под грифом "Секретно".Отбор и подготовку бойцов тоже особо не афишируют. Известно лишь, что кандидат должен пробегать 100 метров за 12,7 секунды, а три километра — за 11 минут, отжиматься от пола 90 раз, подтягиваться на перекладине 25 раз, сгибать-разгибать туловище, лежа на спине, 200 раз за две минуты, жать штангу с весом собственного тела десять раз. Кроме того, надо восемь раз повторить комплексно-силовое упражнение без перерывов на отдых.Будущий оперативник обязательно сдает нормативы по рукопашному бою. В спарринге по свободным правилам с бросками и болевыми приемами нужно выстоять три боя по три минуты против разных инструкторов. Выдержать такую проверку боем способен далеко не каждый. Затем — спецпроверка у психолога, который изучает личность испытуемого, опрашивает его под полиграф, беседует с родными и близкими.После зачисления в состав спецподразделения бойцы обучаются вождению бронетехники, проходят альпинистскую и водолазную подготовку. Их учат обращаться со всеми видами оружия — как российского, так и иностранного. Одна из самых опасных тренировок в "Альфе" включает в себя стрельбу из пистолета, снаряженного боевыми патронами, прямо в нагрудную пластину бронежилета оперативника. Считается, что это приучит бойца не бояться попадания пули в бою.Рукопашной — особое вниманиеОдним из наиболее экзотических подразделений спецназа считается бразильский BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais — "Батальон специальных полицейских операций"), сформированный в 1978-м. Основная задача отряда — точечные операции в фавелах Рио-де-Жанейро и уничтожение противника в уличных боях. Бойцы BOPE — гроза местных наркоторговцев и бандитов. Наркокартели в Южной Америке зачастую вооружены лучше регулярных армий, поэтому без дела бразильские спецы не сидят.Отбор в BOPE очень жесткий. В отряде всегда 400 человек, лишних сюда просто не возьмут. Испытания — на пределе физических и психологических возможностей. Потом — подготовительные курсы. Шесть недель курсанты изучают методы патрулирования и уличного боя. Пятнадцать недель посвящены тонкостям боевых действий в различных условиях, в том числе в джунглях. И только после этого бойцы закрепляют навыки и умения на специальных полигонах, а также в реальных спецоперациях. Учитывая, что воюют они регулярно, у каждого оперативника вырабатывается особое психологическое состояние — он способен на все. Кроме того, бразильских спецназовцев обязательно обучают рукопашному и ножевому бою, так как в городских условиях не всегда удобно применять огнестрельное оружие.

https://radiosputnik.ria.ru/20201210/spetsnaz-1588578411.html

https://ria.ru/20201201/sasr-1587013802.html

https://ria.ru/20181014/1530557137.html

https://ria.ru/20201024/spetsnaz-rossii-1581153828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны великобритании, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), sas, сирия, пентагон, безопасность