https://ria.ru/20210104/soveschanie-1591995523.html
Путин проведет во вторник первое публичное совещание в 2021 году
Путин проведет во вторник первое публичное совещание в 2021 году
Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание, оно готовится, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T20:04
2021-01-04T20:04
2021-01-04T20:04
михаил ведерников
дмитрий песков
владимир путин
псковская область
политика
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание, оно готовится, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Это будет первое публичное совещание у Путина в этом году. На прошлой неделе главе государства о ликвидации последствий ледяного дождя доложил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.Пока тема предстоящего совещания не раскрывается."Совещание готовится. Информация будет предоставлена", - сказал Песков.
https://ria.ru/20201229/internet-1591444803.html
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михаил ведерников, дмитрий песков, владимир путин, псковская область, политика