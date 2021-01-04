https://ria.ru/20210104/soveschanie-1591995523.html

Путин проведет во вторник первое публичное совещание в 2021 году

Путин проведет во вторник первое публичное совещание в 2021 году

Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание, оно готовится, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T20:04

2021-01-04T20:04

2021-01-04T20:04

михаил ведерников

дмитрий песков

владимир путин

псковская область

политика

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание, оно готовится, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Это будет первое публичное совещание у Путина в этом году. На прошлой неделе главе государства о ликвидации последствий ледяного дождя доложил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.Пока тема предстоящего совещания не раскрывается."Совещание готовится. Информация будет предоставлена", - сказал Песков.

https://ria.ru/20201229/internet-1591444803.html

псковская область

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2021

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михаил ведерников, дмитрий песков, владимир путин, псковская область, политика